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Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 11:13 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım cumhurbaşkanlığı ve milletvekili oyunu İzmir'de kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, son Başbakan olduğunu hatırlatan gazeteciye espriyle yanıt vererek 'koltuk elimizde kaldı' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

"Memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Oyumuzu kullandık vatandaşlık görevimizi yaptık. Yeni sistemle Türkiye yeni hedeflere istikrar ve güven içinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin milletimize huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Burası Karabağlar Bahahar Yıldırım ilkokulu. 22 Nisan'da buranın açılışını yapmıştık. Şimdi de oy kullanmak nasip oldu.

KAÇIRILAN TÜRK MÜHENDİSLER

Yoğun titiz bir çalışma sayseinde kurtarıldılar. Bu sabaha karşı memlekete getirildiler. Ailelerine kavuştular. Libya'daki bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Mühendislerimizin sağ salim kurtulmuş olması güzel bir başarı olmuştur. Tekrar geçmiş olsun.

SEÇİM SONUÇLARINI NEREDEN TAKİP EDECEK?

Buradan Ankara'ya geçeceğiz. Seçim sonuçlarını sayın Cumhurbaşkanı ile takip edeceğiz.

'KOLTUK ELİMİZDE KALDI'

Yani koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağım kolutuğumu.

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binali yıldırım Başbakan izmir Oy

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
kukla seni hiç unutmayacagiz demokrasinin en pasif basbakani olarak tarihe gececeksin piyon
Çıkarken saray halısının altına anahtarı koymayı unutmayın :)))
Yanlışlıkla sayın İNCE ye atmıştır oyunu
İnşallah arabanın vites kolu elinde kalır
Daha neler neler verirler o ellere binali bey az sabredin hele
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en vasıfsız başbakanı bu gözler bunuda gördü tarih bu adamı not düşsün
zaten o koltuğu bi tarafiniza japon yapıştırıcısı ile yapistiracaksiniz korku arkayi sarmis son 8 saatiniz Allah'in izni ilee
Koltuk geri gelecek,İnce seçilince tekrar parlementer sisteme dönülecek. Aslında İnce istese başkan olarak da devam edebilir ama o sizin gibi krallık istemiyor demokrasi istiyor o yüzden de güçler ayrılığını geri getirecek.
Bu ne koltuk sevdası böyle Vatan millet edebiyatı yapma artık
binali yıldırım mükemmelsin.
son imparator oldun ... son basbakan.
bay bay sizlere
Ne seçildi
kendi kendini patlatan adam ilk defa görüyorum
Akpde sevdiğim tek adamsın Binali. Esprilerine gülüyoruz en azından.
rte nerede şuan bilin bakalım? bunu da haber yapmalısınız aslında ama neyse ben söylemiyim siz araştırın
su adamin son basbakan olabilecegi gercegi ne kadar aci. sevgili ogrenciler yazmayi bilmiyor
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