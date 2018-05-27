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Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

SEÇİM HABERLERİ  | 27.05.2018 07:57 | Son Güncelleme

Yeniçağ gazetesi yazarı Batuhan Çolak, 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldığı 'Erdoğan düşerse...' başlıklı yazısında gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

"Devletin olmadığı yerde, şahısların hukuku başlar. Yasalar işlemez, kanunlar uygulanamaz olur. Mahkeme kararı devletin çıkarlarını değil, iktidarda bulunan kişinin çıkarlarını gözetir. Ahmet Maranki gibilerinin söylediklerini uygulayanlar ortalığa saçılır. Çünkü zaten benzerini yapan mafyalar, sözde iş adamları ve sözde gazeteciler var" ifadelerini kullanan Yeniçağ gazetesi yazarı Batuhan Çolak, 24 Haziran seçimleri öncesinde ses getirecek bir yazı kaleme aldı.

İşte Çolak'ın 'Erdoğan düşerse...' başlıklı o yazısı;

"Son yıllarda bir seçim klasiği haline gelen "AK Parti giderse, Türkiye yönetilemez, kaos olur, ekonomi çöker, terör patlar" sözleri, 15 Temmuz sonrasında güncellendi.

Yeni söylemde, "Erdoğan devrilmek isteniyor" üzerine inşa edilen bir dil hâkim oldu.

Bu dilin oluşmasında, devletten ziyade Erdoğan isminin öne çıkarılması etkili.

Bunun en başında 7 Haziran seçimleri geliyor.

Erdoğan'ın yüzde yüz performansını sahaya yansıtamadığı 7 Haziran seçimlerinde, çözüm sürecinin de etkisiyle AK Parti oyları bir anda eridi.Havuz medyası devreye girip kaos senaryoları üzerinden seçmeni korkuttu.

Sonrasında 1 Kasım'da Erdoğan'ın liderliği ve teşkilatlanma gücünü ortaya koyduğu bir seçim sonucu elde edildi.

15 Temmuz darbe girişimi her ne kadar Türkiye'yi demokrasi yönünden 20 yıl geriye götürdüyse de, Erdoğan'ın liderlik sınırlarını ve meşruluğunu bir o kadar daha genişletti.

Erdoğan'ın yanında kümelenenler yeni bir dil oluşturdular, bu dil "devlet"in yerine "Erdoğan"ın konulması anlamına geliyordu.

Günden güne bu dil kontrol edilemez bir boyuta ulaştı.

Devletin gücü ve devamlılığı tamamen Erdoğan'ın başarısına ve iktidarda kalmasına bağlanır oldu.

Hükümete yakın televizyon ve gazeteleri açın. Elle tutulan tek bir haber bulamazsınız. Şehit ailelerinin haberini verirken bile Erdoğan'sız cümle kurgulanmıyor. Daha da kötüsü şehit ailelerinin ağzından muhalefet partileri "hainlikle" suçlanıyor.

Bu yöntemlerle belirli bir kitle üzerinden algı operasyonu yapılabilir.

Seçimlerde başarı da sağlanabilir.

Ancak olan devlete olur.

Devletin olmadığı yerde, şahısların hukuku başlar.

Yasalar işlemez, kanunlar uygulanamaz olur. Mahkeme kararı devletin çıkarlarını değil, iktidarda bulunan kişinin çıkarlarını gözetir.

Ahmet Maranki gibilerinin söylediklerini uygulayanlar ortalığa saçılır. Çünkü zaten benzerini yapan mafyalar, sözde iş adamları ve sözde gazeteciler var.

Tıpkı Atatürk'e hakaret edenlerin, AK Parti sermayesi tarafından beslenmesi gibi.

Dahası bu kitle bu söylemlerini sürdürdükçe, insanları kutuplaştırdıkça buradan ekmek yiyorlar.

Bu tablo Türkiye'ye güvenmeyenlerin, devlete inancı olmayanların tablosu.

Erdoğan ya da bir başkası; kim giderse gitsin ya da kim gelirse gelsin devlete inanmak durumundayız.

Erdoğan'ın devrilmesi demek, yeniden iktidara gelemeyeceği anlamına gelmiyor.

Erdoğan'ın kazanması demek, Türkiye'nin kurtuluşa ereceği anlamına da gelmiyor.

Erdoğan'ın devrilmesi demek, terör örgütlerinin ülkeyi ele geçireceği anlamına gelmiyor.

Erdoğan'ın iktidarda kalması demek, terörün biteceği anlamına da gelmiyor.Mesele devletin ayakta tutulması, hukukun işlemesi, kurumların güçlendirilmesi meselesi.

Dalkavukların, şaklabanların, cebindeki paradan başka gücü olmayan, güce tapanların dedikleri gibi bir devlet değildir Türkiye!

Türkiye, 5 bin yıllık Türk boylarının geleneklerini ve tecrübelerini taşıyan büyük bir devlettir.Öyle siyasi parti liderlerinin değişmesiyle düşmez, düşürülemez."

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
ÜLKE rahatlayacak yobazLIK ve RANT Bitecek GENÇLİK huzur bulacak
erdogan duserse ulke huzura ve demokrasiye kavusur
Ne demek erdogan dusurulurse ? siz cahil halka ne anlatiyorsunuz anlamiyorum . ulkenin kendi halki kimi secerse basa o gelir .ERDOGAN ALLAH MİDİR birgun olucek olunce bu ulke biticekmi yani .erdogan insanlari susturmasa inaninki bu ulkeyi yoneticek o kadar guzel insanlar varki ama malesef dikta dedigimiz bir yonetim sekli soz konusu olunca sizinde bu tur yazilariniz normal geliyor bu cahil halka
NE OLUR ,YENİ GELEN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ DEVREYE SOKAR ZATEN ASKER 15 TEMMUZ.U UNUTMADI BU SEFER ÇOK FARKLI OLUR..ALLAH GÖSTERMESİN..
tamam tamam he tamam devlet he çöker tamam
ÜLKE rahatlayacak GENÇLİK rahatlayacak T A M A M dır
Geç bunları hikaye anlatma. Reis olmadan devlet eksik kalır
artık Tamam.
bu yazıyı yazanın kalemine sağlık. Tayyip Erdoğan'ın politika anlayışı bu ülkeye zarar vermektedir. kendini Çevrenizi değerlendirin insanlar birbirine düşman gibi bakıyor Maalesef bu kutuplaşmanın siyasi Erkin sonucu. insanlar ne birbirine ne Devleti'ne olan inancı büyük zarar görmüştür. 16 yıldan bu yana İnşaat sektörüne dayanan bu ekonomi balonu maalesef ekonomiye bir fayda sağlamamıştır. başka siyasetçilere de şans vermek lazım.
"Devletin olmadığı yerde, şahısların hukuku başlar. Yasalar işlemez, kanunlar uygulanamaz olur. Mahkeme kararı devletin çıkarlarını değil, iktidarda bulunan kişinin çıkarlarını gözetir. Ahmet Maranki gibilerinin söylediklerini uygulayanlar ortalığa saçılır. Çünkü zaten benzerini yapan mafyalar, sözde iş adamları ve sözde gazeteciler var" Bu yazdıklarının hepsi var zaten bunlar bitsin diye 24 haziran iple çekiliyor.
Bu yaz sıcağında tir tir titremek neden acaba?
ne düşmesi lan...seçimle gelir seçilemezse gider yerine halk kimi seçmişse gelir görevi alır hayat devam eder...ötesi tehdittir şantajdır ...türkiye erdoganla varolmadı erdoğanla giderse bişey olmaz ...
Objektif ölçekte güzel bir yazı. Tabiki de Devletin geleceği ve de Kurumlar bir kişiye bağlı olmamalı.
senin gibilere gazeteci denmez sadece AK PARTİNİN YALAKA SAVUNUCUSU DENİR.
Kazanan hukukun üstünlüğü olur inşallah
10 bin satan gazetenin yazarlarının saçmalıklarını ne diye yayınlanıyor anlamış değilim bunların işi güçü yalan yanlış haber o yüzden alan yok
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