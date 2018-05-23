Bolu milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Bolu ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Bolu milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Bolu milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti BOLU ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri... BOLU AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



Arzu Aydın

Fehmi Küpçü

Metin Vural BOLU CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



Tanju Özcan

Özer Özcan

Hüseyin Cahit Çıngı BOLU MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



ADEM EVCİL YÜKSEK LİSANS SERBEST FERHAT BAĞCI ORTAOKUL SERBEST SEMA KIŞLAK LİSE İŞLETMECİ BOLU HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



Kenan Balta BOLU İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



Mehmet Aydın

İrfan Bayar

Nimet İnce HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?



Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir:

ADANA 15 ADIYAMAN 5 AFYONKARAHİSAR 6 AĞRI 4 AKSARAY 4 AMASYA 3 ANKARA 36 ANTALYA 16 ARDAHAN 2 ARTVİN 2 AYDIN 8 BALIKESİR 9 BARTIN 2 BATMAN 5 BAYBURT 1 BİLECİK 2 BİNGÖL 3 BİTLİS 3 BOLU 3 BURDUR 3 BURSA 20 ÇANAKKALE 4 ÇANKIRI 2 ÇORUM 4 DENİZLİ 8 DİYARBAKIR 12 DÜZCE 3 EDİRNE 4 ELAZIĞ 5 ERZİNCAN 2 ERZURUM 6 ESKİŞEHİR 7 GAZİANTEP 14 GİRESUN 4 GÜMÜŞHANE 2 HAKKARİ 3 HATAY 11 IĞDIR 2 ISPARTA 4 İSTANBUL 98 İZMİR 28 KAHRAMANMARAŞ 8 KARABÜK 3 KARAMAN 3 KARS 3 KASTAMONU 3 KAYSERİ 10 KİLİS 2 KIRIKKALE 3 KIRKLARELİ 3 KIRŞEHİR 2 KOCAELİ 13 KONYA 15 KÜTAHYA 5 MALATYA 6 MANİSA 10 MARDİN 6 MERSİN 13 MUĞLA 7 MUŞ 4 NEVŞEHİR 3 NİĞDE 3 ORDU 6 OSMANİYE 4 RİZE 3 SAKARYA 7 SAMSUN 9 ŞANLIURFA 14 SİİRT 3 SİNOP 2 ŞIRNAK 4 SİVAS 5 TEKİRDAĞ 7 TOKAT 5 TRABZON 6 TUNCELİ 2 UŞAK 3 VAN 8 YALOVA 3 YOZGAT 4 ZONGULDAK 5 MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİN ONAYLANMASI



YSK'nın seçim takvimine göre geçici milletvekili aday listeleri 26 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayımlanacak. Bunun ardından YSK geçici aday listelerine olan itirazları inceleyecek.