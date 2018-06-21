Berat Albayrak'tan Meral Akşener'e AA seçim sonuçları iddiasıyla ilgili 1 milyon liralık tazminat davası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Meral Akşener'e 1 milyon TL'lik tazminat davası açacağını bildirdi.

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak, Akşener'in "Sayın @RT_Erdogan, damadınız Anadolu Ajansı'na "24 Haziran seçim akşamı 21.30 itibariyle bizi %52 olarak ilan edeceksin" dedi mi, demedi mi? Bu gözümüz gibi korumamız gereken seçmen iradesini yok saymak değilse nedir?" sözlerine cevap verdi.

"MUHATAP ALINMAK İÇİN SAÇMALAMANIN ÖTESİNE GEÇTİ"

Akşener'i iddiasını ispat etmeye davet eden Albayrak, "Siyaseten yok oluşlarına çare bulmak, bir kez olsun Sn. Cumhurbaşkanımızca muhatap alınabilmek için artık iftiranın, saçmalamanın ötesine geçmişlerdir. Acıyoruz" dedi.

İşte Albayrak'ın o mesajı:

Millette aradığı karşılığı bulamayanların, birkez daha iftiralara sarılmalarını üzüntüyle izliyoruz.



Siyaseten yok oluşlarına çare bulmak, bir kez olsun Sn. Cumhurbaşkanımızca muhatap alınabilmek için artık iftiranın, saçmalamanın ötesine geçmişlerdir. Acıyoruz. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 21 Haziran 2018

Millette aradığı karşılığı bulamayanların, birkez daha iftiralara sarılmalarını üzüntüyle izliyoruz.

Siyaseten yok oluşlarına çare bulmak, bir kez olsun Sn. Cumhurbaşkanımızca muhatap alınabilmek için artık iftiranın, saçmalamanın ötesine geçmişlerdir. Acıyoruz.

Müfteriyi iddiasını ispatlamak için adaletin önüne davet ediyorum. Bu aşağılık iftirasına yarın 1 milyon TL’lik tazminat davası açıyorum. Bu davanın gelirini, bugün ittifak kurmaktan utanmadıkları terör örgütlerince şehit edilen kahramanlarımızın ailelerine bağışlayacağım.

