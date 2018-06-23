Binali Yıldırım'dan yabancı gözlemcilere: Gelin adam gibi seçimleri izleyin

Binali Yıldırım, "Vatandaşlarımızın mutlaka sandığa gitmelerini istirham ediyorum" diyen Yıldırım, seçim güvenliği ile ilgili iddialarla ilgili olarak da "Daha seçim olmadan seçim güvenliğini gündeme getirmek doğru değil. Hükümetimiz gereken tedbirleri aylardır alıyor. Erken saatlerden itibaren sandıklara gidelim. Yabancı gözlemciler, gelin adam gibi seçimleri izleyin, siyasete düşmeyin" ifadelerini kullandı.



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