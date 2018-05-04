Başbakan Yıldırım ve Bahçeli YSK'da

Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'nin YSK'ye gelişinden önce, bina önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken çok sayıda partili destek vermek üzere bina önünde toplandı.

YSK'ye önce MHP Genel Başkanı Bahçeli, ardından da Başbakan Yıldırım geldi. Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ye gelişlerinde, Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.

Başbakan Yıldırım'dan açıklama:

Bahçeli ile başvuru yaptık. Tarihi bir gün yaşıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden aday göstermek üzere grup kararı aldık. Benzer fikirleri olan partilerin beraber hareket etmesine imkan sağlıyor yeni sistem. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı Ruhu vardır. Biz, birbirine kaybettirmenin değil, topyakün Türkiye'nin kazanmasını esas alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı. Yapılacak seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"MUHARREM İNCE" SORUSUNA YANIT



Muharrem İnce'nin adaylığına ilişkin soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki adaylar olacak. Bütün adaylar kendi hedeflerini anlatacaklar. Ülke için millet için en doğru kararı verecektir. 24 Haziran'da söz de karar da milletin olacaktır." dedi.



