Başbakan Yıldırım'dan, Abdullah Gül'le ilgili sert sözler

Başbakan Binali Yıldırım, bazı televizyon kanallarının ortak canlı yayınında soruları cevaplıyor.
İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:
Abdullah Gül'ün adaylığından bize ne? Adaysa çıkar millet seçer. Yarın bir açıklama yapacakmış galiba ben değerlendirmelerimi yaptım. AK Parti ona bütün makamları verdi sonrası tekrara giriyor.
"PARTİMİN EMRİNDEYİM" DEMESİNİ BEKLERDİK
Abdullah Bey'in başından beri ben partimin emrindeyim demesini bekliyordum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde esasında o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hiçbir faninin yapamayacağı şeyi yaptı. Partim daha önemli burada yapacak çok iş var diye büyük bir fedakarlık yaptı.
"BAŞKA YERLERE SAVRULDU GİTTİ"
Bütün konuşmalarda arkadaşlarımızın sen geç demelerine rağmen bunu yaptı. Bugün onları hatırlama gündür. Abdullah Gül çok başka yerlere savruldu gitti.
Şu bir haftadaki baş döndürücü trafiğin bir anlamı yok. Proje dediğimiz şey doğal şartları içerisinde gelişmeyen bir dayatmadır. PYD YPG oluşumu bir projedir.
Muhalefet bir önceki referandumda bir inisiyatif peşine düştüler. Zorlamayla siyaset inşa edilemez. Olmamasının nedeni hiç bir alt yapısı yok seçim zamanı bir telaşla partiler birbirlerine koşuşturuyorlar. Eğer Türkiye'de siyaset uzun soluklu olacaksa parti başkanları bir seçim yapmalı.
İLK TURDA SEÇİM GARANTİ DEĞİL
"İlk turda seçim garanti değil. Seçim kendi içinde bulunduğu şartlar içinde belli olmaz. Türkiye bir yönetim değişkliği kararını referandumda verdi. Eskiden milletvekil seçilirdi ama kimin hükümet olacağı belli olmazdı. Ankara'ya gelince işler insanların düşündüğü gibi gitmezdi. 90'lı yıllarda Refah'la Anap kuruldu kurulacak bir yerden rüzgar esti döndü başka bir şeye. Ne oldu Türkiye istikrarı kaybetti. Bu seçimde halkın yüzde 51'inin oyu alınacak. Bu da tam demokrasi demek. Meclis tam güçlenecek. Cumhurbaşkanı'nın bir kanuna ihtiyacı olduğunda bu düzenleme meclis kararıyla yapılacak."
BÜYÜK REFORMLAR YAPILACAK
"Partlamentoda Cumhurbaşkanı kendi partisinden kişi sayısı azalırsa bir sıkıntı olur. Ama şu sigortası da var. Anayasa değişikliği yapılırken bunların hepsi göze alındı. Cumhurbaşkanı hükümetiyle 5 yıl boyunca memleketin işlerini yapmak için tüm yetkiyi verdi. Büyük reformlar yapılacak."
SAADET'İN ERBAKAN'LA ALAKASI KALMADI
"Muhalefetin üst akılının arkasında FETÖ var. FETÖ bunun gayreti içerisinde belirli bir alan bulunca bu şekilde bir faaliyet var. Recep Tayyip Erdoğan gidiyor Suriye'de etkili oluyor. Buradaki sorunları yaşayan bedel ödeyen şehit veren biziz. Saadet Partisi'nin rahmetli Erbakan'dan gelen misyonuyla bunların alakası yok. Tabanı bundan ayrı tutuyorum. Bu savrulmanın sebebi ihtiras ve çekememezlik. Soruyorlar 'İttifak yapacak mısınız AK Parti'yle diyorlar' 'Anahtarları teslim etsinler yapacağız' diyorlar yani bu ne demek?"
FETÖ, MUHALEFETİ HAREKETE GEÇİRİYOR
"Bu işin beli kırıldı ama bu belayı başımıza saran dış güçler bunları desteklemeye devam ediyor. Teröristbaşı Fethullah Gülen'in iade etmemesinde ne diyecek bize ABD? Bize verilmesi gereken ne zarar varsa FETÖ veriyor. Finansmanını da ABD yapıyor. AK Parti ve MHP dışında tüm aktörleri harekete geçiren bir sistem var."
15 CHP'Lİ VEKİLİN İYİ PARTİ'YE GEÇMESİ
"Ana muhalefet partisinin hali içler acısı. Şimdi düşünün Afyon, Aydın,Amasya, Çorum, Zonguldak, İzmir ben bu illerde soruyorum sizin seçtiğiniz milletvekillerini başka bir partiye vermelerini nasıl buluyorsunuz diye. Böyle bir şey olabilir mi? Geri isterlerse o zaman iskontoluymuş. Milletvekillerine bu yapılmamalı. "
"24 HAZİRAN'DA ADAY OLACAĞIM"
"Üç dönem konusunda genel MKYK'ya verilmişti. MYK'ya devredildi bu yetki. Üç dönemliklerle ilgil katı bir uygulama yok bizim partimizde. İhtiyaç durumlarına göre değerlendirme yapılacak. Ben de milletvekilliğine adaylığımı koyacağım. Şuanda başbakanlık görevimi tamamlamak istiyorum. Son başbakan olmak konusunda şunları hissediyorum. Dört yıldır korkunç olaylar başımıza geldi milletimizin desteği ve Allah'ın yardımı tabii Cumhurbaşkan'ımızın liderliğiyle atlattık. Hoşgörüm büyük ama yalana tahammülüm yok. Aşırı tepkimin nedeni yalan."
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