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Bingöl seçim sonuçları 2018: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları

SEÇİM HABERLERİ  | 20.06.2018 15:29 | Son Güncelleme

Türkiye, son yılların en tartışmalı ve çekişmeli seçim sürecinin sonuna geliyor. 24 Haziran 2018 ülkenin dört bir köşesinde kurulan sandıklarda vatandaşlar demokratik haklarını işleterek oy kullanacaklar. İlk defa bu seçimde Hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği için oy kullanılacak. Peki seçim sonuçları nasıl olacak ve nasıl canlı takip edilebilecek? İşte Türkiye geneli ve Bingöl seçim sonuçları ile ilgili detaylar...

Bingöl seçim sonuçları 2018: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları

24 Haziran seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Seçim anketi sonuçlarını yakınan takip eden vatandaşlar Pazar günü Bingöl ilinde oy kullandıktan sonra nihai seçim sonuçları için beklemeye başlayacaklar. Peki seçim günü nasıl oy kullanılacak, canlı seçim sonuçları nasıl takip edilecek?

24 Haziran akşamı sandıklar açılmaya başladığında Mynet'in canlı seçim sonuçları sayfasından gerek cumhurbaşkanlığı gerekse de milletvekili seçiminin oy oranlarını il il, ilçe ilçe takip edebilirsiniz.

24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI

Türkiye geneli ve Bingöl seçim sonuçları için canlı seçim sayfası

NASIL OY KULLANILACAK?

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmenler için hazırladığı "Nasıl oy kullanacağım?" Kılavuzunda oy kullanmaz süreci 6 adımda anlatılmış. İşte 2018 seçimlerinde oy kullanma adımları:

  1. Seçmenlerin oy kullanabilmesi için sandık kuruluna T.C. Kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve asker kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini ibraz etmeleri gerekiyor.

Eğer resmi kimlikte T.C. kimlik numarası yoksa kişinin oy kullanabilmesi ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart.

  1. Kimliğinizi verdikten sonra Sandık kurulu görevlisi kimliğinize göre sandık seçmen listesinde olup olmadığınızı kontrol edecek.

  • Seçmen listesinde iseniz görevliler size sandık kurulu mührü ile mühürlenmiş oy zarfı ile birlikte, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimine ait 2 ayrı birleşik oy pusulasını ve Evet/Tercih mührünü verecekler. Bunlarla oy verme kabinine girip tercih ettiğiniz Cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ilgili bölüme mühür basın.

  • Mührü basarken dairenin dışına taşırmamaya özen göstermek gerekiyor. Mührün kurumasını bir müddet bekledikten sonra, birleşik oy pusulalarını yazılı alan dışa gelecek şekilde ayrı ayrı katlayıp aynı zarfa koyun.

  • Kapalı oy verme yerinden çıkıp, zarfı sandığa bizzat atın. Evet/Tercih mührünü sandık kuruluna teslim edin.

  • Sandık seçmen listesinde isminizin karşısına imzanızı atın ve kimlik kartınızı alın.

    • NEREDE OY KULLANACAĞIM SORGULAMASI

    Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak. Nitekim sandık sorgulama için de YSK adaylardan T.C. kimlik numarası ve nüfusa kayıtlı oldukları sıra no bilgisini istiyor. Aşağıdaki bağlantılar ile erişebileceğiniz sorgulama sayfasında T.C. kimlik numaranızı, nüfusa kayıtlı olduğunuz ili, sıra no bilgisini ve ekranda gördüğünüz resimdeki harfleri hemen altındaki alana girdikten sonra "sorgula" butonuna tıklayarak 24 Haziran seçimlerinde hangi sandıkta oy kullanabileceğinizi görebilirsiniz.

    NEREDE OY KULLANACAĞIM? YURT İÇİ SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

    YURT DIŞI SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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