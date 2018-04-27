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Başbakan Yıldırım'dan, Abdullah Gül'le ilgili sert sözler

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 20:49 | Son Güncelleme

Televizyonların ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddialarıyla ilgili "Bize ne ya! Aday olursa olur. Olmazsa olmaz" dedi. Yıldırım, Gül'den "Ben partimin yanındayım" demesini beklediklerini de söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, bazı televizyon kanallarının ortak canlı yayınında soruları cevaplıyor.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Abdullah Gül'ün adaylığından bize ne? Adaysa çıkar millet seçer. Yarın bir açıklama yapacakmış galiba ben değerlendirmelerimi yaptım. AK Parti ona bütün makamları verdi sonrası tekrara giriyor.

"PARTİMİN EMRİNDEYİM" DEMESİNİ BEKLERDİK

Abdullah Bey'in başından beri ben partimin emrindeyim demesini bekliyordum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde esasında o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hiçbir faninin yapamayacağı şeyi yaptı. Partim daha önemli burada yapacak çok iş var diye büyük bir fedakarlık yaptı.

"BAŞKA YERLERE SAVRULDU GİTTİ"

Bütün konuşmalarda arkadaşlarımızın sen geç demelerine rağmen bunu yaptı. Bugün onları hatırlama gündür. Abdullah Gül çok başka yerlere savruldu gitti.

Şu bir haftadaki baş döndürücü trafiğin bir anlamı yok. Proje dediğimiz şey doğal şartları içerisinde gelişmeyen bir dayatmadır. PYD YPG oluşumu bir projedir.

Muhalefet bir önceki referandumda bir inisiyatif peşine düştüler. Zorlamayla siyaset inşa edilemez. Olmamasının nedeni hiç bir alt yapısı yok seçim zamanı bir telaşla partiler birbirlerine koşuşturuyorlar. Eğer Türkiye'de siyaset uzun soluklu olacaksa parti başkanları bir seçim yapmalı.

İLK TURDA SEÇİM GARANTİ DEĞİL

"İlk turda seçim garanti değil. Seçim kendi içinde bulunduğu şartlar içinde belli olmaz. Türkiye bir yönetim değişkliği kararını referandumda verdi. Eskiden milletvekil seçilirdi ama kimin hükümet olacağı belli olmazdı. Ankara'ya gelince işler insanların düşündüğü gibi gitmezdi. 90'lı yıllarda Refah'la Anap kuruldu kurulacak bir yerden rüzgar esti döndü başka bir şeye. Ne oldu Türkiye istikrarı kaybetti. Bu seçimde halkın yüzde 51'inin oyu alınacak. Bu da tam demokrasi demek. Meclis tam güçlenecek. Cumhurbaşkanı'nın bir kanuna ihtiyacı olduğunda bu düzenleme meclis kararıyla yapılacak."

BÜYÜK REFORMLAR YAPILACAK

"Partlamentoda Cumhurbaşkanı kendi partisinden kişi sayısı azalırsa bir sıkıntı olur. Ama şu sigortası da var. Anayasa değişikliği yapılırken bunların hepsi göze alındı. Cumhurbaşkanı hükümetiyle 5 yıl boyunca memleketin işlerini yapmak için tüm yetkiyi verdi. Büyük reformlar yapılacak."

SAADET'İN ERBAKAN'LA ALAKASI KALMADI

"Muhalefetin üst akılının arkasında FETÖ var. FETÖ bunun gayreti içerisinde belirli bir alan bulunca bu şekilde bir faaliyet var. Recep Tayyip Erdoğan gidiyor Suriye'de etkili oluyor. Buradaki sorunları yaşayan bedel ödeyen şehit veren biziz. Saadet Partisi'nin rahmetli Erbakan'dan gelen misyonuyla bunların alakası yok. Tabanı bundan ayrı tutuyorum. Bu savrulmanın sebebi ihtiras ve çekememezlik. Soruyorlar 'İttifak yapacak mısınız AK Parti'yle diyorlar' 'Anahtarları teslim etsinler yapacağız' diyorlar yani bu ne demek?"

FETÖ, MUHALEFETİ HAREKETE GEÇİRİYOR

"Bu işin beli kırıldı ama bu belayı başımıza saran dış güçler bunları desteklemeye devam ediyor. Teröristbaşı Fethullah Gülen'in iade etmemesinde ne diyecek bize ABD? Bize verilmesi gereken ne zarar varsa FETÖ veriyor. Finansmanını da ABD yapıyor. AK Parti ve MHP dışında tüm aktörleri harekete geçiren bir sistem var."

15 CHP'Lİ VEKİLİN İYİ PARTİ'YE GEÇMESİ

"Ana muhalefet partisinin hali içler acısı. Şimdi düşünün Afyon, Aydın,Amasya, Çorum, Zonguldak, İzmir ben bu illerde soruyorum sizin seçtiğiniz milletvekillerini başka bir partiye vermelerini nasıl buluyorsunuz diye. Böyle bir şey olabilir mi? Geri isterlerse o zaman iskontoluymuş. Milletvekillerine bu yapılmamalı. "

"24 HAZİRAN'DA ADAY OLACAĞIM"

"Üç dönem konusunda genel MKYK'ya verilmişti. MYK'ya devredildi bu yetki. Üç dönemliklerle ilgil katı bir uygulama yok bizim partimizde. İhtiyaç durumlarına göre değerlendirme yapılacak. Ben de milletvekilliğine adaylığımı koyacağım. Şuanda başbakanlık görevimi tamamlamak istiyorum. Son başbakan olmak konusunda şunları hissediyorum. Dört yıldır korkunç olaylar başımıza geldi milletimizin desteği ve Allah'ın yardımı tabii Cumhurbaşkan'ımızın liderliğiyle atlattık. Hoşgörüm büyük ama yalana tahammülüm yok. Aşırı tepkimin nedeni yalan."

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Anlamadığım ''ondan bana ne,şundan bize ne,falancadan kime ne'' diyorlar, eee madem niye deli dana gibi böğürüyorsunuz o zaman.
biat edeceksin. padişahım çok yaşa diceksin. yenilene icilene çalınana yandaşa peşkeş çekilene elhamdülillah diceksin son sözü reis söyler diceksin... bunları yapmazsan vatan hainisin....
KUŞATILAN TAYYİP VE TAVİZ! Diyorlar ki “Tayyip artık ideal çizgiye geldi!” Geldi mi, öyle mi görünüyor orası, hala meçhul. Niye mi? Adam hala Suriye’de Müslümanlara atılan haçlı ya da ABD füzelerini alkışlıyor da ondan! Bir ülke için en riskli şey, onu yönetenlerin şahsen kuşatılmasıdır. Rıza Sarraf davası bağlamında bu husus Tayyip Erdoğan için geçerli değil mi?
yaaaaaa.. başbakanım bir söyleyin bu adam nerede? bir övüyorsunuz* bir yeriyorsunuz.... bizde anlamadık... haaa birde yalandan nefret ederim dedin.... şu refah sıralaması rakamlarını neden yanlış söyledin? sen yalan söylemezsin zaten biz yanlış anladık dimi?
iyide adamı zaten partiden saf dışı bıraktınız , davutoğlunuda saf dışı bıraktınız , adam siyaset adamı ve cumhurbaşkanı ne demesini bekliyordunuz
Seçimi tek adam rejiminin uygulama hırsıyla halka dayatan sizsiniz.Hangi paranoyaklara giriyorsununz
Partimin emrindeyim ne demek lan adam Cumhurbaşkanlığı yapmış en üst seviyeye çıkmış ,kimden emir alacak. alışmışsınız herkese emir vermeye,biat ettirmeye. Bu insanlar kendi hür iradesi, aklı, fikri,vicdanı ile karar veremeyecek mi? Reisin izni olmadan tualete bile gidemezsiniz siz onun için bi cacık olmaz sizden...
Sn. Başbakan kim oluyorda 11. Cumhurbaşkanı hakkında böyle konuşabiliyor. Sen kim Gül kim Sn. Binali
atanmış bir başbakan olarak konuşuyorsun bide...
Fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren TÜRK milliyetçiliği ayaklar altına alan ERGENEKON BALYOZ kumpaslarini kuran TÜRKLÜK düşmanı PAPA dostu baş Fetocunun sözcüsü feto şiirini okurken ağlayan çocukları asker kaçağı kumarcı profili düşük abidik gubidik degilmiydi bu FETO APO PAPA ile el ele fotoları olan hırsızlara karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz
Saadet'in Erbakan'la alakasi kalmadi diyor ama, Erbakan'in son dönem videolarina bakin, akpyi siyonizm kurdurmuştur, şeker fabrikalarinin icin saydiriyor, adam bu günleri o zaman görmüş, Saadet de tam da onun çizgisinde korkmadan doğrulari soyluyor
bizlerin desteği sizlerin eğilmemeniz ve cesaretiniz ile bu ülkeyi prangalarından kurtaracağız!!! şimdi bazı kesimler böyle deyince kızıyorlar ama abd ve avrupa ülkeleri ile aynı şeyleri savunduklarından haberleri yok!!!istiyorlar kemal kılıçtaroğlu başkan olsun kimse kusura bakmasın ama ülke yönetecek kapasite onda yok tayyip gitsinde kim gelirse gelsin mantığı ile hareket edilmez !!! herkez önce partisinden proje sormalı gelince ne yapacaksınız diye takım tutar gibi parti tutulmaz....
Feto artık kabak tadı verdi, baş örtüsü gibi
isimler önemli deil şu alkolu benzini doları felan düşürecek biri varsa oyum ona
GEÇTİ SAYIN BAŞBAKAN; SAYIN ABDULLAH GÜL'Ü HER FIRSATTA YOK SAYARKEN AKLINIZ NEREDEYDİ ? HARCAMADIĞINIZ BAŞBAKAN, BELEDİYE BAŞKANI KALMADI. ŞİMDİ BEDEL ÖDEME VAKTİ..!
adam gibi adamsın başbakanım
Fetosa her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren TÜRK milliyetçiliği ayaklar altına alan ERGENEKON BALYOZ kumpaslarini kuran TÜRKLÜK düşmanı PAPA dostu baş Fetocunun sözcüsü feto şiirini okurken ağlayan çocukları asker kaçağı kumarcı profili düşük abidik gubidik degilmiydi bu FETO APO PAPA ile el ele fotoları olan hırsızlara karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz..
Neden bu kadar karnınız ağırdı.Ya sizin siyasi yalanlarınızdan biri ya da aklınız yok.Çankaya Noteri olarak tanımlanan birisinin kimden oy alacağını sandınız.Eğer size karşı adaylık koyarsa yine sizden aldığı kadar alır.Size güle güle der.Ama böyle çığlık atmanıza anlam veremiyorum.Böyle bir çalışma henüz dedikodulardan ibaret.Demek ki korku dağları sardı.Yanlış yaptınız ve gidici siniz. Düştüğünüz an referanduma giderek sizi referandum ile yargılayacağız.mecliste sayı yetmeyebilir.
Herkes AKP yi destekliyorum demeli demezse ya feto cu yada hain oluyor
NEDENSE IKTIDARA MUHALEFET KIM VARSA YA FETOCU YADA HAHİN Bİ BUNLAR VATAN SEVER ÜLKEDE SATMADIK BI YER BIRAKMADILAR
Korktunuz tabi aday olursa sağ görüşlülerin oylarını toplayacak, bizden oy çalacak diye
helal olsun... size.... ...vatanseverler...
@asiye_imparator_1958 vatani saray için zaten FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile ittifak yapıp TÜRK milletine ihanet eden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgeli ayetle alay eden makara yapan TÜRK düşmanı PAPA çocukları
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