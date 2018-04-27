Başbakan Yıldırım'dan, Abdullah Gül'le ilgili sert sözler

Başbakan Binali Yıldırım, bazı televizyon kanallarının ortak canlı yayınında soruları cevaplıyor.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Abdullah Gül'ün adaylığından bize ne? Adaysa çıkar millet seçer. Yarın bir açıklama yapacakmış galiba ben değerlendirmelerimi yaptım. AK Parti ona bütün makamları verdi sonrası tekrara giriyor.

"PARTİMİN EMRİNDEYİM" DEMESİNİ BEKLERDİK

Abdullah Bey'in başından beri ben partimin emrindeyim demesini bekliyordum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde esasında o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hiçbir faninin yapamayacağı şeyi yaptı. Partim daha önemli burada yapacak çok iş var diye büyük bir fedakarlık yaptı.

"BAŞKA YERLERE SAVRULDU GİTTİ"

Bütün konuşmalarda arkadaşlarımızın sen geç demelerine rağmen bunu yaptı. Bugün onları hatırlama gündür. Abdullah Gül çok başka yerlere savruldu gitti.

Şu bir haftadaki baş döndürücü trafiğin bir anlamı yok. Proje dediğimiz şey doğal şartları içerisinde gelişmeyen bir dayatmadır. PYD YPG oluşumu bir projedir.

Muhalefet bir önceki referandumda bir inisiyatif peşine düştüler. Zorlamayla siyaset inşa edilemez. Olmamasının nedeni hiç bir alt yapısı yok seçim zamanı bir telaşla partiler birbirlerine koşuşturuyorlar. Eğer Türkiye'de siyaset uzun soluklu olacaksa parti başkanları bir seçim yapmalı.