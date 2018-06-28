Bir 24 Haziran komplo teorisi daha çöktü! Muharrem İnce'nin kulağına fısıldayan adam kim?

24 Haziran gecesine ilişkin onlarca komplo teorisi ortaya atıldı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ertesi gün yaptığı açıklamada bu komplo teorilerini net bir dille yalanlasa da sosyal medyada kulaktan kulağa yayılan teoriler bir türlü bitmedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bunlardan en fazla dillendirlenlerinden biri de İnce'nin seçim akşamı saat 17:00'da YSK önünde yaptığı açıklamada arkasında duran adam.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Merak edilen o kişinin CHP YSK temsilcisi ve Milletvekili adayı Mehmet Hadimi Yakupoğlu olduğu ortaya çıktı. Açıklama öncesi Muharrem İnce'nin kulağına fısıldayan bu kişi sosyal medya en fazla konuşulan isimlerden biri oldu. Söz konusu kişinin İnce'yi tehdit ettiği iddia ediliyordu.



