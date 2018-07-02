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BBP lideri Destici'den erken yerel seçim çağrısı: Ekim sonu yapılmasını doğru buluyoruz

SEÇİM HABERLERİ  | 02.07.2018 15:02 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Yerel seçimlerin önümüzdeki sonbaharda, ekim sonu gibi yapılmasının hem milletimiz açısından hem seçimin sıhhati açısından daha doğru olduğuna inanıyorum' dedi.

BBP lideri Destici'den erken yerel seçim çağrısı: Ekim sonu yapılmasını doğru buluyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici , TBMM'de kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Destici, YSK'nın ve seçim kurullarının, seçimlerin güvenli ve sağlıklı gerçekleşmesinde, hızlı sonuçlanmasında önemli rol oynadığını belirterek, "Sandıklarda görev yapanlara teşekkür ediyorum. Medya kuruluşlarımıza, Anadolu Ajansımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Meclisin güçlü ve itibarlı olduğunu, daha güçlü ve daha itibarlı hale geldiğini aktaran Destici, 1980 darbesinden sonra en yüksek temsil imkanının yakalandığını ileri sürdü.

"MECLİS'E DESTİCİ GİRMEDİ, BBP GİRDİ"

Destici, 25 yıllık bir siyasi parti olduklarına işaret ederek, kurucu liderleri Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve şükranla andığını belirtti.

Yazıcıoğlu'nun ölümünden 9 yıl sonra BBP'nin Mecliste temsil imkanını yakaladığını anımsatarak, "Bugün Meclise Mustafa Destici girmedi, BBP girdi. BBP temsil ediliyor Mecliste. İşim zor, yüküm ağır. Bunun farkındayım. Hem camiamıza karşı, Alperen kardeşlerimize, milletimize karşı büyük sorumluluğum var." diye konuştu.

Ne zaman BBP'ye geçeceğinin sorulması üzerine Destici, BBP Genel Başkanı ve BBP Ankara Milletvekili olduğunu, şu an itibarıyla BBP'nin TBMM'de temsil edilmeye başladığını bildirdi.

YEREL SEÇİMLERİN ERKENE ALINMASI

Destici, erken yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesinin istenmesi üzerine, şunları kaydetti:

"Yerel seçimlerin erkene alınmasını 2009'dan beri savunuyoruz. Bugüne kadar çoktan alınması gerekiyordu ama maalesef geçmiş dönemlerdeki Meclis, bu anlamda irade ortaya koymadı. Bizce alınabilir, alınması çok doğrudur. Çünkü martta kış şartları oluyor, seçim büyük zorluklara sahne oluyor. Onun için yerel seçimlerin önümüzdeki sonbaharda, ekim sonu gibi yapılmasının hem milletimiz açısından hem seçimin sıhhati açısından daha doğru olduğuna inanıyorum. Hem de Türk milletimiz, 24 Haziran seçimlerinde bir irade koydu, bunun yansımasını da yerel seçimlerde göreceğimize inanıyorum."

Destici, bir soruyu yanıtlarken, partisinde uyum, birlik ve beraberliğin devam ettiğini ve edeceğini söyledi.

"BUNUN KARŞILIĞI İDAM"

Tecavüz edildikten sonra ya da edilmeden öldürülen küçük yavruların acısının yüreklerinde olduğunu belirten Destici, ailelerine başsağlığı diledi.

BBP olarak, bunlarla ilgili hak ettiği cezayı almasını istediklerini vurgulayan Destici, bunun karşılığının idam olduğunu, başka yolunun bulunmadığını söyledi.

Kurşunu sıkan, bombayı patlatan teröristler ve bunun emrini veren elebaşları için de idam cezasının mutlaka getirilmesini isteyen Destici, "BBP'nin ilk yasama dönemi başladığında TBMM'de gündeme getireceği konu bu olacaktır. Küçük yaştaki çocuklarımızı, genç kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp, tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için idam cezası. Mehmetçiğimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı, öğretmenlerimizi katleden teröristler için idam cezasının mutlaka geri getirilmesi lazım. BBP olarak bunun öncülüğünü yapacağız. 2 milyon imzamız TBMM Dilekçe Komisyonunda bekliyor. Onu canlandıracağız, Meclis gündemine getireceğiz." ifadesini kullandı.

"ACISI YÜREĞİMİZDE"

Destici, Sivas Katliamı'nın 25. yıldönümüne ilişkin şunları kaydetti:

"Aradan 25 yıl geçmesine rağmen üzüntümü bir kere daha ifade ediyorum. Keşke Türkiye, bu hadiseyi yaşamasaydı. Maalesef Türkiye, 1980 öncesi de bu tür provokasyonlarla karşı karşıya kaldı. Bir Alevi Sünni kavgası çıkarılmak istendi. Milletimiz buna düşmedi, bundan sonra da düşmeyecek. Onların acısı bizim de yüreğimizde. Ailelerine, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Sivas bizim söğüdümüz. Sivas'ımızın böyle bir hadiseyle anılmasını reddediyorum. BBP, o gün 33 canı kurtardı. Bunların içinde Arif Sağ da vardı. BBP'ye geçerek canlarını kurtardılar. Bu tür olayların üstünün kapatılmaması lazım, kimler provoke etti, kimler bu olaya karıştığının ortaya konulması lazım. Çünkü öbür taraftan haksız yere itham edilenler, yıllardır cezaevinde yatanlar var. Bütün mağduriyetlerin giderilmesi lazım. Bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması lazım."

AA

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
Vay Testici pardon pardon Destici konuşmuş
@huseyinparlak68 CEHENNEMİN DİBİNE KADAR YOLUNUZ VAR.BENDEN PAYDOS,ARTIK SANDIK MANDIĞA GİTMEM .SEÇİMDEN ÖNCEDE DEMİŞTİM,TAYYİP SEÇİMLE GELDİ SEÇİMLE GİTMEZ.
dalgamı geçiyorsunuz?madem erkene çekecektiniz neden birleştirmediniz gecen seçimle eleştirim topunuza?
@ocac. sürekli gündemi sıcak tutmak lağzım biliyormusun, denizi bulandırmadan, uyandırmadan , adamlar çalışıyor.
@ocac bu siyasilerin hepsinin CİA AJANI GİBİ GÖRMEYE BASLADIM..EL ELE VERİP SAGCISI SOLCUSU MEMLEKETİ BATIRMAYA CALISIYORLAR..HEPSİ KOLTUK DUSUNUYOR MEMLEKET DUSUNEN VARSA DİŞLERİMİ KIRARIM
Hoş geldiiiiin ! Mustafa Bahçeli. :))))
bir kapıkulu daha hayırlısı
kazanacakmıymış o zaman...kalkan bir tarafını mı tatmin etmek için söyledi..belli değil..
sizin başka işiniz yok mu..don lastikleri
bunların amacı İNCE hazırlık yapamasın, chp yol alamasın oldu bittiye getirip geçtiğimiz secimin performansıyla yine açık ara kazanmaktan baska bişey olamaz...
yav sen kimsin seçim olsada belediyesi başkanlığımı kazanacan. kim söyletiyor sana bunları sen dış kapının dış mandalısın
artık oy kullanmayacağım pes
Kendi fikri olamaz akp konusturuyor bunkara gecen secim bahçeli bu seçim destici akp de haklı halk bir bucuk yil bekleyip icraatlarını gördükce oy kaybedecekler yedek kış lastikleri devreye girmiş yine
yeni çığırtkan dest-i zizdivaç
junior bahçeli
Yazıcıoğlu kim sen kimsin. o koltuğa daha önce büyük adam oturduğu için koltuk boş kalıyor
HAYALLERİMİZİ YANLIŞ KİŞİLERE TESLİM ETMİŞİZ.
dalga geçiyorlar tabi şeçim masrafları onlardan çıksaydı böyle davranmazlardı biz keriz halktan çıkıyor yarın vergiyle zamla üzerimize yüklerler
bu siyasilerin hepsinin CİA AJANI GİBİ GÖRMEYE BASLADIM..EL ELE VERİP SAGCISI SOLCUSU MEMLEKETİ BATIRMAYA CALISIYORLAR..HEPSİ KOLTUK DUSUNUYOR MEMLEKET DUSUNEN VARSA DİŞLERİMİ KIRARIM
Türk siyasi hayatının en sağlam karakterli siyasetçisi dikkate almak lazım
Anayasa hayır diyor bunlar hala erken seçim diye tutturuyor. Seçimi bırakın iş yapın artık iş yapın.
oy kullanmayacağıma göre yorum yok
BUNLAR BU SEFERDE ABİDİK, KUBİDİK YAPTI,AMA YAKALANMADILAR! ŞİMDİ HAZIR TAZEYKEN, AĞIZ TADIYLA, KOYUNLAR UYURKEN DEVAM DİYORLAR!
akp milletvekili bbp li ....artik saray sözcüsü cogaldi...
Gelecek olan zamların önüne bent çekmek için ülke seçimden hiç kurtulmayacak anlaşılan,,zamlar geldikçe, arkasından seçim var,, açıklamaları gelecek
iyi işte chpye duvarın bir kısmını yıkmışken tamir etmeden kalanınıda yıkması için bir fırsat.
KENDİNİ DEVLET BAHÇELİ SANIYOR. BİR KAÇ FIRIN EKMEK DEĞİL FIRININ KENDİSİNİ KOMPLE YESEN IIIHHH.
Çok afedersiniz bizim milletimiz koyun mu bazı kesim kendi söyleyemediğini mhp ye Saadete BBP ye söyletiyo ne güzel şey ya seneryoyu yaz oynat yazık üç kuruşluk olmuş herkes
@ferhat_ugur_1995 Ince gelirse köyünde muhtar bile olamaz sonuçlara bak ordan yalovaya bak anlarsın ınceyide görürüz ilk turda bitiyordu yüzde 51 ile geliyordu
Korkarım chp izmir basta yalova kesin kaybedecek ince yalovada aday olsun bakalım köyünden kaybeden adam yalovada napacak eyy CHP ılımlı ol herkese saldırmakla incenin aldığı oyu chp oyu sanmayın yüzde 22.5 yüzde 12.5 iner sakin olun
Bu da kendini nimetten sayıyor iyi mi?
Genel Seçimi Bahçeli Yerel seçimi Destici istiyor Tayyip hiç birşey istemiyor zaten millet de dizi izler gibi güzelim senaryoyu izliyor.
Hocam seni adam yerine koydularmı merak ettim
bahçelinin yerini sürahici almış elçiye zeval olmaz
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