HABER

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2018 11:29 | Son Güncelleme

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde, vatandaşlık hakkı kazanan 30 bin Suriyelinin oy kullanıp kullanamayacağı sorusu yanıt buldu. Son dakika habere göre, Başbakan Binali Yıldırım, Suriyelilerin seçimde oy kullanacaklarını açıkladı.

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

İzmir'de medya temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme, Türkiye alternatifsiz değil. ABD senatosunun böyle bir teşebbüste bulunması esef verici. Bu teşebbüsler stratejik ortaklık ruhuna aykırı" dedi.

ABD senatosu F-35'leri Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durdurmak isteyen kanunu onaylamıştı. Ancak bu nihai karar değil.

Senatodan geçen yasaya göre F-35 savaş uçakları ancak Türkiye'nin NATO ittifakına tehdit oluşturmadığının ABD Başkanı Donald Trump tarafından tescil edilmesi halinde teslim edilebilecek.

"30 BİN SURİYELİ OY KULLANACAK"

Başbakan, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye genelinde vatandaşlık hakkı kazanan yaklaşık 30 bin Suriyelinin oy kullanacağını açıkladı.

HDP'nin PKK esaretinden kurtulmadıkça Türkiye'nin geleceğine ışık olamayacağını belirten Yıldırım, "PKK ile işimiz olmaz. Onun güdümündeki HDP ile hiç olmaz" dedi.

Şu anda Münbiç etrafında Türk ve ABD askerlerinin devriye görevi yaptıklarını, şimdilik takvimin doğru gittiğini ve sıkıntı görünmediğine değinen Yıldırım, terör saldırılarını mahallinde durdurmak için Kandil'e de operasyon yapıldığına dikkati çekti.

Kimsenin toprağında gözlerinin olmadığını belirten Yıldırım, "Kendi bölgemizi, insanımızı korumak için tedbir alıyoruz." dedi.

Tel Rıfat bölgesine yönelik bir soru üzerine Yıldırım, buranın küçük bir bölge olduğunu, orada hassas durumların söz konusu olduğunu, Ruslar ve rejim güçlerinin bulunduğunu, soğukkanlı hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

Başbakan Yıldırım, bölgede istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi yine aynı çözümün bulunması konusunda Rusya-İran-Türkiye'nin koordinasyon içerisinde çalıştığına işaret ederek, bu çerçevede görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. (İHA)

PARTNER'Zeynep artık benden daha meşhur''Zeynep artık benden daha meşhur'
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul mitingi ne zaman ve nerede olacak? 'Büyük İstanbul Mitingi'ne nasıl gidilir?CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul mitingi ne zaman ve nerede olacak? 'Büyük İstanbul Mitingi'ne nasıl gidilir?
HDP İstanbul Milletvekili adayı Ahmet Şık: AK Parti, Demirtaş'ın içeride olmasından çok pişmanHDP İstanbul Milletvekili adayı Ahmet Şık: AK Parti, Demirtaş'ın içeride olmasından çok pişman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri binali yıldırım Suriye mülteci

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

Çeyrek asırlık "Hacı Murat" alıcısını bekliyor

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Okuyucu Yorumları 45 yorum
Nasil haber bu ya. Kardeşim nasıl vatandaşlık alan bir İngiliz oy kullanabiliyor ise, nasıl Almanyada Alman vatandaşı olan orada oy kullanabiliyorsa, bunlarda belli aşamalardan geçmiş Türk vatandaşı ve en doğal hakları. İnsanları Suriyeli diye yadırgamagın. Binlerce İngiliz olsaydı kimsenin sesi çıkmazdı. Ama Suriyeliya hemen yapıştır yavfayı.
bu adamlar gitmek istese hükümet göndermez,bunları bu günler için bekletti zaten. ingiliz de olsa millet tepki koyardi. hep sacma sapan savunmaniz bu .şu olsa ses cikartmazsiniz zirvasi sadece sizde var. pisligi yapan sizdense ses cikartmayacak olan sizsiniz.
Ülkeyi ne hâle getirdiniz.1.30 la aldığınız dolar 4.75.Ülke mülteciden geçilmiyor.Hırsızlık, tecavüz zirve yapmış.Bizi bu hale getirenlere de, buna imkan verenlere de haram, zehir hakkım.Bıktırdınız, usandırdınız.!
onlar suriyeli değil ayrıca. 30.000 tane kalifiye insan. türk vatandaşı olmaya hak kazanan vatandaşlarımız. Türkiye'li artık onlar. bugün kanada bile 5bin küsür suriyeliye vatandaşlık verdi ki bilirsiniz ne zordur kanada vatandaşlığı kalifiye insanlar olduktan sonra ingiliz olunca alman olunca seviyoruz da müslüman olunca rahatsız mı ediyor da böyle başlık atıyorsunuz? 80 milyonun içinde 30 bin insan neyi değiştirebilir? bizi geri mi götürür. kör olmayın.
bir tanesinin bile kullanmaması lazım. her şeyde referanduma gidip vatandaşa soruyorsynuz ya. bunlara vatandaşlık verilirken neden sormuyosunuz. ki ben bunların 30 bin olduğuna inanmıyorum millet tepki vetmesin diye 30 bün diyorsunuz. bu sayının 1 milyon civarında olduğundan zerre şüphem yok. muhalegetin bunu araştırması gerekir
İran dan Türkiye ye gelmiş liseyi ve üniversiteyi Türkiye'de okumuş üstelik lise birinci ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nden ise iyi bir derecede mezun olmuş memlekete hizmete hazır ve ülkemin en büyük hekim açığına katkı sağlayacak tanıdığıma oturma izni vermiyorlar ama Türkçe konuşmasını bilmeyen ekonomiyi geçtim kültürümüzü mahfeden Suriye liler bırakın oturma izni ni oy kullanacaklar ve bizim geliceğimizin çocuklarımın geleceğine yön verecekler. Bu demek oluyor ki hükümet okumuş insan istemiyor. Yazık çok yazık....
Bizim ülkemizin kaderini, ülkesinden kaçan hainler mi belirleyecek?
En çözemediğim şey: Bu AKP'ye oy verenlerin bu ülkeye olan kininin, garezinin kaynağı ne?
ne var bunda , adama vatandaşlık verilmiş oy kullanması mı sıkıntı yoksa 30 bin ak parti oyu artacağından mı endişelisiniz?i Medya için oy kullanmaları değil vatandaşlık verilmesi haber olmalı ama yok ben kırmızı taban büyük punto ile son dakika felaket haberi gibi verecem bunu derseniz , ederiniz bu deriz.
kayinvalidem diyorki. olm ben yine bunlara oy vericem. dedimki neden baksana bin tl ikramiye verdi anne o paradan fazlasıni her ay suriyeli lere veriyor. kayinvalidem dedi ki. OLSUN iste biz buyuz. önümüze ne konuluyorsa onu yeriz küçukken de babam şu veya bu yemeği yemiyorum diye beni çok döverdi. bilmem anlatabildimmi
Açığı nerden kapatacaklar.
chpli miletvekli cıkıp binlerce suriyeliye kimlik kartı veriliyor dediğinde bi kaç hafta önce içişleri bakanı yalan dedi ispat etsin istifa ederim buyrun sizi istifaya bekliyoruz
Güzeller güzeli Türkiye Cumhuriyetin de ülkemin geleceğini,çocuklarımın geleceğini belirlemek için yaptığımız seçimde sözde vatandaş yapılar suriyeliler ne hakla oy kullanacak.Kendi ülkelerinin geleceğini belirleyemen bu tip insanlar benim ülkemin geleceğini belirlemeye hakları yok.İktidar partisi yandaşları ve yalakaları milyonlarca insanın ahı var üstünüzde.Haklarımız haram olsun.Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıksın. Eğer iktidar partisi bu seçimide kazanırsa ülke olarak kaybedeceğiz.O zaman hangi taşa kafalarınızı vuracaksınız göreceğiz.
suriyeliler bu vatanı kurtarmadı kurmadı ne hakla oy kullanır kendi memleketlerine siktirolup gitsinler onları istemiyoruz
bizim ülkemizde ne hakları var da oy kullanıyorlar sizi ALLAH islah etsin bunlar kendi ülkelerini koruyamamışlar da benim memleketime mülteci olarak gelmişler tamam yardım edelim ama oy kullanmak ne alaka bu ülkede hakları varda biz mi bilmiyoruz açıklayında vatandaş nasıl kime oy atacağını bilsin
Gülerce, İnce'nin, o dönemde "Hocam benim doğuya tayinim çıktı, ama ben gitmek istemiyorum. Yalova'da kalmak istiyorum. Bana dershanemizde iş verir misiniz?' dediğini kaydetmiş ve "Bunun üzerine bir yıl dershanemizde fizik öğretmenliği yaptı" diye konuşmuştu. Hüseyin Gülerce ayrıca Muharrem İnce'nin Doğu'da hangi ile tayin olduğunun sorulması üzerine isr Ağrı'ya tayin olduğunu hatırladığını, Doğu olduğunu kesin bildiğini söyledi..
işte bunun için Suriyelileri vatandaş yaptı ve her yıl milyonlarca tl harcadı başımıza musallat etti paket oylar bunlar
üç kuruş para ve oy için Türkiye'yi Araplara peş keş çekiyorlar . Türkiye gittikçe araplaşıyor
yol geçen hanına döndü ülkeye aldılar yedirdiler içirdiler işyeri açandan vergi almadılar hastanede en öndeler bizim hastalarımızı geçerek polis salıyor yukarıdan emirdiyor dingonun ağırına döndü bizim açımız umurlarında değil oyunu tabi akp ye verecekler başka hangi partiye versinler bu ülkenin çivisi çıktı hakkımı helal etmiyorum haram ediyorum iki elim iki yakanızda ahırette cumhur başkanı ve akpliler bu ülkenin kaderini belirleyecek seçimlerde oykullanacaklar yazıklar olsun UYAN TÜRKİYE UYAN VE GEREKENİ YAP YOKSA BU SURİYELİLER MERAK ETME SAVAŞ OLSA İLK SENİ BENİ VURACAK HAİNLER BUNLAR .
6 ay once gel gelecegimizi belirle turkiye hakkında ne biliyor bu insanlar
Suriyeliler oy kullansın, eğer bu ülkede HDP liler, PKK liler, Fötöcüler ve bunların destekçileri oy kullanıyorsa varsın onlarda kullansın. en azından onlar bu ülkeyi parçalamak, dış düşmanlara peşkeş çekmek niyetinde değiller.
Madem suriyeliler oy kullanacak bende oyumu Cumhurittifakına vercektim,Millet ittifakına verecem..
Almanya Fransa Belçika Hollanda gibi ülkelerde Türkler oy kullanıyor hatta milletvekili oluyor orda bişey diyen varmı? Adamın en doğal vatandaşlık hakkı!
Yazıklar olsun. Bütün yükleri bizim üzerimizde, ne eğitimde imtihanları ne sağlıkta paraları.Her şey onlara bedava ve açık. Sanki asıl vatandaş onlar biz mülteciyiz. Ama takke düştü kel göründü.Gözleri onların oylarındaymış. Para bizden çıkacak oylar AKP ye gidecek.Haram ediyorum. Yukarıda bile bunun hesabını veremiyecekler.Her işleri hile,aldatmaca ve sahtekarlık....
EN AZ 10 YIL ÜLKEMİZDE YAŞADIKTAN SONRA OY VERME HAKKI VERİLMELİ. BENCE HEMEN VERİLEN OY HAKKI DOĞRU VE SAĞLIKLI BİR OY KULLANIMINI SAĞLAYAMAZ.
Neden olmasın Afganıstandan Bosnadan Romanyadan Bulgaristandan gelen yuzbinlerce göçmen Turk vatandaşı 70 yıldır oy kullanıyorlar bunun ne sakıncası var..cpkk lı fetocu Marul ve Çakma bozkurtlar diğer adıyla davasını satan BOZUK KURTLAR,Kandilin sözcusu Meralin chp nin salak Seadetlüülerin kankası Hdpkk lılar kazanamayacaklarını anlayınca kuduz kopek gibi havlıyorlar..Hıç bosuna dötünüzü yırtmayın..24 HAZİRAN BALKON KONUŞMASINA VE KOYULMAYA HAZIRLANIN..KOYUNLAR SİZE DİBİNE KADAR KOYACAK..haşhaşi ajan papaz Feto ve çok guvendiğniz siyonist İsrail bile sizi kurtaramayacak..hadi şimdi dağılın..
Bu ülkeyi hiç bir zaman arap ülkesine çeviremeyeceksiniz.. Türk ü tanımıyorsunuz henüz arap sevdalıları..
Bu ülkenin öz evlatları canını verirken bu şerefsizlere vatandaşlık vermek niye.zulümden kaçtılarsa tamam buyursunlar ağırlayalım.ama vatandaşlık vermek bir itliğie işaret.kötü niyet var.adamlar bayramlaşmak için memleketlerine gidiyorlar hala onları tutuyoruz ne iştir kardeşim.gitsinler ve dönmesinler artık
Beyler VATANDAŞLIK HAKLARI diye birşey var..o şartlara uydumu deyil suriyeli papuayenigine li bile olsa vermek zorundadır..bu suriyelilerle işimden dolayı benim kadar diyalog halinde olan yoktur..kimse hikaye anlatmasın adamlar ülkemizden çıktımı tekrar giriş yaparken bırak vatandaşlığı MÜLTECİ KİMLİĞİ bile verilmiyor..direk sınırdışı oluyorlar. ayrıyeten kamplarda kalana bütün ihtiyaçları karşılanıp kişi başıda 90 tl aylık veriliyor..eyer kampta kalmayıp şehir içinde kalırsan tek kuruş para verilmiyor...yardım yapılmıyor...burda yok askeri ücret veriliyor yok maaş veriliyor uydurmayın...
kullanacaklar tabi ki, ellerinden gelse mezardakileri de kaldırıp kullandıracaklar. Ama gitme vakti gelmişse ne yapsan nafile.... Ne kadar usulsüzlük yapsanız da çalsanız da çırpsanız da Allahu tealanın izni ile inşallah bu sefer biteceksiniz. Millet uyanıyor artık çok şükür
Hepsi kullanacak 30.000 dediklerine bakmayın Neymiş efendim Sözde Suriyelileri geri gönderecekler kendileri Açıklıyor vatandaşlık verdiklerini vatandaş alan kişi neden gitsin ki Suriye'ye millet için son şans Bir Daha seçim olmama ihtimali var
çik sen çık ne 30 bini Türk vatandaşı olmak bu kadar kolay mi ulan NE MUTLU TÜRK ÜM DİYENE...
@kan_turk akp yönetimiyle son 16 yılda (2002-2018) dolar 3.8 kat artmıştır doğrudur ancan akp öncesi 14 yılda (1988-2002) 1048 kat dolarda artış olmuştur bu bilgileri araştırmanızı googleden son 50 yıllık dolar artışı şeklinde arama yaparak ulaşabilirsiniz
30 bin hikaye.. En az 3 milyon. Sandıkta görürseniz şaşırmayın diye 30 bin deniyor.
seçimi kaybedeceklerini anlasınlar çinden bile insan getirir bunlar yeterki koltuğu kaybetmesinler Bunlar Türkiyeyi bir gram dahi seviyorlarsa namert im bunların sevdikleri rant para torpil kayırma lüks yaşam
Vatandaşlık çıkar menfaat uğruna verilmez Şehitlerimizin kemikleri sızlıyordur 40 milyar dolar para harcanmış diyorlar olacak afganlıları saymıyorum nereye baksan suriyeli afganlı Afrikalı ıraklı her ülkeden var AKP le 16 yılda neler değişti nasıl düzelecek çok zor gözüküyor. Yabancılar için Referandurum yapılsın gitsinler mi kalsınlar mı.
Dini kullanıp; Ensar Muhacir kardeşliğini öne atıp (ki hiç alakası yok) Suriyelileri ülkeye alıp, huzurumuzu bozmak gelirimizin yüksek bir oranını onlara aktarmak ve oy kazanmak amaçlı olduğu artık aşikardır. Bunları bile bile halen oy vermeye çalışmak doğru davranış değildir. Madem ki ensar- muhacir kardeşliği o zaman mevcut ülkenin başında olanlara oy veren herkes kendi evine suriyeli muhacir kardeşlerini alsın. Suriyeli muhacir kardeşlerine kazandıklarını versin. Şahsımın böyle muhacir bir kardeşi yok.Kendi ülkemde toprağımda ikinci sınıf insan oluyorum.
Korku dağları sarmış. Şartları olmadığı halde Suriyelileri bile vatandaş yapıp oy kullandırıyorlar. Fakat suları ısındı,artık TAMAM!
şunu anla ikinci hatta üçüncü sınıf vatandaş olmak rahatsız ediyor. Birincisi Suriyelilere sınavsız üniversite artı burs ve yurt imkanı sağlanıyorken bu ülkenin gerçek sahipleri göz ardı ediliyor bursu üniversiteyi geçtik yurt bulamayan vatandaş bu kez de zamanın cemaati şimdiki eli kanlı terör örgütünün avucuna düşüyorken neden bu kadar ayrıcalık esnaflar vergi öderken bunların vergiden haberi yok işsizlikten kırılıyorken adamlar oturduğu yerden maaş alıyor. TC vatandaşı askere gider bunlar gidecek mi bilinmez. Kızdığımız nokta Suriyeliler TC vatandaşı olmuş oy kullanmış önemli değil
ben istemiyorum oy kullanmalarını ülkesini 5 kuruşa satan hainler TÜRK MİLLETİNİDE 3 kuruşa satarlar tefolup gitsinler ülkelerine.
Ne oldu yani aç mı kaldınız.3 kuruş dolara ülkenizi satacakmısınız arttı diye,biz hosaf ve ekmekle bu ülkeyi kurtaran ecdatların torunlarıyız.dolarla avro ile bizleri yıkamazlar,ama içimizde dolara avroya tapan çürükleri konuşturursunuz ancak
Diğer Haberler
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul mitingi ne zaman ve nerede olacak? 'Büyük İstanbul Mitingi'ne nasıl gidilir?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul mitingi ne zaman ve nerede olacak? 'Büyük İstanbul Mitingi'ne nasıl gidilir?

HDP İstanbul Milletvekili adayı Ahmet Şık: AK Parti, Demirtaş'ın içeride olmasından çok pişman

HDP İstanbul Milletvekili adayı Ahmet Şık: AK Parti, Demirtaş'ın içeride olmasından çok pişman

Erdoğan hayranı AK Partili kadının röportajı sosyal medyayı salladı: 'Yaşa Tayyip aşkım'

Erdoğan hayranı AK Partili kadının röportajı sosyal medyayı salladı: 'Yaşa Tayyip aşkım'

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Meral Akşener Ekşi Sözlük'te soruları yanıtladı

Meral Akşener Ekşi Sözlük'te soruları yanıtladı

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.