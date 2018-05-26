Canlı yayında Muharrem İnce'den bedelli askerlik çıkışı: Yakında açıklayacağız!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tek Rumeli TV'de katıldığı 'Gündem Özel' programında bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Cumhurbaşkanı olduğunuz takdirde bedelli askerlik gündeminizde olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır yok, kızabilirler. Şu anda yok ama askerlikle ilgili yeni bir model ortaya koyacağız. Çok yakında, ayın 24'ünden sonra açıklayacağız. Yani şöyle olabilir, herkes 2 ay askerlik yapar, geri kalan 10 ayı isteyen asgari ücretli, isteyen kamuda görevli, profesyonel orduya geçişin temelleri atılacak. Yeni bir model, mesai kavramlarıyla ilgili yeni model. Bu yeni modelle, bedelli askerliğe gerek kalmayacak zaten. Şu anda klasik olduğu gibi bir model benim aklımdan geçmiyor ama askerliği toptan değiştirmek aklımdan geçiyor. Yani bütün Türk vatandaşları 2 ay boyunca silah altına alınacak ve temel eğitimleri alacaklar. Ondan sonra çeşitli planlamalarla modeli değiştirebilir, geliştirebiliriz" CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: GÜNDEMDE YOK



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı bir radyo programında bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulundu. Kalın, "Şu anda gündemimizde böyle bir şey yok. Terörle mücadele devam ederken, Afrin operasyonu belli aşamaları tamamlanmış olmakla beraber devam ederken, sınır güvenliği ve diğer konular devam ederken tabii şu anda gündemimizde böyle bir şey yok" yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI: SEÇİMDEN SONRA ÇIKABİLİR



Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca, bedelli askerliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Önceki gün sosyal medya hesabından açıklama yapan Akarca, önceki Cumhurbaşkanı seçiminin hemen arifesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu an yaptığına benzer görüşler ifade ettiğini, seçim sonrasında ise bedelli askerlik kararı aldığına dikkat çekti. Başdanışman Akarca ayrıca Cumhurbaşkanın "Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, inşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır. Ona göre atılması gereken adım bu konuda varsa o zaman bu adım atılır" şeklindeki sözlerinin de bu doğrultuda anlaşılması gerektiğini ifade etti. Akarca açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Önceki Bedelli Askerlik sürecindeki çabalarımı hatırlatarak güncel bir değerlendirme yapmamı isteyen genç kardeşlerimin sayısı çok arttı. Yoğun talebi dikkate alarak "şahsi kanaatlerimi" sizlerle paylaşmak isterim: Ordumuzun tamamen profesyonelleşmesi yolundaki gelişmeler son dönemde büyük ivme kazanmış ve hükümetimizin bu yöndeki kararlılığı hızla hayata geçirilmeye başlanmıştır. Elbette milletimizin beklentisi de bu istikamettedir. Hatırlatmak isterim ki, önceki süreçte de, (Cumhurbaşkanı seçiminin hemen arifesinde) Sayın Cumhurbaşkanımız, 29 Nisan 2018'de konuya ilişkin dile getirdiği görüşlere çok benzer ifadelerde bulunmuş, nitekim seçimden hemen sonra da "Bedelli Askerlik" kararı alınmıştı.