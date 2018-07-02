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Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

SEÇİM HABERLERİ  | 02.07.2018 11:10 | Son Güncelleme

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 2020 yılında erken genel seçim beklediğini söyledi. Ağırdır, önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili olarak, AK Parti'nin İstanbul, Ankara gibi büyük kentleri kaybedebileceğinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı'nın (TÜSES) 24 Haziran seçim sonuçlarının ve sonrası sürecin konuşulduğu "Demokrasiyi Kazanmak" konulu düzenlediği panelde Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 2020'nin ilkbaharında ya da sonbaharında erken genel seçim olacağını iddia etti.

"YEREL SEÇİMLERDE AK PARTİ İSTANBUL VE ANKARA'YI KAYBEDEBİLİR"

Ağırdır, 8 ay sonraki yerel seçimlerde de AK Parti'nin İstanbul, Ankara gibi büyük kentleri kaybedebileceğinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) 24 Haziran seçim sonuçlarının ve sonrası sürecin konuşulduğu "Demokrasiyi Kazanmak" konulu panel düzenledi.

Yurt gazetesinden Barış Can'ın aktardığı habere göre, panele; Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır , Siyasal İletişim Uzmanı Dr. Gülfem Saydan , CHP Parti Meclisi Üyesi, TÜSES eski Başkanlarından Prof. Burhan Şenatalar konuşmacı olarak katılırken, panelin moderatörlüğünü TÜSES Başkanı Celal Korkut Yıldırım yaptı.

4 KUTUPLU TÜRKİYE

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır konuşmasına, "Ciddi yenilgi değil, alışılmış yenilgi demek daha doğru, 4 yılda 6 kere seçime gittik hep aynı rakamlar var. 'Buradan nasıl çıkarız?' onu konuşmamız lazım" diyerek başladı.

"52 SEÇİM DE YAPSAK SONUÇ DEĞİŞMEZ"

Ağırdır, hazırladığı grafikler üzerinden Türkiye'deki seçmen yapısını ve eğilimlerini anlattı. Ağırdır, Türkiye'de siyasetin dini inanç ve etnik aidiyetlerine sıkıştırıldığını belirterek, "52 seçim de yapsak sonuç değişmez. 'Kürt-Türk, Laik-dinci' diye 4 kutuplu bir durum karşımıza çıkıyor. Kimlik siyaseti yapmayan, 'tüm kesimleri kucaklayacağım' diyen bir parti başarabilir" ifadelerini kullandı.

81 ilin 24 Haziran Seçim sonuçları ile sosyo-ekonomik gelişmişlik haritalarının aynı olduğunu grafiklerle anlatan Ağırdır, eğitim seviyesi, ekonomik düzey yükseldikçe CHP'nin oy oranının da yükseldiğini söyledi.

HDP OYLARI AK PARTİ'YE Mİ KAYDI?

'HDP'nin oylarının AK Parti'ye kaydığı' yorumlarına karşı çıkan Ağırdır, " HDP'nin oylarının AK Parti'ye döndüğü yok, 16 ile baktığınızda HDP'nin çok yüksek oy aldığını göreceksiniz" dedi.

Ağırdır Türkiye haritası üzerinde kırmızı, sarı ve koyu kahverengi ile gösterilmiş bölgeler üzerinden analizler yaptı. Ülkenin batısındaki büyük kentlerin 'kırmızı' İç Anadolu ve Karadeniz'in sarı, Doğu ve Güneydoğu'daki büyük kısmının koyu kahverengi gösterildiği haritayı gösteren Ağırdır, "Kırmızı yerler devlet olmadan da varolabilir, devlete ihtiyaç duymazken, diğer yerlerin kamu yatırımlarına, devlete, devletin yaptığı yola, hastane, köprüye ihtiyacı var" dedi. Kırmızı ile gösterilen yerlerde CHP 'nin oy oranın yüksek olması dikkat çekti. AK Parti 'nin 3 renkteki her yerde olduğunu belirten Ağırdır, "3 nokta bir parti" ifadesini kullanarak, "illerde 4'lü, 5'li rekabet yok 2'li rekabet var. Baktığınızda seçime giren birçok parti var ama sonuçlarına baktığınızda yoklar. Keşke 24 Haziran'da başarılı olunsaydı da Konda'ya da kapak olsaydı..." ifadelerini kullandı.

'MUHALEFET BU KESİMİ İKNA ETSE TAMAMDI'

Kutuplaştırma aşılmadan, kimlik siyasetinin dışına çıkılmadan başarılı olunamayacağının altını çizen Ağırdır, "Türkiye'nin yüzde 23.1 kendisini AKP 'li olarak görüyor, yüzde 10'u da kendisini AKP sempatizanı olarak tanımlıyor. Baktığınızda ülkede her 3 kişiden biri AKP 'li. Memnun olmadığı halde AKP 'ye oy veren yüzde 10-15 arasında değişen bir kesim var. Bu kesim memnuniyetsiz olduğunda kararsız kalıyor, başka partiye gitmiyor. Muhalefet bu kesimi ikna etse tamamdı. Ama gri renkte olan bu kesim ikna edilemedi." dedi.

CHP 'nin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidardan tarafından kodlarının ele geçirildiği, şifrelerini çözüldüğü iddiasında bulunan Ağırdır, "Türkiye insanın beklentileri ekonomik, korkuları kültürel ve yaşamsal. Korkunun ipleri de Erdoğan'ın elinde, yalan yanlış bilgilerle istediği gibi oynatıyor. Muhalefet umuda oynayarak kazanabilir" dedi.

'AK PARTİ, İSTANBUL VE ANKARA'YI KAYBEDEBİLİR'

Yerel Seçimlerde çok şeyin değişebileceğini söyleyen Ağırdır, "4 parti yeni günü hep beraber inşa edeceğiz, hepsi aynı şeyleri söyleyerek yerel seçimlere gitmeli. İktidarın yerel seçimlerde İstanbul, Ankara gibi büyükşehirleri kaybetmesi muhtemel, Üsküdar gibi ilçeler de kazanılabilir" ifadelerini kullandı.

"2020'DE ERKEN GENEL SEÇİM VAR"

Ağırdır 2020'de erken genel seçim olacağını iddia ederek, "Artık akılları, enerjileri bitti. Seçimle gelecek heyecana ihtiyaçları var. İnsanların korkuları geçtikten sonra, gündelik hayatta eleştirileri yüksek. Halkın yüzde 82'si eğitim sisteminin kötü olduğunu söylerken, yüzde 65 de ekonomiye güvenmediğini söylüyor. Türkiye insanının sağduyusuna güvenmek lazım. Mesela 2015'te "kızımı Kuran kursuna gönderirim" diyenlerin oranı yüzde 80 iken bugün bu oran yüzde 20'lere düşmüş durumda. Bilime güvenirsek biz buradan çıkarız. OHAL'e, korkuya rağmen yüzde 49 almak umutlanmaya değer" dedi.

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
Bi bitmediniz ya bi defolun gidin amma mide varmış ya yenildikçe hazmedemiyorsunuz..kabul edin artık bittiniz.RTE
@byqrazy yenilmek nedir futbol maçı mı bu ülkeyi yönetecek kupa kaldıramayacak. Hepimizin başkanı olmalı yazmış ne var bunda sizleri anlamıyor um tek galip Allahü teâlâ dır
ya bi bitmediniz. Adam daha geçen hafta 6 milyon falza oyla ilk turda başkan oldu. Allh size muharrem ince aklı versin. Ne diyeyim.
Artık inanmıyorum. Bunlar hiç bir zaman kaybetmeyecekler. Seçimle gitmeyecekler
Her seçim TL nin%10kaybi demek bırakın secimi,partiyi kafa kafaya verin yoksa ezilen halk ....
Yalaaan
Yav he hee. Bu seçimlerdede hergün anket paylaştınız birtanesi tutmadı. İşe yaramıyor işte anket haberi yapmayın artık. Reis yine kazanacak
yeniliyorsunuz yeniliyorsunuz halen utanmadan boyle yorum yapiyorsunuz yenilen pehlivan misali
bu şirketin oran olarak tahminlerini bilmiyorum ne kadar yaklaşık sonuç buluyor onu da bilmiyorum ama analizleri %100 dogru
2020'ye Allah kerimdir. Zaten batmışız 2020'ye kadar tamamiyle batmazsak, erken seçim yaparsınız.
Yeni seçim geyiklerine dewam. Adamlar çalarlar adayı tehdit ederler gerekirse kaçırırlar yine kazanırlar. Seçim bir bahane.
MUHTEMELİ NERDE YÜZDE YÜZ KAYBEDECEK AKP İSTANBUL İZMİR ANKARA ADANA MERSİN AYDIN ANTALYA . MUGLA ÇANAKKALE EDİRNE TOPTAN
ŞİMDİDEN YİNE SEÇİM YÖNLENDİRME ÇALIŞMASI,KONDA DA OLSA HONDA DA OLSA ARTIK İNANDIRICILIĞINIZ KALMADI.BOŞUNA KÜREK ÇEKMEYİN
Valla birçok kişi,yetkili,uzman her seçim için öyle diyor ama ''nedense'' ne kaybediyor,ne de oyları düşüyor,hiçbirşey olmuyor,enteresan!
AĞIRDIR SEÇİM ÖNCESİDE ATTINIZ,TUTTUNUZ..İNCE KAZANIR YOK AKŞENER TULUM YAPAR..SİZE EKMEK ÇIKMAZ BU ORTALIĞI BULANDIRALIM ZİHNİYETİNDEN..ÜLKEMİZİDE ÖYLE BÖLME ZİHNİYETİ SİZE EKMEK ÇIKARMAZ...YOK TÜRK,KÜRT,LAİK,DİNDAR..BUNLARIN HEPSİ BİR AİLEDE VAR NOLCAK..BÖLCENMİ AİLEYİ...ULAN NE MESLEKLER TÜREDİ BE..KONDA ARAŞTIRMAYMIŞ..PEKİ PARA NERDEN GELİYO KONDA...BİZİM PUANI FAZLA AÇIKLA DİYEN ÇIKIYORMU...BIRAKIN ULAN BU İŞLERİ..SİZ ÖNCE ÜLKE MENFAATİ OLAN İŞLERE KONUNDA...
Bu seçimlerde "beni çarmıha gererler diye seçim öncesi anketlerde ak parti kazanır" diyemediğini itiraf eden, manipülasyon yaptıkları ortaya çıkan, iyi partiyi %20 lerde, selameti kilit parti gibi %10 ların bile üzerinde, mhp'yi %3-4'lerde gösteren şirlketleri gördük. Şimdi de yerel seçimler üzerinden bir algı başlamış belli ki. Keşke web siteniz de bu algıya çanak tutan yayınları öncelemese...
Artık Yeter Tahmin anket sonucu vesaire görmek istemiyoruz.
Ya yeter! biri bitmeden diğeri başladı seçim yönetimi ve seçim ekonomisinden çıkalım artık. Reel ekonomiye ve yönetime geçelim..
ne zaman ağlamayı bırakacasınız bilmiyorum hala erdoğanı nasıl yıkarız onun peşinde adam
Birbirinizi motive edin durun.. Daha bir seçimden yeni çıktık ve kesin sonuçlar bile açıklanmadı..Yenisinin adını koyana ne denir!!?? Türkiye 2020 yılında erken seçime gidecekmiş!! Niye gitsin, CHP % 22 lik oyuyla bastırıp erken seçime mi zorlayacak Erdoğan'ı? Kürtleri, ppk sı, hdp si, saadeti, iyiliksizi, kim varsa hepsini toplayıp % 30 küsür oy alan Muharrem İnce'mi seçime zorlayacak Türkiye yi? Böyle yalanlarla, komplo teorileriyle tabanlarınızı kandırıyor ve oyalıyorsunuz, seçim ve sandık konulup ta kaybedince mort oluyorsunuz.. Bir kere de doğrudan ve gerçeklikten yana olun!!
Eğitim seviyesi yükseldikçe CHP nin oy oranı yükseliyormuş tam bir safsata. desenize yıllardan beri bu ülkede eğitim yok muş.
muhalefet bu şekil giderse biraz zor çünkü 24 Haziran'da muhalefet Güvenini kaybettin Meral Akşener de dahil Ben şahsen oy verdim bir daha oy vermeyi Düşünmüyorum Ne CHP'ye ne iyi partiye
Bu voş ve gereksiz adam utanmadan yine başlamış yalanları sıralamaya.Güya geçtiğimiz seçim 2.tura kalacaktı..tahminlerini tuyturamayan böyle uydurma anket firmalarına bir yaptırm uygulanmalı.
cumhur da başarmadınız şimide yerelde başladınız . bunları halk yemez artık
Ne olur sa olsun AKP herdaim kazanır, CHP nin çok acil çaycısından başkanına kadar değişmesi gerekkkkkk, daha kaç kere akp ders verecek neden chp anlamıyor ? :)
Anket şirketleri bu seçimde saçmaladı ve vatandaş gereğini yaptı bı adamda saçmalamış ve cevabı alır
yaw he he. başkanlığıda kaybediyodu da oyları çaldık :)
Başladık gene anketlere noldu ? hadi ekonomiyi bozun hadi patateşi yukleşltin hadi doları çıkarın benzini mazotu artırın para babalarida faizlerle para kazanşın Bir bitmediniz
allah şaşırttıgı kulu beygir gibi ossusrururmuş ne diyeceginizi şaşırttınız
bi bitmediniz, yalaka akbabalar
VER GAZI KONDA SAMADA PARA LAZIM DOMATES SATICILARI SIZI
Aç tavuk kendini darı ambarında bulurmuş. eğer sizde beyin varsa koyun ortaya geleceğe dair projeler o zaman kazanın seçimi bu kafayla daha çooooook beklersiniz ...
Atasehire gidin bakin bir her yer gokdelen is yeri halk parti ye yedirdiler rusveti yaptilar yaptilar yaptilar .cepleri doldu karilari doyamadi ama gidinde diger kirsal kesimdekileri gorun ne var neler yapmislar garibana ama onlar hala saflikla bize bisey yapar diye bekliyor lar.digerleridr kopeklerini gezdirsin
bitmedi gitti seçim
Hadi ordan sahtekarlar nasıl gerçekleri sakladığınız ortaya çıktı SONER in sahibi açıkladı artık hiç bir inandırıcılığınız kalmadı hani Cumhurbaşkanlık seçimi 2. tura kalıyordu yalancısınız yalancı
ohal olmaza akp mhp dogu guneydoguda bu kadar oy alamazdi
KONDA'NİN KİMİ YAKLAŞIMI,YORUMLARI DOĞRU.AK PARTİ NİN OY KAYBINA NEDEN OLAN EN ÖNEMLİ HUSUSLARIN BAŞINDA EVET MAALESEF 'Kürt-Türk, Laz, boşnak,çerkez,abhaza,arap, Laik-dinci' DİYE İSİMLERİ SIRALAYARAK TEK MİLLET KAVRAMINI BİTİRMİŞ OLMUYOR MU? HANİ PARMAK İŞARETİYLE 4 ANA UNSUR OLAN TEK MİLLET, TEK VATAN, TEK DİL, TEK BAYRAK DENİYIOR YA!! PEKİ TEK MİLLET KİM? O ZAMAN. ONCA İSİM SAYILACAK SONRA TEK MİLLET DENİLECEK.ÇELİŞKİLİ. DİNCİ,DİNDAR LAİK VE ALEVİ KONULARINDA DA AYNI ÇELİŞKİ.BAKIN ABD VE AB SEÇİMLER BİTTİ Mİ!! HER PARTİ TEK ÇIKAR UĞRUNA SEÇİM OLMAMIŞ GİBİ BİRLEŞİRLER. VATAN VE MİLLET.
yine çıktı pireler ortaya.ulan sen ve senin desteklediğin zihniyet artık çöplerde dahi bulunmamaktadır.
arkdaşlar erken seçimden neden korkuyorsunuz olursa olur yani takılmayın herkes bir gün ölücek :)
bu anketçiler akıllanmaz arkadaş, % 60 ı %70 i muhafazakar yönde düşünen bi ülkenin oyu nereye gidebilir bizim ülkemizde oy ideolojiye veriliyor %10 - %15 lik bir kesim (sağ+sol) ülkenin yönetim biçimine göre oy veriyor. 100 yılda geçse sol herhangi bi parti bu ülkede tek başına iktidar olamaz.
24 haziran sürecindede saçmaladın durdun salak salak yorumlarınla insanları gerdin senin gibi saçma salak insanlar muhalefet olduğu sürece bu muhalefetten bir halt olmaz daha seçim olmuş mazbatalar alınıp yeni hükümet kurulmadan erken seçim diyen gerizekalı biri muhalefetin akıl hocalığına soyunmuş
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