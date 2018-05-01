Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert eleştiri: Kazanacağına inansa aday olurdu!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "CHP Genel Başkanı, kazanacağına inansa kendi aday olurdu. Belli ki CHP Genel Başkanı kaybedeceği bir seçimde aday olmaktan ya da aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor. Adaylık cesareti gösteremeyen Kılıçdaroğlu, halihazırda hem siyasi kayıptır hem de siyasi kaçaktır." ifadesini kullandı.

Bozdağ, CHP'nin, cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs Cuma günü açıklayacağına ilişkin, Twitter'dan paylaşımda bulundu.

CHP'nin, cumhurbaşkanı adayını hala açıklayamadığına dikkati çeken Bozdağ, "Haklarını yememek lazım cumhurbaşkanı adayını ilan edecekleri tarih, yer ve saati açıkladılar." değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şunları kaydetti:

"HEM ACİZLİK HEM BECERİKSİZLİK"



"Demek ki CHP'liler gibi CHP yönetimi de tam yetkili Genel Başkanları Kılıçdaroğlu da hala CHP'nin cumhurbaşkanı adayını bilmiyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacakları tarihi ilan etmesi, siyasi bir strateji ya da hamle diye takdim edilse de bu, daha fazla gol yememek içi sadece bir zaman kazanma hamlesidir. CHP yönetiminin bu içler acısı durumu, tam bir aciz halidir, tam bir beceriksizliktir.