Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesiyle ilgili konuştu.

Bozdağ, "Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz. Öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil" ifadelerini kullandı.



