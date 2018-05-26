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Bingöl'de İYİ Partili Abdurrahim Ariç'in ardından SP'li Vural Koşunkartay da adaylıktan çekildi

SEÇİM HABERLERİ  | 26.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

Türkiye, 24 Haziran'da sandığa gidiyor. Partiler aday listelerini, seçim manifestolarını ve bildirgelerini açıkladılar. Bingöl’de İYİ Parti'den 2. sıra adayı Abdurrahim Ariç’in istifasının ardından bir istifa da Saadet Partisi'nden geldi. SP 3. sıra milletvekili adayı Vural Koşunkartay, adaylıktan istifa etti.

Bingöl'de İYİ Partili Abdurrahim Ariç'in ardından SP'li Vural Koşunkartay da adaylıktan çekildi

24 Haziran’da yapılacak olan milletvekilliği seçimleri öncesinde Yüksek Seçim Kuruluna aday listelerini teslim eden partilerin bazılarında aday gösterilen isimler istifa etmeye devam ediyor.

İYİ PARTİ'DEN SONRA SAADET PARTİ ADAYI DA İSTİFA ETTİ

Bingöl'de İYİ Parti'den 2. sıra adayı Abdurrahim Ariç’in istifasının ardından bir istifa haberi de Saadet Partisi’nden geldi.

EĞİTİMİNİN YOĞUNLUĞUNU BAHANE GÖSTERDİ

İHA'nın haberine göre Bingöl'de SP 3. sıra milletvekili adayı Vural Koşunkartay, adaylıktan istifa ettiğini açıkladı. Koşunkartay, eğitiminin yoğunluğundan ve seçim dönemi Bingöl’de olamayacağından dolayı adaylıktan istifa ettiğini ancak partisinden istifa etmediğini açıkladı. Böylelikle Bingöl'de iki partinin milletvekili adayı, adaylıktan çekilmiş oldu.

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VURAL KOŞUNKARTAY KİMDİR?

1997 Bingöl Merkez Göltepesi Köyü doğumlu olan Koşunkartay, şuan İzmir Ege Üniveristesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisidir. Hali hazırda Bingöllü olan önemli yerlere gelmiş birçok Bingöllünün hayat ve başarı hikayelerinin yer aldığı “Bingöl de Başarının Yol Haritası” adlı bir kitap projesi hazırlamaktadır. Vural Koşunkartay, Bingöl’de milletvekilliğine aday olan en genç isim olarak da dikkat çekmektedir. Saadet Partisi 27. dönem Bingöl 3. sıra milletvekili adayı.

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Bingöl İYİ parti Saadet Partisi Vural Koşunkartay abdurrahim ariç

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