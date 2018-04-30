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Başbakan Yıldırım'ın müjdelerine Meral Akşener'den çarpıcı yorum!

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 19:42 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı vergi barışı, borç yapılandırması, öğrenci affı, imar barışı, emeklilere yılda iki ikramiye paketine İYİ Parti lideri Meral Akşener'den çarpıcı bir yorum geldi.

Başbakan Yıldırım'ın müjdelerine Meral Akşener'den çarpıcı yorum!

Başbakan Binali Yıldırım, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek ekonomik alanda pek çok müjde verdi.

MİLYONLARCA VATANDAŞA MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Başbakan'ın müjdeleri arasında vergi ve trafik cezası olanlara yapılandırma imkanı, üniversiteyi yarıda bırakanlara öğrenci affı, yaşlılık aylığına zam, imar barışı, emeklilere yılda iki kez biner lira olmak üzere iki ikramiye gibi çok konuşulacak ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kalemler vardı.

MERAL AKŞENER'DEN TEPKİ

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarının ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilginç bir yorum geldi.

aksenermujde

Yapılan açıklamaları seçim yatırımı olarak yorumlayan Akşener, twitter hesabından yaptığı tek cümlelik açıklamada "Milletimizi hatırlamak için bizden korkmanız mı gerekiyordu?" dedi.
Akşener'in mesajı, sosyal medyada gündem oldu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
cok guzel cevap..KILICDAROGLUDA COK SOYLEDİ İDİ BENZER LAFLARI AMA NEDENSE AKSENER SOYLEYİNCE DUYUYLUYOR... KEMAL HOCAM SENDE BAGIRARAK SOYLE BİRAZ HALK DİLİYLE.. HALK ANLAMIYOR EFENDİLİKTEN..
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