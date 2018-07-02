Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

4 KUTUPLU TÜRKİYE KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır konuşmasına, "Ciddi yenilgi değil, alışılmış yenilgi demek daha doğru, 4 yılda 6 kere seçime gittik hep aynı rakamlar var. 'Buradan nasıl çıkarız?' onu konuşmamız lazım" diyerek başladı.

"YEREL SEÇİMLERDE AK PARTİ İSTANBUL VE ANKARA'YI KAYBEDEBİLİR" Ağırdır, 8 ay sonraki yerel seçimlerde de AK Parti'nin İstanbul, Ankara gibi büyük kentleri kaybedebileceğinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı'nın (TÜSES) 24 Haziran seçim sonuçlarının ve sonrası sürecin konuşulduğu "Demokrasiyi Kazanmak" konulu düzenlediği panelde Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 2020'nin ilkbaharında ya da sonbaharında erken genel seçim olacağını iddia etti.

"52 SEÇİM DE YAPSAK SONUÇ DEĞİŞMEZ"



Ağırdır, hazırladığı grafikler üzerinden Türkiye'deki seçmen yapısını ve eğilimlerini anlattı. Ağırdır, Türkiye'de siyasetin dini inanç ve etnik aidiyetlerine sıkıştırıldığını belirterek, "52 seçim de yapsak sonuç değişmez. 'Kürt-Türk, Laik-dinci' diye 4 kutuplu bir durum karşımıza çıkıyor. Kimlik siyaseti yapmayan, 'tüm kesimleri kucaklayacağım' diyen bir parti başarabilir" ifadelerini kullandı.

81 ilin 24 Haziran Seçim sonuçları ile sosyo-ekonomik gelişmişlik haritalarının aynı olduğunu grafiklerle anlatan Ağırdır, eğitim seviyesi, ekonomik düzey yükseldikçe CHP'nin oy oranının da yükseldiğini söyledi.

HDP OYLARI AK PARTİ'YE Mİ KAYDI?



'HDP'nin oylarının AK Parti'ye kaydığı' yorumlarına karşı çıkan Ağırdır, " HDP'nin oylarının AK Parti'ye döndüğü yok, 16 ile baktığınızda HDP'nin çok yüksek oy aldığını göreceksiniz" dedi.

Ağırdır Türkiye haritası üzerinde kırmızı, sarı ve koyu kahverengi ile gösterilmiş bölgeler üzerinden analizler yaptı. Ülkenin batısındaki büyük kentlerin 'kırmızı' İç Anadolu ve Karadeniz'in sarı, Doğu ve Güneydoğu'daki büyük kısmının koyu kahverengi gösterildiği haritayı gösteren Ağırdır, "Kırmızı yerler devlet olmadan da varolabilir, devlete ihtiyaç duymazken, diğer yerlerin kamu yatırımlarına, devlete, devletin yaptığı yola, hastane, köprüye ihtiyacı var" dedi. Kırmızı ile gösterilen yerlerde CHP 'nin oy oranın yüksek olması dikkat çekti. AK Parti 'nin 3 renkteki her yerde olduğunu belirten Ağırdır, "3 nokta bir parti" ifadesini kullanarak, "illerde 4'lü, 5'li rekabet yok 2'li rekabet var. Baktığınızda seçime giren birçok parti var ama sonuçlarına baktığınızda yoklar. Keşke 24 Haziran'da başarılı olunsaydı da Konda'ya da kapak olsaydı..." ifadelerini kullandı.