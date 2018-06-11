HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV canlı yayınında 24 Haziran seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu

SEÇİM HABERLERİ  | 11.06.2018 22:23 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı. Yıldırım, "Mitinglerde neden eski kalabalıklar yok?" sorusuna "Ben gözle görülür bir zayıflık meydanlarda görmedim. Tabi Ramazan'ın şartları son. Mutlaka bir zorluğu var, ona rağmen heyecanlı bir topluluk görüyorum. Saatlerce kimseyi zorla tutamazsınız bir heyecan hareketlilik var" şeklinde cevap verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan moderatörlüğünde Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş ve Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım, Sabuncubeli Tüneli'ne özel bir araç ile geldi. Yıldırım'ı tünelde Didem Arslan karşıladı. Yıldırım klasik otomobil ile geldiği tünelde fotoğraf çektirdi.

"AK PARTİ MİTİNGLERİNDE NEDEN ESKİ KALABALIKLAR YOK?"

Programda Başbakan Binali Yıldırım!a "AK Parti mitinglerinde neden eski kalabalıklar yok?" sorusu soruldu. Yıldırım soruya "Ben gözle görülür bir zayıflık meydanlarda görmedim. Tabi Ramazan'ın şartları son. Mutlaka bir zorluğu var, ona rağmen heyecanlı bir topluluk görüyorum. Saatlerce kimseyi zorla tutamazsınız bir heyecan hareketlilik var. Dolayısıyla Ramazan şartlarına rağmen oldukça iyi görüyorum" şeklinde cevap verdi.

"MUHALEFET ALGI OPERASYONU YAPIYOR"

Didem Arslan’ın “Sayın Cumhurbaşkanı'nın Denizli mitinginde Ödemiş’ten gelenler vardı. Muhalefet de burada AK Parti seçim meydanlarından halkı oradan oraya taşıyor diye sizi eleştiriyor” sorusuna ise Binali Yıldırım, “Bazı insanlar kalkıp merak ediyor. Cumhurbaşkanını görmeye gidiyor. Muhalefet de nerden ne boşluk bulurum nereyi nasıl istismar ederim derdi o. Efendim 'Başbakan boş meydana konuşuyor' diyor. Ben mitingde orduda daha meydana gitmemişim miting saati gelmemiş. Algı operasyonu yapsınlar ne yaparlarsa yapsınlar milletle bizim aramızdaki sevgi bağını koparamazlar.” ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdıAK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı
Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk ettiMersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti
AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldıAK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan binali yıldırım Habertürk TV Bloomberg HT

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Diyarbakır'da halka uyarı!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Diyarbakır'da halka uyarı!

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TGRT Haber'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TGRT Haber'de önemli açıklamalar

24 Haziran erken seçimine günler kala Akhisar İYİ Parti’de toplu istifa

24 Haziran erken seçimine günler kala Akhisar İYİ Parti’de toplu istifa

SAMER'den dikkat çeken 24 Haziran seçim anketi! AK Parti'nin oyları İYİ Parti'ye kayıyor!

SAMER'den dikkat çeken 24 Haziran seçim anketi! AK Parti'nin oyları İYİ Parti'ye kayıyor!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

Fatih Portakal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na korkak suçlaması

Fatih Portakal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na korkak suçlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa mitinginde muhalefete sert eleştiri: Vatan yansa ateşinde ısınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa mitinginde muhalefete sert eleştiri: Vatan yansa ateşinde ısınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.