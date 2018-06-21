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Berat Albayrak'tan Meral Akşener'e AA seçim sonuçları iddiasıyla ilgili 1 milyon liralık tazminat davası

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2018 18:58 | Son Güncelleme

Twitter'dan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek "damadınız Anadolu Ajansı'na '24 Haziran seçim akşamı 21.30 itibariyle bizi %52 olarak ilan edeceksin' dedi mi, demedi mi?" iddiasında bulunmuştu. Enerji Bakanı Berat Albayrak da bu iddia karşısında harekete geçerek Akşener aleyhine 1 milyon liralık tazminat davası açacağını söyledi.

Berat Albayrak'tan Meral Akşener'e AA seçim sonuçları iddiasıyla ilgili 1 milyon liralık tazminat davası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Meral Akşener'e 1 milyon TL'lik tazminat davası açacağını bildirdi.

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak, Akşener'in "Sayın @RT_Erdogan, damadınız Anadolu Ajansı'na "24 Haziran seçim akşamı 21.30 itibariyle bizi %52 olarak ilan edeceksin" dedi mi, demedi mi? Bu gözümüz gibi korumamız gereken seçmen iradesini yok saymak değilse nedir?" sözlerine cevap verdi.

"MUHATAP ALINMAK İÇİN SAÇMALAMANIN ÖTESİNE GEÇTİ"

Akşener'i iddiasını ispat etmeye davet eden Albayrak, "Siyaseten yok oluşlarına çare bulmak, bir kez olsun Sn. Cumhurbaşkanımızca muhatap alınabilmek için artık iftiranın, saçmalamanın ötesine geçmişlerdir. Acıyoruz" dedi.

İşte Albayrak'ın o mesajı:

Millette aradığı karşılığı bulamayanların, birkez daha iftiralara sarılmalarını üzüntüyle izliyoruz.

Siyaseten yok oluşlarına çare bulmak, bir kez olsun Sn. Cumhurbaşkanımızca muhatap alınabilmek için artık iftiranın, saçmalamanın ötesine geçmişlerdir. Acıyoruz.

Müfteriyi iddiasını ispatlamak için adaletin önüne davet ediyorum. Bu aşağılık iftirasına yarın 1 milyon TL’lik tazminat davası açıyorum. Bu davanın gelirini, bugün ittifak kurmaktan utanmadıkları terör örgütlerince şehit edilen kahramanlarımızın ailelerine bağışlayacağım.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Senden bir halt olmaz Meral
AKP den her şey beklenir Meral akşener doğru söylüyor İYİ ler geliyor
fetocu berat
bu kadar açlık olmaz şehzade bozuntusu
1 milyonluk hemide breh breh breh.Yahu kadın dedimi demedimi diye soru sormuş nasıl lehine sonuçlanacak bu dava.Haaa hepsi bizden diyorsan eh doğru söze ne denir.
işi gücü provokasyon ortağı Kemal gibi buda mahkemelerde yalan ve iftira sebebiyle gelip gider arada bir duyum alıp duruyordu S-400ler ile ilgilide ilginc duyumlar almıştı Saray ı korumak icin alındı diyordu IYI ce sıyirdi ciddiye alip dava acmaya gerek yoktu direk timarhane bakar bu gibilere
AKSENER ERKEN SECIM OLACAK DEDİ IKTIDAR OYLE BI SEY YOK DEDI YAKIN GECMISTE BUGUN ERKEN SECIM VAR
Türk yargısı bu davada akşeneri cezalandırmalı ki bir daha iftira ile siyaset yapmak isteyenlere ders olsun
hah şöle meral apla bakalım öle atıp tutmak ne demek gör zırvaladın son zaman iyice havaya girdin ama balon sönmesi az kaldı
Bagış yapar biz öderiz. Aç gözlüler doymuyor doymuyor doyuramıyoruz.
Şayet adalet olsaydı bu titreşimci ahlaksız FETO okulu mezunu asker kaçağı damat ferit ve diğerleri hesap veriyor olurdu çaldıkları şehit aileleri ve gazilere dağıtılırdı!....
Şayet adalet olsaydı bu titreşimci ahlaksız FETO okulu mezunu asker kaçağı damat ferit ve diğerleri hesap veriyor olurdu çaldıkları şehit aileleri ve gazilere dağıtılırdı!.....
-Dedi mi, demedi mi? diye soruyor. Hemen balıklama atlamayalım. Vallahi demedim de... davaya ne gerek var. Bismillah dese dava açacak olan var. Bu nedir ya.
Sayın Albayrak sen önce şu MBS'nin 1 milyar dolarlık projesinin %40'ını istediğini açıkla bakalım...
AÇIN AÇIN SÖMÜRMEDİĞİNİZ KİMSE KALMADI
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