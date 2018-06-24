Batman'da 2 seçmenli sandığın seçmen sayısı arttı

Batman merkeze bağlı Yolveren köyü muhtarı 80 yaşındaki Mehmet Alcu, daha önceki seçimler ve referandumda sadece eşi ile oy kullanırken, bu kez Almanya'dan gelen köylüleri ve akrabalarıyla birlikte sandık başına gitti. Ezidilerin yaşadığı Yolveren köyü Muhtarı Mehmet Alcu, çoğu seçmenin Avrupa'da olması nedeniyle önceki seçimlerde sadece eşiyle birlikte köyde evinin zemin katında kurulan 2252 nolu sandıkta oyumuzu kullanıyordu. Bu yıl 2 kişiden daha fazla seçmenle oy kullanmanın sevincini yaşadığını anlatan 40 yıllık Muhtar Alcu, "Ülkemize, memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

79 Yaşındaki eşi Hane Alcu'nun rahatsızlığı nedeniyle referandumun ardından köyde yeniden sandık kurulmasıyla rahatladıklarını belirten Muhtar Alcu, "Köyde toplam 21 seçmenimiz var. Çoğu seçmen Avrupa'da ama bu yıl bir bölümünün gelmesiyle sandıkta oy kullanacak seçmen sayımız da arttı" diye konuştu.

Jandarma ekiplerinin eşliğinde sabah saatlerinde sandık görevlileriyle birlikte Batman'a 15 kilometre uzaklıktaki Yolveren köyünde 2252 nolu sandığı tahıl ambarı önünde kurduklarını belirten Sandık Başkanı Osman Güneş, "21 seçmenli köyde seçmenlerin bir bölümü Avrupa'da olduğu biliniyor. Ancak bu yıl oy kullanmak için Almanya'dan gelen seçmenler de var. Bu seçimde seçmen sayısı artacak. Önce sandık görevlileri oy kullandı. Ardından muhtar sandık başına geldi. Saat 17.00'ye kadar sandığı bekleteceğiz. Sakin bir ortamda oy işlemleri gerçekleşti. Seçmen sayısı az olduğu için en rahat sandıkta görev yapıyoruz" diye konuştu.