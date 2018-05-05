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Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri: 7 defa kaybetti, 8'inci yi göze alamadı!

SEÇİM HABERLERİ  | 05.05.2018 11:20 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili sorulan bir soru üzerine Bozdağ, "Kılıçdaroğlu kendi kriterlerini çiğnedi. Kılıçdaroğlu, Türk halkından nasıl oy isteyecek merak ediyorum. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın karşısına aday olarak çıkma cesaretini gösteremedi" dedi.

Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri: 7 defa kaybetti, 8'inci yi göze alamadı!

Bozdağ, açıklamasında "Kılıçdaroğlu, 7 seçimde Cumhurbaşkanımızın karşısında kaybetti. Sekizinci defa kaybı göze alamadığı için adaylıktan vazgeçtiğini düşünüyorum. Sonuçta ya Kılıçdaroğlu siyasete veda etmek zorunda kalacak ya da Sayın İnce veda etmek zorunda kalacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz " ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Bekir Bozdağ ak parti Kemal Kılıçdaroğlu CHP muharrem ince 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
boş konuşma bekir
çok doğru söylemiş bir genel başkan aday olmaz mı ya
bunların bu tepkisi ne kadar doğru bir hamle olduğunu gösteriyor :):)
izmirden belediye başkanı olamayan kişi senin başbakanın ama
şeker fabrikaları satılamaz devredilemez.
Demekki çok doğru karar vermiş chp korku sarmış aday yerini aday edeni sariyorlar
Akp gidici beyim!..
Partilerin birbirine başarı dilediği ahlaklı siyaseti özledim. Ben çocukken böyle değildi.
yine oy hirsizligi yapcaz diyonuz
eee ne yapalım senin reis fiziki olarak çıkamıyor. Recep ayı bitti Muharrem ayı başlıyor.
BIRAKIN MUHALEFETE SATASMAYI DEVLETI SAHIPLENDILER BE DEVLET 80 MİLYONUN KİM SECILIRSE O ULKEYI YONETIR BUNU UNUTTULAR BİRİLERİ
Bunların tek amacı meclisi kilitleyip eskiye dönmek. Ben artık koalisyon istemiyorum.
elin sikiyle gerdeğe girme götün yiyosa sen çıkaydın...
yaw hee hee baska eleştiri yapamıyorsunuz güçlü adaylar karsısında şimdide burdan mı oy toplamaya çalışıcaksınız .. 16 yılda ülke bu hale nasıl geldi onu anlatın millete...
yapılan seçim adaletli olsa oy calmasaniz ben sizi o zaman görürüm
İşte bu korkunun ayak sesleri....
Bunlar iktidara talip değil, kargaşa ve bunalıma talip.
kudurun.
çok yanlış yerden bakıyorsunuz duruma .. adamlar başkanlık sistemini desteklemediği için yapmış olabilirler bu durumu .. hem bu sizin için iyi bir haraket olsaydı bukadar çok bu durum üzerinde durmazdınız .. bence vaatlerinizi açıklayın bu halk daha refah ve huzurlu nasıl yaşar onu açıklayın bence
siz öyle sanin efendiler..
fetocu bekir nurettin melih en büyük fetocu sizlersiniz azkaldı inşallah Türkiye cumhuriyeti sizden kurtulacak
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