Bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme! Asker alma devreleri ve askerlik süresi kısalacak mı?

Bededlli askerlik ve askerlik süresiyle ilgili AK Parti'den yeni açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "5 milyon civarında askerlikte gün bekleyen insan var" diyen Elitaş, yeni hükümetin ilk gündeminin ya bedelli askerlik ya da askerlik süresinin değişmesi olacağını söyledi.
Elitaş'ın açıklamalarından öne çkan satır başları;
Kandil operasyonu başladı. Önce hava saldırısı ardından askeri operasyonlar yapılabilir. Çok sayıda sığınak var hedefler tek tek yok ediliyor.
MUHALEFETİN ELEŞTİRİSİ
HDP'nin temsilcilerinin göstermesi gereken refleksi her ne hikmetse CHP bunu gündeme getiriyor. CHP'nin yandaşları diyor ki 'sandığa gitmeye 15 gün kalmış bu sürede operasyon yapılmaz, centilmenlik bunu gerektiriyor' Akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. CHP lideri Kılıçdaroğlu bir cümlelik 'hükümete destek veririz' demişti. Ama şunu söyleyebilirm ki HDP'nin savunamadığı terör örgütünü şuan CHP savunur durumda.
CHP, 2. turda Kürtlerin oylarını alabilmek için bunu yapıyor. Kürtler artık PKK tehtidinden korkmaz oldu. Türkiye'nin yanında yer alamaya başladı. Anketlerde ortaya çıkan Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 99'u bölünmek istemiyor. Böyle bir süreçte PKK destekçileri ancak yüzde 5 civarında olabilir. CHP, PKK'nın sözcüsü konumuna girmiş durumda.
İNCE'NİN DİYARBAKIR MİTİNGİ
Eski cumhurbaşkanı Süleyman Demirel söylerken tereddüt etmişti. İlk defa cesur bir lider "Kürt sorunu ele alınmalı çözülmeli" diyerek bu konuyu 2008 yılında dile getirdi. Çözüm süreci başlatıldı ve halk umutlandı ama hem dışarıdaki güçler hem de PKK'nın baronları bu sürecin devamını engellemeye çalıştı. Şimdi Muharrem İnce 10 yıl sonra 'Kürt sorunu' diyor. İnce aklınca 2. turda Kürtlerin oyunu almaya, kandırmaya çalışıyor. Şunu bilsin ki İnce, buna kimse pirim vermez.
Şu anda 2. tura kalmasını isteyen FETÖ, büyük devletlerin gizli servisleri ve Ortadoğu'da ağızların suyu akanlar kimse onlardır. Ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışlıyorlar. Bugün Erdoğan'ı yıkmak demek 100 yıl sonra bu topraklarda haritayı değiştirmenin önünü açmak demektir.
ERDOĞAN-İNCE GÖRÜŞMESİ
Ben o görüşmedeydim.İnce, Erdoğan'ı görünce büyük mutluluk duydu. Sanki idolünü görmüş birinin gözlerinde oluşan heyecanı hissettim. Görüşmede Erdoğan'la ortak özelliklerinden bahsetti hep 'sizde ki şu özellik bu özellik bende de var' dedi. 'Beni annem İmam Hatip'e göndermiş olsaydı ben AK Parti içinde mücadele etmiş olacaktım. Ama başka okula gittim CHP'nin içinde yer aldım' dedi.
Muharrem İnce'nin bu günlerde şirin göründüğüne bakmayın, sinirlendiği zaman gözü dönüp meclis kürsüsünü kıran biridir. İnce, kız kardeşini malzeme olarak kullanacak kadar gözü dönmüş biri.
BEDELLİ ASKERLİK VE ASKERLİK SÜRESİ
5 milyon civarında askerlikte gün bekleyen insan var. Çağrılmayı bekliyorlar. 750-800 bin askerlik çağına gelmiş yeni gençler var. TSK'nın askeri alma kapasitesi ise 350 bin. Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek.
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