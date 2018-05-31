Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'nin seçim vaadine sert yanıt

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"1+8+4'ün anlamı çok nettir. Okul öncesi eğitim bir yıl, ilk öğretim 8 yıl ve kesintisiz, lise dönemi de 4 yıl olacak. 8 yıl ve kesintisiz olmasının anlamı imam hatip liseleri başta olmak üzere, meslek listelerinin tamamının orta kısımlarının kapatılması demektir.

İMAM HATİPLERİN ORTA KISMININ KAPATILMASI DEMEK



Kendi açıklamasında diyor "Mesleki eğitimi 9 yıllık kesintisiz eğitimin dışına çıkaracağız" diyor. Bunun anlamı imam hatiplerin orta kısmını kapatacağız demektir.

BU "28 ŞUBAT'I CANLANDIRACAĞIM" DEMEK



Tabi kuran kurslarının da kapatılacağı anlamına gelir. 1+8'i bitirmeden gitmesi mümkün olmayacaktır. Çok açık bir şekilde 16 yaşında doldurmadan hiçbir velinin evladını kuran kurslarına gönderemeyeceği anlamına gelir. Bu 28 Şubat'ı canlandıracağım demektir. Ben yeniden28 Şubat'ı hortlatacağım demektir. Sayın İnce 28 Şubat'ı yeniden vaat ediyor. Doğruyu ben söylüyorum, yalanı İnce söylüyor.

Millete taahhüt ettikleri seçim beyannamesinin tamamen tersini ortaya koymaktadır. Milletin gözünün içine bakarak kendi seçim beyannamesini tekzip eden açıklamalar yapıyor. Bu beyannameye göre, imam hatip ortaokulları ve meslek liselerin ortaokulları kapatılacaktır. Kuran kurslarına devam konusu 16 yaşına gelmeden yapılamaz hale gelecektir. Milleti aldatıyorlar. Saadet Partililer bunların peşinde koşuyor, onlar da bunu çok iyi görmesi lazım.