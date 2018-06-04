Bedelli askerlik isteyenler 24 Haziran'da kime oy verecek?

Üniversite mezunu 29 yaşında Zait Coşkun, özel bir şirkette iş analisti olarak çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlik sözü vermesi üzerine referandumda "Evet" oyu verdiğini söylüyor.

"Fakat seçimden sonra şu an bir yılı aşkın bir süre oldu. Biz hala beklemekteyiz. Bu söz aslında bizi biraz üzdü, çünkü güvendiğimiz bir devlet adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan" diyor Zait Coşkun.

Türkiye'de resmi olmayan verilere göre bedelli askerlik bekleyenlerin sayısı 1 ila 3 milyon arasında değişiyor.

Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, geçen yıl yaptığı bir açıklamada, "2 milyon 800 bin kişinin askerliğini tecil ettirdiğini, 450 bin civarında da bakaya olduğunu" açıklamıştı.

Bakaya ya da yoklama kaçağı durumunda olanlar, genel bilgi taramasından geçirildiklerinde askerlik şubesine götürülme ya da para cezasına çarptırılmayla karşı karşıya kalmaktan yakınıyorlar.

Hatta bir kısmı genel bilgi taramasına yakalanmamak için evden mümkün olduğunca dışarı çıkmıyor.

Askere gitmediği için sigortasız işlerde çalışmak zorunda kaldığını söyleyen üniversite mezunu gençler var.