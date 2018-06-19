Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

İzmir'de medya temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme, Türkiye alternatifsiz değil. ABD senatosunun böyle bir teşebbüste bulunması esef verici. Bu teşebbüsler stratejik ortaklık ruhuna aykırı" dedi.

ABD senatosu F-35'leri Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durdurmak isteyen kanunu onaylamıştı. Ancak bu nihai karar değil.

Senatodan geçen yasaya göre F-35 savaş uçakları ancak Türkiye'nin NATO ittifakına tehdit oluşturmadığının ABD Başkanı Donald Trump tarafından tescil edilmesi halinde teslim edilebilecek.

"30 BİN SURİYELİ OY KULLANACAK"



Başbakan, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye genelinde vatandaşlık hakkı kazanan yaklaşık 30 bin Suriyelinin oy kullanacağını açıkladı.

HDP'nin PKK esaretinden kurtulmadıkça Türkiye'nin geleceğine ışık olamayacağını belirten Yıldırım, "PKK ile işimiz olmaz. Onun güdümündeki HDP ile hiç olmaz" dedi.

Şu anda Münbiç etrafında Türk ve ABD askerlerinin devriye görevi yaptıklarını, şimdilik takvimin doğru gittiğini ve sıkıntı görünmediğine değinen Yıldırım, terör saldırılarını mahallinde durdurmak için Kandil'e de operasyon yapıldığına dikkati çekti.