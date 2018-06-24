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Bir skandal seçim görüntüsü de Kars'tan! Muhtar oy kullanımı sırasında seçmen kağıdı dağıttı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 18:05 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış İlçesi Yeni Mahalle muhtarı İsmet Yılmaz'ın oy kullanımı esnasında seçmen kağıdı dağıtması büyük tepki çekti. Muhtar Yılmaz'a suç işlediği hatırlatılırken, tutanak imzalatıldı.

Kars, Sarıkamış ilçesi Yeni Mahalle muhtarı İsmet Yılmaz’ın oy kullanımı sırasında seçmen kağıdı dağıtması tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, muhtar İsmet Yılmaz’ın elinde bulunan deste halindeki seçmen kağıtlarını dağıttığı sırada müdahale edildiği görüldü.

Evine gidip bulamadığı kişilere seçmen kağıtlarını verdiğini iddia eden muhtar Yılmaz’a suç işlediği hatırlatıldı. Bunun üzerine tutanak tutulurken, önce tutanağı imzalamak istemeyen muhtar Yılmaz’a daha sonra tutanak imzalatıldı.

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