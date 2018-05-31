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Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'nin seçim vaadine sert yanıt

SEÇİM HABERLERİ  | 31.05.2018 13:51 | Son Güncelleme

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin eğitim sistemiyle ilgili sözlerine cevap verdi. Bozdağ, İnce’nin eğitim sistemine ilişkin seçim vaadiyle ilgili olarak, “Bunun anlamı imam hatiplerin ve meslek liselerinin orta kısmının kapatılması demektir. Sayın İnce 28 Şubat'ı yeniden vaat ediyor” ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"1+8+4'ün anlamı çok nettir. Okul öncesi eğitim bir yıl, ilk öğretim 8 yıl ve kesintisiz, lise dönemi de 4 yıl olacak. 8 yıl ve kesintisiz olmasının anlamı imam hatip liseleri başta olmak üzere, meslek listelerinin tamamının orta kısımlarının kapatılması demektir.

İMAM HATİPLERİN ORTA KISMININ KAPATILMASI DEMEK

Kendi açıklamasında diyor "Mesleki eğitimi 9 yıllık kesintisiz eğitimin dışına çıkaracağız" diyor. Bunun anlamı imam hatiplerin orta kısmını kapatacağız demektir.

BU "28 ŞUBAT'I CANLANDIRACAĞIM" DEMEK

Tabi kuran kurslarının da kapatılacağı anlamına gelir. 1+8'i bitirmeden gitmesi mümkün olmayacaktır. Çok açık bir şekilde 16 yaşında doldurmadan hiçbir velinin evladını kuran kurslarına gönderemeyeceği anlamına gelir. Bu 28 Şubat'ı canlandıracağım demektir. Ben yeniden28 Şubat'ı hortlatacağım demektir. Sayın İnce 28 Şubat'ı yeniden vaat ediyor. Doğruyu ben söylüyorum, yalanı İnce söylüyor.

Millete taahhüt ettikleri seçim beyannamesinin tamamen tersini ortaya koymaktadır. Milletin gözünün içine bakarak kendi seçim beyannamesini tekzip eden açıklamalar yapıyor. Bu beyannameye göre, imam hatip ortaokulları ve meslek liselerin ortaokulları kapatılacaktır. Kuran kurslarına devam konusu 16 yaşına gelmeden yapılamaz hale gelecektir. Milleti aldatıyorlar. Saadet Partililer bunların peşinde koşuyor, onlar da bunu çok iyi görmesi lazım.

Onun için de bütün vatandaşlarımızın buna karşı uyanık olması lazım. Sayın İnce’yi doğruları söylemeye davet ediyorum.

Önce büyükelçilerle konuşmadım, sonra sordu dedi. Daha sonra tekzip etti yalan çıktı. Usulüne uygun evrak gönderilmedi dedi, yalan çıktı. Şimdi imam hatiplerin orta kısmını kapatmayacağız dedi, yalan çıktı.

MAZOTUN KAÇ LİRADAN SATILACAĞINDAN HABERİ YOK

Mazotu 3 TL’ye vereceğiz diyor. Adamın mazotun kaç liraya satıldığından haberi yok. Biz zaten 2,5 liradan veriyoruz. Ben ortalığı bulandırmıyorum. Gerçeği söylüyorum. Sayın İnce’nin ve milletin önüne gerçeği koyuyorum.

İNCE İNCE YALAN SÖYLÜYOR

Şimdi Amerika’dan arayan birine hemen inanıyor. Ondan bir belge istemiyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı açıklama yapıyor. Bilgi belge istiyor. Siz bir Türk vatandaşı olarak sormaz mısınız? Siz Amerika’dan aryana, adını açıklamadığınız kişiye, Amerikalı mı değil mi? Başka birine hemen inanıyorsunuz da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne niye inanmıyorsunuz? Belge bilgi istediniz mi? Amerika’nın FETÖ’nün ağzıyla konuşmak size ne kazandırıyor? Terörist başı Fetullah Gülen, anlaşmaya uygun istenmiştir. Her şey usulüne uygundur. Eksik, yanlış olan hiçbir şey yoktur. Ancak ABD Gülen’i iade etmemek için ipe un sermektedir, zamana oynamaktadır ve himaye etmektedir. Sayın İnce’nin ABD’ye onu demesi lazım. Niye muhafaza ediyorsun ey ABD demesi lazım. Ama onu demiyor, ABD’yi suçlamıyor, Türkiye’yi suçluyor. Biz haddimizi de biliriz, hududumuzu da biliriz, ne söylediğimizi de biliriz. Kendimizi ABD’ye ve başka güçlere kullandırmayız. Ama sayın İnce bir telefonla kullanabileceğini göstermiştir. İnce ince yalan söylüyor."

Seçim kararı ayrı bir şeydir, CHP’nin mahkemeye götürdüğü şey ayrı şeydir. Parlamento seçim kararını aldı. Seçim kararı kesindir, AYM’nin denetimine tabii değildir. o nedenle AYM’den ben bu yönde karar çıkmasına ihtimal vermiyorum. Seçim kararının iptali hususu hem AYM’ye tabii değil hem de AYM’Ye götürülmüş bir konu değildir. diğer hususlar ise seçim kanunundaki değişikliklere ilişkindir. Mahkeme ne karar verecek hep beraber göreceğiz.

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

Muharrem İnce CNN Türk'te katıldığı programda "Eğitim sisteminde yeni bir döneme başlanacak. 4+4+4 sistemi devam etmeyecek. 16 yılda 6 bakan, 5 sınav değişikliği yaşandı. Sınavda 9 ay kala bir değişiklik yapıldı. Eğitimde 1+8+4 sistemi olacak. Ayrıntılarını açıklayacağız" demişti.


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Bekir Bozdağ muharrem ince eğitim imam hatip

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Okuyucu Yorumları 60 yorum
sömurmeyin artik dini simgeleri yeter artik bu din dindarlardan cektigini gavurdan cekmemistir..
sizinde kalın kalın yalan söylediğiniz belli. bunu yaparkende yüzünüz kızaemiyor çünkü astarı atalı çok oldu sayın bozdağı
hayatınız yalan bekir bozdağ seçimden sonra bekir mordağ olacaksınız
Benmi bilmiyorum? Bu ülkedemi yaşamıyorum? Arkadaşlar, Kuran-ı Kerim Kursu için herhangi bir cami ye gitmen yeterli değilmi? Artık kurs açmıyolarmı? Kaldıki ilk okulda 3 yıl civarı Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersi verilmiyormu? Dinimizi en güzel şeklinde öğretmenlerimiz öğretmiyormu? Ne alakası var orta okulla / kuran kursunun? Bilen alta yorum yazsında öğreneyim, cehaletten kurtulayım...
oldu gorüşürükk..
yine ince ince saçma vaatler,boş konuş torba dolsun.
işiniz din tüccarlığı
hiç edebiyat yapmayın . Şemsiye tersine döndü . gideceksiniz. Ülkem çok şükür nefes alacaz. tarihin en güçsüz Türkiye devleti rahatlayacak çok ŞÜKÜR. İNCE DE olabilir AKŞENER DE ikiside bu ülkenin şansı
zavallı bozdağ, dini daha ne kadar sömureceksiniz?
Yalancı kim acaba?
mazotu 2.5 tl veriyoruz diyor hala.ince'nin ne demek istediğini gayet iyi anlıyorsun. simdi sorsam biz 2.5 tl veriyoruz ama güncelleme dolayı ile yani vergilerle 6.5 tl oluyor de milletin aklı ile dalga geçer a haberde devam eder uydurur. muharrem ince 3 tl dediği vergiler dahil paşa bey laf kalabalığı yapma ..
ŞİMDİ MİLLETİ KISKIRTACAK BÖLECEK DİNİ DUYGULARINI SÖMÜRECEK KONU ARAMAYA BASLAYIN...AMA HALK BU SEFER YEMEYECEK ARTIK.. ARTIK İMAM HATİP BASÖRTÜSÜ FALAN BURALARDAN TUTTURAMAZSINIZ... ANCAK BURALARDAN KAYBEDERSİNİZ ARTIK..MİLLETİN DERDİ GECİMMMMMMMMMMMM
BAŞKA İŞİ YOK SADECE ORTAMI GERİYOR...
Beyin yoksunu yoruma bak! Başka bir şey bulamadın mı söyleyebilecek?
yeter artık bu kadarda çirkeflik olmaz...
25 HAZİRANDA KİM GELİR GÖRÜRSÜN YALAN MI DOĞRU MU ? SAYIN BAKAN YERE BAKAN KÜREK YAKAN ....:)
Bence çok konuşma sayın Bozdağ, adam herşeyiniz İNCE İNCE döküyor ;)
Mide bulandırıyorsunuz
16 yıldır yalan söyleyenlerin başkalarına yalancı demeleri ne enteresan. ve hala yalan söylüyorlar. adam dün sizin yandaş kanalınızda söyledi imam hatipler dokunmayacagim diye hatta kendisi de imam hatip öğretmeni olduğunu söyledi.
her zamanki lafı bi yerinizden anlıyorsunuz
sıkisdiniz saldırı
mazot 5.80 nerde 2.5lira söyleyin alalaım
TAMAMININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLİP İSLAM DİNİNE YAKIŞAN HATİPLERİN YETİŞMESİNİ SAGLAMAK GEREKLİDİR BİRDE HER YERİ CAMİ HERYERİ İMAMLARLA DOLDURMAK DEGİL MARİFET DÜZGÜN AHLAK SAHİBİ ÖNCE VATANINI CUMHURİYETİNİ SEVEN DİNİNİ ALLAH İÇİN YAŞAYAN HATİPLER YETİŞMESİ GEREKLİDİR.
yalancının daniskası babam çiftçi köyde reçberlik yapıyor daha sizin dediğiniz fiyata hiç bir zaman mazot alamadık hususi arabalarına millet kaç tl alıyorsa o fiyat da bize verilen yalanlar bir gün bir yarde patlar
Yalancı sizsiniz incenin dürüstülü vatan severliği karşısında ne yapacağınızı şaşırdınız yeter artık tamam.
Çok yalancısın bekir aga
Ulan yeter be şu dinin ne ekmeğini yediniz işiniz gücünüz fitne
İnce Eskiye özlem var
E hadi kula kulluk esiyorsun anladık da, her sokakra bir imamhatibin olması son 10 yıldır ulkeye ne kazandırdı badem bıyıklım onu de.. İmamhatipte cocuklar istemeyerek okuyor..
Siz 16 yılda yandaşlıktan , korkudan başka ne verdiniz iktidar kuyruğu Bekir Efendi
çünkü işine gelmiyor incenin. CHP zihniyeti malesef budur. Ak Parti'nin icraatları bırak kendinden önceki hükümeti bütün cumhuriyet tarihiyle yarışıyor. ama gençler bundan haberisz. tarih okumuyorlar arastirmiyorlar. ülke nerden nereye gelmiş hiç bakmıyorlar. sırf ideolojik yaklaşım.
Harbi sorunları var bu bozdağın anlamak istemiyor.
ALLAHA ŞÜKÜR Kİ BU BAKANLA BENIM OYUM BİR OLMAYACAKK
Meslek liselerinin orta kısmı yokki zaten.
İmam Hatip Liseleri, dindar nesil değil kindar nesil yetiştirmektedir.
SENİN İŞİN GÜCÜN MİLLET ÜZERİNDE ALGI YARATMAK...
2.5 liraya mazot alan varsa yazsın lütfen buraya.
ya kardeşim bu memlekete meslek liselerinin önünü kapatan siz değilmisiniz nitelikli eleman açığının oluşma sebebi budur ülke din ile değil eğitim. İle kalkinir din eğitimini önce aile verir sen önce ahlaklı olmayı öğretirsen o zaten gerekli eğitimi alır okullarda din eğitimi zaten vardı 65 senedir bu memleketi siz ve sizin hocalarımız yönetti ama ne hikmetse suçlu hep başkası sahtekarsiniz
abooo mazot 2.5 muş hanım koş koş..
Allah sizi bildiği gibi yapsın diyorum daha çok bela ediyor başımıza
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