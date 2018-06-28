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Bir 24 Haziran komplo teorisi daha çöktü! Muharrem İnce'nin kulağına fısıldayan adam kim?

SEÇİM HABERLERİ  | 28.06.2018 14:18 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim gecesinde Muharrem İnce'nin sessiz kalması, sosyal medyada çok sayıda komplo teorisinin de dolaşıma sokulmasına neden olmuştu. İnce'nin ailesi ile birlikte tehdit edildiği iddiası İnce tarafından yalanlanırken, yeni iddialar, seçim günü YSK önündeki açıklama sırasında arkasında duran kişi ile ilgili oldu.

24 Haziran gecesine ilişkin onlarca komplo teorisi ortaya atıldı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ertesi gün yaptığı açıklamada bu komplo teorilerini net bir dille yalanlasa da sosyal medyada kulaktan kulağa yayılan teoriler bir türlü bitmedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bunlardan en fazla dillendirlenlerinden biri de İnce'nin seçim akşamı saat 17:00'da YSK önünde yaptığı açıklamada arkasında duran adam.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Merak edilen o kişinin CHP YSK temsilcisi ve Milletvekili adayı Mehmet Hadimi Yakupoğlu olduğu ortaya çıktı. Açıklama öncesi Muharrem İnce'nin kulağına fısıldayan bu kişi sosyal medya en fazla konuşulan isimlerden biri oldu. Söz konusu kişinin İnce'yi tehdit ettiği iddia ediliyordu.

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24 haziran seçimleri YSK muharrem ince 24 haziran mehmet hadimi yakupoğlu

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