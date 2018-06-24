Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandı

Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

"Memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Oyumuzu kullandık vatandaşlık görevimizi yaptık. Yeni sistemle Türkiye yeni hedeflere istikrar ve güven içinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin milletimize huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Burası Karabağlar Bahahar Yıldırım ilkokulu. 22 Nisan'da buranın açılışını yapmıştık. Şimdi de oy kullanmak nasip oldu.

KAÇIRILAN TÜRK MÜHENDİSLER



Yoğun titiz bir çalışma sayseinde kurtarıldılar. Bu sabaha karşı memlekete getirildiler. Ailelerine kavuştular. Libya'daki bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Mühendislerimizin sağ salim kurtulmuş olması güzel bir başarı olmuştur. Tekrar geçmiş olsun.

SEÇİM SONUÇLARINI NEREDEN TAKİP EDECEK?



Buradan Ankara'ya geçeceğiz. Seçim sonuçlarını sayın Cumhurbaşkanı ile takip edeceğiz.

'KOLTUK ELİMİZDE KALDI'



Yani koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağım kolutuğumu.



