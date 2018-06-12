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Bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme! Asker alma devreleri ve askerlik süresi kısalacak mı?

SEÇİM HABERLERİ  | 12.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

Bedelli askerikle ilgili son dakika gelişmesi! AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş canlı yayında bedelli askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Askerlik süresinin de değişebileceği sinyalini veren Elitaş, 'Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek' dedi.

Bededlli askerlik ve askerlik süresiyle ilgili AK Parti'den yeni açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "5 milyon civarında askerlikte gün bekleyen insan var" diyen Elitaş, yeni hükümetin ilk gündeminin ya bedelli askerlik ya da askerlik süresinin değişmesi olacağını söyledi.

Elitaş'ın açıklamalarından öne çkan satır başları;

Kandil operasyonu başladı. Önce hava saldırısı ardından askeri operasyonlar yapılabilir. Çok sayıda sığınak var hedefler tek tek yok ediliyor.

MUHALEFETİN ELEŞTİRİSİ

HDP'nin temsilcilerinin göstermesi gereken refleksi her ne hikmetse CHP bunu gündeme getiriyor. CHP'nin yandaşları diyor ki 'sandığa gitmeye 15 gün kalmış bu sürede operasyon yapılmaz, centilmenlik bunu gerektiriyor' Akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. CHP lideri Kılıçdaroğlu bir cümlelik 'hükümete destek veririz' demişti. Ama şunu söyleyebilirm ki HDP'nin savunamadığı terör örgütünü şuan CHP savunur durumda.

CHP, 2. turda Kürtlerin oylarını alabilmek için bunu yapıyor. Kürtler artık PKK tehtidinden korkmaz oldu. Türkiye'nin yanında yer alamaya başladı. Anketlerde ortaya çıkan Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 99'u bölünmek istemiyor. Böyle bir süreçte PKK destekçileri ancak yüzde 5 civarında olabilir. CHP, PKK'nın sözcüsü konumuna girmiş durumda.

İNCE'NİN DİYARBAKIR MİTİNGİ

Eski cumhurbaşkanı Süleyman Demirel söylerken tereddüt etmişti. İlk defa cesur bir lider "Kürt sorunu ele alınmalı çözülmeli" diyerek bu konuyu 2008 yılında dile getirdi. Çözüm süreci başlatıldı ve halk umutlandı ama hem dışarıdaki güçler hem de PKK'nın baronları bu sürecin devamını engellemeye çalıştı. Şimdi Muharrem İnce 10 yıl sonra 'Kürt sorunu' diyor. İnce aklınca 2. turda Kürtlerin oyunu almaya, kandırmaya çalışıyor. Şunu bilsin ki İnce, buna kimse pirim vermez.

Şu anda 2. tura kalmasını isteyen FETÖ, büyük devletlerin gizli servisleri ve Ortadoğu'da ağızların suyu akanlar kimse onlardır. Ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışlıyorlar. Bugün Erdoğan'ı yıkmak demek 100 yıl sonra bu topraklarda haritayı değiştirmenin önünü açmak demektir.

ERDOĞAN-İNCE GÖRÜŞMESİ

Ben o görüşmedeydim.İnce, Erdoğan'ı görünce büyük mutluluk duydu. Sanki idolünü görmüş birinin gözlerinde oluşan heyecanı hissettim. Görüşmede Erdoğan'la ortak özelliklerinden bahsetti hep 'sizde ki şu özellik bu özellik bende de var' dedi. 'Beni annem İmam Hatip'e göndermiş olsaydı ben AK Parti içinde mücadele etmiş olacaktım. Ama başka okula gittim CHP'nin içinde yer aldım' dedi.

Muharrem İnce'nin bu günlerde şirin göründüğüne bakmayın, sinirlendiği zaman gözü dönüp meclis kürsüsünü kıran biridir. İnce, kız kardeşini malzeme olarak kullanacak kadar gözü dönmüş biri.

BEDELLİ ASKERLİK VE ASKERLİK SÜRESİ

5 milyon civarında askerlikte gün bekleyen insan var. Çağrılmayı bekliyorlar. 750-800 bin askerlik çağına gelmiş yeni gençler var. TSK'nın askeri alma kapasitesi ise 350 bin. Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek.


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Okuyucu Yorumları 37 yorum
Kilidi vurun olmadı Tsk nın kapısına askerlikle bu kadar oynayan bi hükümet gelmedi daha ama gidicisiniz insallah
Sırf gençlerden oy alabilmek için bunu seçim vaadi haline getirdiniz ya yazıklar olsun.Yapıyorsanız bir şey yapın milletin tecil süresi sizi mi bekleyecek.!
AFRIN deki askerlerimize timsah gözyaşları dökenler bugün BEDELLI askerlik çıkartıyorlar ve bu parti %49 oy aliyor AKP lilerde sorgulama vicdan yokki ölen şehitlerin hesabini gidip sorsaniza olurmu hiç önünuze koyulan herşeye he deyin geçin bravo size.
Olmadı kilidi vurun Tsk nın kapısına lavedin yazıklar olsun!!!!!!!!
mecburen askere gidene dağıtın o topladığınız paraları o çocukların aileleri geride bıraktıkları 1 sene parasız pulsuz neyaparlar valiliğin verdiği 300-500 lirayla insanları açlığa mahkum etmeyin bedelliden toplanan parayı parası olmayıpta askere gidenlere maaş olarak verin
AKP nin habur kapılarında davul zurna ile PKK yı karşıladığını gördük biliyoruz
@mustafadogan25 o yapılanlar yanlış diyorsun da, diyarbakır mitinginde sırtını pkk ya dayayan selo ya özgürlük nidaları attıranlara da yanlış desen
Askerlik süreleride kısalsın artık erken tezkere istiyoruz bedelliye karşı değiliz
askerlik düssün başkanın
ak parti herşeyle oynuyor ve yüzüne gözüne bulaştırıyor herşeyi. çünkü bütün yaptıkları seçimlere yönelik ve ranta yönelik. madem ülke savaş içinde ve etrafımız düşmanlarla dolu. neden parası olanlara askerlikten muaf tutalım? parası olmayanlar askere!
askerlik düssün
sen önce seçimi kazanda, sonra ne bok yiyeceğinizi açıklarsınız.seçimden sonra deyip duruyorlar ya..
Allah rızası için bi an önce kısaltın askerlik süresini hastası olan var ailesi olan var ne olur yalvarıyoruz sizlere
siz bedelli falan çıkartmayacaksınız anlaşıldı.sadece seçim malzemesi yapıyorsunuz
İKİ TESPİT...ASKERLİK KALDIRILMALI VE PROFOSYONEL ORDU OLMALI..2..KANDİL OPERASYONU UMARIM GERCEKTİR VE SECİM İÇİN GÖZBOYAMA DEGİLDİR..
şu cümleye dikkat bedeli mukabilinde askerlik yapmış sayılmak sanki ticari mal alıp ödeme yapıyorlar
A.K.P YE PARA GELSİN DE NEREDEN GELİRSE GELSİN SORUN YOK KASA BOŞ ÇÜNKÜ YİNE OLAN GARİBAN ÇOCUKLARINA OLACAK HER ZAMAN Kİ GİBİ SÖZDE DİNDAR ADİL AKP NİN ASKERLİK ANLAYIŞI
Yine dalga geçiyorlar
seçim vaatleri bla bla bla
arkadaş kendileri her boku yerler sonra da muhalefeti suçlarlar. fetocuları siz getirdiniz, bırakın hdp’yi öcalan fotoğraflarını dalgalandırdınız mitinglerde, ama yokk siz aldatıldınız
Yav he he yalakalikta ustunuze yok be
Akp bu işi Beceremez
Biz yaptık. fakir fukara ölsün yada sakat kalsın. zenginler yaşasın. ohhh ne güzel .vurun kilidi tsk nin kapısına ,nasılsa harp okullarinida kapadiniz.bir feto muhabbetine yazıklar olsun derikm başka bir şey yok
Bedelli askerlik getirilmeli profesyonel ordu kurulsun Ben dört kere kara ve jandarmadan mülakatlarda elendim biri sözlü diğer üçü sağlık o zaman bunu yapanları ve askeriye ye yerleştirenleri biliyorsunuz bende okumaya karar verdim şimdi yaşım 29 demek ben askerliğe elverişsizim ben elimden geldiğince başvurdum jandarma kara astsubayı olmak istiyordum ama bu saatten sonra askere gitmek istemem
29 yaşında askerligini yapmamis asgari ücretle çalışıp evli ve 2 çocuklu birisi olaraktan değil bedelli cebime para koysaniz size oy yok.
24 temmuzda askere gidecegim bedelli cıksada gidecegim çikmasada hemde arkamda 2 cocuk 1 es bırakarak bu bir gurur ve onur meselesi dir . Çok sukür Bu bir şereftir. bu kadar oynayana kadar Vurun Klidi Tsk nin Kapısına .
cok vekillerin oglu vardır secimde var ya.. tam fırsat zamanı nerden baksan 1 milyon oy demektir akp icin
Umarım en kısa sürede bedelli askerlik çıkarda bizlerde gelecek bayrama uzaktaki ailelerimizi ziyaret ederiz
seçim kapıdayken daha neler neler daha çok vaat yok mu aklınıza gelen bişey seçim öncesi hemen oluyor
ne kadar seviyesiz bir laf etmişsin be eli(mi yüreği mi)taş; '' ince kızkardeşini bile malzeme olarak kullanacak kadar gözü dönmüş biri'' imiş... yuhhh,bu laf edilir mi,biri sana bu lafı etse???
kandil opersayonuyla ilgili bir yandan mehmetçikle gurur duyan açıklamalar diğer yandan zenginler için bedelliden konuşulan ülkeye türkiye denir...
Gelişmiş tüm ülkelerde profesyonel ordu var. Nüfusun artışı ile askerlik süresinin kısaltılması doğal bir sonuç. 1940 larda 4 yıl olan askerlik 1990 lı yıllarda 15 aya, 2000 yıllarda 12 aya, 2020 lerde 6-8 aylara düşüp oralarda sabitlenmesi doğal bir sonuç. Bedelli de genel olarak 27-28 yaş üzeri olan bir işin sahibi olmuş, üreten ve ekonomiye katkı sağlayan gençlere imkan sağlamaktadır.
bre densizler çenenizi 17yildan sonra gevşedi o muhalefetin yürüyüşleri pkk destekçileri kalkışmacılar darbeciler açmış ağzını yummuş gözünü kim soyliye kim dinliye helâl olsun erdoğana bitane yürekli başkan geldi onuda harcamaya çalışıyorsunuz derdiniz ne gavura bu memleketi peskesmi çekmek derdiniz ne .?
ülkemiz savaşın içinde bırakın bedelli askerlik çıkmasın türk evladı paralı askerlik yapmaz..... Cumhurbaşkanı adaylarımızdan biri dürüstçe kadınlar 40 yaş erkekler 45 yaş emeklilik primini yaşını düşürücem desin seçimde oyları toplar siler süpürür rakiplerini sandığa gömer ömrünün sonuna kadar iktidar olur
Ön lisans mezunları kısa dönem olmasada bi ayrıcalık getirilsin bi an önce
VAY ÜLKEM VAY DÜŞTÜĞÜMÜZ HALE BAK HER TÜRK ASKER DOĞAR DI HANİ NE OLDU DOĞUMLAR SEZERYAN OLUNCA HER TÜRK BEDELLİ Mİ DOĞMAYA BAŞLADI EEEE NE DE OLSA EKONOMİK GÜNCELLEME SAYIN MUKTEDİRLERİMİN DİLİNDEN DÜŞMEYEN KELİME EKONOMİK DÜZENLEME EY YÜCE RABBİM ALLAH'IM C.C. ARTIK SANA HAVALE EDİYORUZ GARİP GUREBA FAKİR FUKARA ÖZ MİLLİ YERLİ MİLLET OLARAK HER ŞEYİ BİZ BİTTİK BİZİM YEGANE SAHİBİMİZ SENSİN SEN BİLİRSİN AKKA TOKKA EDENLERİ KUMPASCILARI MEMLEKETİ BU HALE GETİREN İÇ VE DIŞ TAKİ VATAN BAYRAK SANCAK TOPRAK DÜŞMANLARINI
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