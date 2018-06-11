Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV canlı yayınında 24 Haziran seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan moderatörlüğünde Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş ve Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı.
Binali Yıldırım, Sabuncubeli Tüneli'ne özel bir araç ile geldi. Yıldırım'ı tünelde Didem Arslan karşıladı. Yıldırım klasik otomobil ile geldiği tünelde fotoğraf çektirdi.
Programda Başbakan Binali Yıldırım!a "AK Parti mitinglerinde neden eski kalabalıklar yok?" sorusu soruldu. Yıldırım soruya "Ben gözle görülür bir zayıflık meydanlarda görmedim. Tabi Ramazan'ın şartları son. Mutlaka bir zorluğu var, ona rağmen heyecanlı bir topluluk görüyorum. Saatlerce kimseyi zorla tutamazsınız bir heyecan hareketlilik var. Dolayısıyla Ramazan şartlarına rağmen oldukça iyi görüyorum" şeklinde cevap verdi.
Didem Arslan’ın “Sayın Cumhurbaşkanı'nın Denizli mitinginde Ödemiş’ten gelenler vardı. Muhalefet de burada AK Parti seçim meydanlarından halkı oradan oraya taşıyor diye sizi eleştiriyor” sorusuna ise Binali Yıldırım, “Bazı insanlar kalkıp merak ediyor. Cumhurbaşkanını görmeye gidiyor. Muhalefet de nerden ne boşluk bulurum nereyi nasıl istismar ederim derdi o. Efendim 'Başbakan boş meydana konuşuyor' diyor. Ben mitingde orduda daha meydana gitmemişim miting saati gelmemiş. Algı operasyonu yapsınlar ne yaparlarsa yapsınlar milletle bizim aramızdaki sevgi bağını koparamazlar.” ifadelerini kullandı.
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