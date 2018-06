Başbakan Yıldırım'dan flaş Menbiç açıklaması

Övülmekten hoşlanmadığını, övüldüğünde işkence çekiyor gibi olduğunu belirten Yıldırım, bir insanı yüzüne karşı övmeyi onu kör testereyle kesmeye benzetti, kendisini de kimsenin övmemesini istedi.

Başbakan Yıldırım, "Altı boş haberlerin fazla yapıldığını düşünmüyor musunuz?" soruya ilişkin, "Bizim haberleri izleme, değerlendirme fırsatımız olmuyor. Önemli olan sizin ne haber yaptığınız değil, sizi izleyenlerin zihninde bıraktığı izdir. İletişim budur. Her türlüsünü duyacaksınız, sonra kendi zihninizde mukayesesini yaparak kararını vereceksiniz. Bence her şey konuşulsun. Abartılı haber yapan da yapsın, olumsuz haber yapan da yapsın. Her şeyi konuşalım. Konuşmamak en büyük tehlikedir. Konuşacağız ama bir şeyi akıldan çıkarmayacağız, birbirimiz rencide etmeyeceğiz, hakaret etmeyeceğiz, suç işlemeyeceğiz. Bunları yapmadığımız sürece her şeyi konuşalım." ifadesini kullandı.

"KENDİMİ PARÇALIYORSAM BU ÜLKEMİZ İÇİN İYİ BİR ŞEY"



Konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de değinen Yıldırım, anayasa değişikliği, başbakanlık sürecinde başladığını, MHP ile değişikliği meclise getirdiklerini, meclisinde görüşüp kabul ettiğini bildirdi.