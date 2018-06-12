Bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme! Asker alma devreleri ve askerlik süresi kısalacak mı?

Bededlli askerlik ve askerlik süresiyle ilgili AK Parti'den yeni açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "5 milyon civarında askerlikte gün bekleyen insan var" diyen Elitaş, yeni hükümetin ilk gündeminin ya bedelli askerlik ya da askerlik süresinin değişmesi olacağını söyledi.

Elitaş'ın açıklamalarından öne çkan satır başları;

Kandil operasyonu başladı. Önce hava saldırısı ardından askeri operasyonlar yapılabilir. Çok sayıda sığınak var hedefler tek tek yok ediliyor.

MUHALEFETİN ELEŞTİRİSİ



HDP'nin temsilcilerinin göstermesi gereken refleksi her ne hikmetse CHP bunu gündeme getiriyor. CHP'nin yandaşları diyor ki 'sandığa gitmeye 15 gün kalmış bu sürede operasyon yapılmaz, centilmenlik bunu gerektiriyor' Akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. CHP lideri Kılıçdaroğlu bir cümlelik 'hükümete destek veririz' demişti. Ama şunu söyleyebilirm ki HDP'nin savunamadığı terör örgütünü şuan CHP savunur durumda.

CHP, 2. turda Kürtlerin oylarını alabilmek için bunu yapıyor. Kürtler artık PKK tehtidinden korkmaz oldu. Türkiye'nin yanında yer alamaya başladı. Anketlerde ortaya çıkan Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 99'u bölünmek istemiyor. Böyle bir süreçte PKK destekçileri ancak yüzde 5 civarında olabilir. CHP, PKK'nın sözcüsü konumuna girmiş durumda.