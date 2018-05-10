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Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

SEÇİM HABERLERİ  | 10.05.2018 14:07 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı'nın son dakika olarak geçtiği bilgiye göre; Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesini, "Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz." açıklamasını yaptı

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesiyle ilgili konuştu.

Bozdağ, "Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz. Öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'ye geçen vekiller CHP'ye geri döndüİYİ Parti'ye geçen vekiller CHP'ye geri döndü
CHP'ye geri dönüyorlar!CHP'ye geri dönüyorlar!
Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklamasıMuharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması
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Okuyucu Yorumları 75 yorum
sanki iyi partiyi seçime sokmayarak siz çok temizsiniz
@hemdem60 seçime girmeyeceğini nerden uydurdun
@extrabilenadam YSK kararı cumartesi verseydi,bu 15 liler olayı yaşanmayacaktı, işte burdan uydurdum.
@hemdem60 bunlar hep kıçlarından uydururlar.sonra uydurdukları yalanı gerçek zannedip kendileri inanır.
Senin fetöyle sürdüğün kara leke ne olacak Bekir efendi!
yav he he.Siz zaten demokrasi örneğisiniz,gerisi boş!
BEKİR EFENDİ İYİ PARTİYE GEÇTİLER,KIZDINIZ!! SİZİ DİNLEYİP TEKRAR GERİ GELDİLER,YİNE KIZDINIZ!!! ALLAH AŞKINA KARAR VERİN ARTIK!! HANGİSİ DOĞRU??? BİZ DE BİLELİM!!! AMA KORKUNUN ECELE FAYDASI YOKTUR!!! ANLAŞILAN SİZ DEMOKRASİDEN KORKUYORSUNUZ!!! O ZAMAN BİZDEN GÜNAH GİTTİ!!! T A M A M.....
Mahalle karıları gibi dedikodudan başka bir şeyiniz yok. Akepe içinde birçok partiden devşirilmiş tayyipe söven adamlarla dolu onu n'apacaksınız?
meclis kürsüsünden fethullah gülen bu ülkenin yetiştirdiği en önemli insandır derken sen nasıl bi ayip işledin önce kendine bak bekircik...
Bekir bozdağ meclis kürsüsünden fetö yü öven konuş ması nın hesabını versin önce tabi kendisi ile tüm partisinin fetö yü Bu denli büyütüp başımıza belen eden kendileri dir ayrıca son kutsal din olan is lan dininin sureleri ile dalga geçenler de dahil kalıpsız insanlar
Sizin feto lekeniz ne olacak sayın bozdağ herkes pislik siz sütten çıkma ak kaşıksınız öylemi güldürmeyin insanların aklıyla dalga geçmeyin artık.
fetocu olupta inkar etmekten iyidir fetocu bekir
Gülen mi Ağlan mı bu cehalet partisinin işlerine
önceye aynaya bakın...her türlü abidik gubidik yapın sonra başkalarına çamur atın.15 milletvekilini sevgiyle alkışlıyor ve takdir ediyorum.her şey İYİ olacak siz istemeseniz de
Ahahaha demokrasi mi varmış bu ülkede la %10 barajı niye duruyor halen hani son verecektiniz bu zulme:)Hani isteyen aday olsun boyunun ölçüsünü alsındı hani iyi parti girmesin diye bahçeli o zekasıyla hesap yapmıştı iyi partinin katılmayacağı tarihte olsun diye...Bahçeli barajın düşmesi için çalışsaydın zamanında bu kadar düşmezdin mikrofon düşmanı bahçeli:)
Siyaset yapacaz diye ağzınızdan çıkanı kulağınız duymaz oldu. Hadi başka seçime dediğinizde iyiydi. herkoyun kendi bacağından asılır derken iyiydi. Adamlar çözüm üretince mi demokrasi havarisi oldunuz. Edep adap ahlak...
kendineze dönüp bakin zamaninda yerlere göklere sigdiramadiginiz feto bu ulkede 250 vatandaşımizi katletti önce kendi evinin önünü temizle chp ye bok atacagina.
kendinizden bahsediyorsunuz sanırım bekir bey ak diye kurdunuz partiyi kara hatta kap kara cıktı
2002 seçimini unuttunuz sanırım Sirt'te halkın iradesini hice sayıp tekrar seçime girip Recep Tayyip Erdoğanı vekil seçtiniz. 2015 seçiminde halkın iradesi ile seçilen Davutoğlunu indirip Binali yıldırımı getirdiniz. Bu kara lekelerinizi görmezden gelip başkasını eleştirmek bence yüzlülüktür.
T A M A M
Leke dediğiniz şey aksine demokratik bi yaklaşımdı. Her baba yiğit kendine rakip çıkartmaz. pislik olayına gelince bizler ne ensarlar ne ayakkabı kutuları gördük
siz bu işin sonunu İYİ partiyi seçime sokmamak için Elinizden geleni yaparken düşünecektiniz. o sizin demokrasi dediğiniz şeyin demokrasiyle alakası yok. Asıl demokrasi siz gidince gelecek
SEN KENDİ PARTİNLE UĞRAŞ BAŞKA PARTİLERİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMA SİZİN YAPTIKLARINIZI DÜNYANIN EN İYİ DETERJANI BİLE TEMİZLEMEZ TENCERE KARA SENİN DİBİN ONDAN KARA...
Demokrasi tarihimizin en büyük kara lekesi 17-25 Aralık'tan dolayı suçlanan vekillerinizi bile bile aklamanız olmuştur. Kimseyi kandıramazsınız.
CHP'li vekiller, DEMOKRASİ KAHRAMANI olarak tarihe geçtiler. Utanç içindeki pislikler ise kurdukları tuzakların bozulması nedeniyle kıvranıyor ve çirkefleşiyor.
Demokrasi için tarihi bir davranıştır Ülkemizin bekası için işlem T A M A M
Bunların derdi millet değil,bunların derdi ülke hiç değil, tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan devirmek.dış güçlerde bunu iyi biliyor,iyi biliyorlarki Erdoğan devirildinmi türkiye devrilecek istedikleri herşeyi yapabilicekler
@karabulut_ibrahim_1981 YANİ ŞİMDİ AKŞENER KATILMASIN DİYE BASKIN YAPICAKSIN ... SONRADA DERDİMİZ MİLLET DİYECEKSİN.... BU NEKADAR SAMİMİ ...
kimine göre demokrasi kimine göre kara leke sonuçta sp de chp de uzaydan gelmedi Allah yarattı değil mi milletin birleşmeye ihtiyacı var
CHP KENDİLERİNE RAKİP OLACAK BİRİNE DESTEK İÇİN .... DEMOKRASİ İÇİN BUNU YAPACAK ... SONRADA KARA LEKE DİYECEKSİN ..... AKŞENER DIŞARDAN İNCE Yİ DESTEKLEYEBİLİRDİ...
Chp parti değil dış mihraklara lojistik üssü gibi çalışıyor ve etik ahlak dinlemeden alfoğı emirleri harfiyen uyguluyor çünkü CHP de biliyor ki bu son çırpınışı Allah'ın izniyle milletten öyle bir tokat yiyecek ki CHP 24 Haziran'da daha da iki yakası bir araya gelmeyecek ve süreç içinde siyasi arenada millet tarafından tasfiye edilecek. Chp karanlık geçmişiyle beraber millet tarafından tasfiye edilecek uymalarını oynuyor
DİNSİZİN HAKKINDAN İMANSIZ GELİR !..
Bu değilmiydi fettullah hoca efendimiz sizi çok özledik diyen
Demokrasi kiiiiim siz kim?
kudurun herşey İYİ olacak..fetönün atletlerini koklayınsiz.
Sayın bakan size göre öyle...Bende Akp yöneticisi olsaydım ve bir rakibini seçime girmesine engel olmak isteğim yarım kalsaydı sizin gibi derdim emin olun.
yok ya o kara kekeyi siz belediye baskanlarini gorecden alirken yaotiniz bunkatin yaotigi oyununuxu bozdu sizin bozuldugunuz o
DÖNÜŞTE RAPOR ŞART
isin icine cikar girince 4 carpilip 8 bolunuyonuz insan da biraz utanma olur
ileri Demokrasici oldukları için biz marabalar tabi bu zat lar gibi demokrasiyi göremiyoruz He la he hee
kanalizasyon borularını bağlamaya arkadaş bulmaktır kara leke
döne döne bi haller oldu bunlara yarınki duragınız neresi hdp mi !
Halkın iradesinin tecelli etmemesi için hain ve sinsice hesaplar yapıyorlar, sonra gelip demokrasi kahramanlarına laf ediyorlar. Yav he he...
sana ne, derdi seni mi gerdi
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