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Başbakan Yıldırım ve Bahçeli YSK'da

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 11:03 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunmak üzere Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) geldi. Başvurunun ardından Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'nin YSK'ye gelişinden önce, bina önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken çok sayıda partili destek vermek üzere bina önünde toplandı.

YSK'ye önce MHP Genel Başkanı Bahçeli, ardından da Başbakan Yıldırım geldi. Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ye gelişlerinde, Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.

Başbakan Yıldırım'dan açıklama:

Bahçeli ile başvuru yaptık. Tarihi bir gün yaşıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden aday göstermek üzere grup kararı aldık. Benzer fikirleri olan partilerin beraber hareket etmesine imkan sağlıyor yeni sistem. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı Ruhu vardır. Biz, birbirine kaybettirmenin değil, topyakün Türkiye'nin kazanmasını esas alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı. Yapılacak seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"MUHARREM İNCE" SORUSUNA YANIT

Muharrem İnce'nin adaylığına ilişkin soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki adaylar olacak. Bütün adaylar kendi hedeflerini anlatacaklar. Ülke için millet için en doğru kararı verecektir. 24 Haziran'da söz de karar da milletin olacaktır." dedi.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Boşuna Zaman kaybetmeyin, Enerjinizi harcamayın... Muharrem İNCE Parti rozetini çıkardı. PARTİSİZ CUMHURBAŞKANI SEÇECEĞİZ..!
@tcvatantc kemik yağar belki bekleyin..
@emre_ates_d7 sen alışkısın
@tcvatantc sana sürekli atıyorlar herhalde ama bir tavsiyem var insanlar kemiği kaplayan maddeyi yani eti yer ama yazıkki sen ve senin gibiler kemiğe o kadar alışmışsınızki ne desek nafile
ÖNCEKİ SEÇİMLERDE BURNU KAF DAĞINDA OLAN AKP ŞİMDİ % 1-% 0,5 OYU OLAN PARTİLERE MİLLET VEKİLLİĞİ VEREREK AKP BATSIN AMA RTE Yİ KURTARALIM MODUNA GELDİ,CHP NİN VADLERİNİ AŞIRARAK NEREYE KADAR GİDECEK?
ULAN BU MUHALEFET SABAH AKŞAM İKTİDARIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR. BEN İYİCE KILLANMAYA BAŞLADIM. MUHARREM İNCEYİ ADAY GÖSTERMEK REAL MADRİDİN KARŞISINA YALOVASPORU ÇIKARMAK GİBİ BİŞEY. SEÇİMİN GALİBİ ŞİMDİDEN BELLİ. APTAL MUHALEFET!
CHP Aday açıklamadı geç kaldı diyorlardı ne oldu akp ve payandalarının adayı yeni müracaat etti aradaki 1-2 saat farkmı bütün mesele? CHP iyi partiyi seçime sokmadaki siyasetiyle olduğu gibi adayıylada akp ve payandalarını ters köşe etti.
iste demokrasi bunu gerektirirdi. basbakanimizi kutluyorum.
@polyushkapolye Başbakanımızı değil, Başbakanlık rafa kaldırıldı, Cumhurbaşkanımız
AKP ARTIK DOYMUŞ KUSAN BİR PARTİ YIYE YIYE BU.MILLETE HAYIR GELMEZ EMEKLİ YERE VERMEDİM 17 YIL ASKERİ UCRETLIYEDE VERMEDİ SADECE KAYBETTIGINDE BU KİŞİLERE YANAS Tİ YAZIKLAR OLSUN
akp ile mhp birbirlerine güvenemedikleri için başvuruyu beraber yapmışlardır yolda anlaşma dışı maddeler eklenirmi veya bazı maddeler çıkarılırmı diye güvensizlik yol arkadaşlığı bu; tbmm de akp nin yapmadığı ayak oyunları değil bu cinlikler.
@hasananbar Çok mantıklı. Geçirdiğimiz dönem içinde akla hayale gelmeyecek, "bu da olur mu?" dediğimiz ne varsa hepsini yaşadık ve olduğunu gördük. Onun için "bu da olur mu?" diyemeyeceğim.
Aaaaaa çağmur atmadan konuştu, çok enteresan, mülayim konuştun diye Binali Bey görevine son verirler bence
PARTİSİZ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK M. İNCEYİ TEBRİK EDİYORUM. MİLLETİMİZ İÇİN KİM HAYIRLI İSE RABBİM ONA NASİP ETSİN.
akp den kurtulmalıyız yoksa açlık safalet ve kaos günleri yakındır
muharrem ince coştukça coştu..ilk konuşma süper..ümit verici Allahım kurtar bu ülkeyi diktatörden..akşener mi ince mi????
recebin kapı kulu boşbakan güvenilmez cumhuriyet düşmanları yorum yapamaz.
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