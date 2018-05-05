Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri: 7 defa kaybetti, 8'inci yi göze alamadı!

Bozdağ, açıklamasında "Kılıçdaroğlu, 7 seçimde Cumhurbaşkanımızın karşısında kaybetti. Sekizinci defa kaybı göze alamadığı için adaylıktan vazgeçtiğini düşünüyorum. Sonuçta ya Kılıçdaroğlu siyasete veda etmek zorunda kalacak ya da Sayın İnce veda etmek zorunda kalacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz " ifadesini kullandı.

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