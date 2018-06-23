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Binali Yıldırım'dan yabancı gözlemcilere: Gelin adam gibi seçimleri izleyin

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2018 13:15 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, seçimlerle ilgili olarak İzmir'de yaptığı açıklamada "Seçimin huzur içinde geçmesi için tüm tedbirler alındı" dedi.

Binali Yıldırım'dan yabancı gözlemcilere: Gelin adam gibi seçimleri izleyin

Binali Yıldırım, "Vatandaşlarımızın mutlaka sandığa gitmelerini istirham ediyorum" diyen Yıldırım, seçim güvenliği ile ilgili iddialarla ilgili olarak da "Daha seçim olmadan seçim güvenliğini gündeme getirmek doğru değil. Hükümetimiz gereken tedbirleri aylardır alıyor. Erken saatlerden itibaren sandıklara gidelim. Yabancı gözlemciler, gelin adam gibi seçimleri izleyin, siyasete düşmeyin" ifadelerini kullandı.

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24 haziran seçimleri seçim 2018 Başbakan Binali Yıldırım yabancı gözlemci

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
BİNALİ, SEN ADAM GİBİ SEÇİM YAP Kİ YABANCILAR ADAM GİBİ SEÇİM İZLESİN.OY HIRSIZLIĞI YAPMAYIN.
acizler sizi yenileceginizi biliyorsunuz bahaneniz hazır
Güle güle Boşbakan
BU ÜLKEDE BİR TEK SİZ ADAMSINIZ ZATEN. BU DİL BİR ÜLKENİN VEKİLİNE YAKIŞMIYOR VEKİL DEDİM ARTIK BİR VEKİL OLABİLİR ANCAK.
BİNALİ,SEN ADAM GİBİ SEÇİM YAP Kİ ADAM GİBİ İZLESİNLER.BACANAĞININ HIRSIZLIK İDDİALARINI ÖRTÜĞÜNÜZ GİBİ HIRSIZLIK YAPMAYIN.
izmir de ziyaret ettiği derneği niye paylaşmıyorsunuz
sayın başbakanımızın suratından düşen bin parça olur hayırdır başbakanım bu ne öfke
BEN İNANIN ORTA OKUL MEZUNU LİSEDEN TERK BİRİYİM BEN SİZDEN ÇOK ÇOK ZEKİ VA AKILLIYIM AMA ELİMDE OLANI YEDİM BİTİRDİM SİZ BU AKILLA NASIL BAŞBAKAN OLDUNUZ OGLUNUZ NASIL ZEN GİN OLDU İNANIN ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİM VALLAHİ.
1000 ali sen ne tür bir zavallısın?
çocukların turkiyede vergi vermemek için malta.da gemi ticareti yapıyor sende kalkmış millete nasihat veriyorsun ne güzel memleket
HADİ LAN ORDAN KİRALIK SATILIK
Başkanım lafı sadece yabancıya koymamis adam gibi derken adamliktan nasibini almamişlarin zoruna gitmis.
OHAL de Adam Gibi Seçim Nerede Görülmüş ki Gelip Görsünler.....?
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