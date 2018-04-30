Başbakan Yıldırım'ın müjdelerine Meral Akşener'den çarpıcı yorum!

Başbakan Binali Yıldırım, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek ekonomik alanda pek çok müjde verdi.

MİLYONLARCA VATANDAŞA MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Başbakan'ın müjdeleri arasında vergi ve trafik cezası olanlara yapılandırma imkanı, üniversiteyi yarıda bırakanlara öğrenci affı, yaşlılık aylığına zam, imar barışı, emeklilere yılda iki kez biner lira olmak üzere iki ikramiye gibi çok konuşulacak ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kalemler vardı.

MERAL AKŞENER'DEN TEPKİ

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarının ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilginç bir yorum geldi.

Yapılan açıklamaları seçim yatırımı olarak yorumlayan Akşener, twitter hesabından yaptığı tek cümlelik açıklamada "Milletimizi hatırlamak için bizden korkmanız mı gerekiyordu?" dedi.

Akşener'in mesajı, sosyal medyada gündem oldu.

