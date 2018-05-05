Bu tarihe dikkat! İmza için son gün ne zaman?

Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz’ün 100 bin imza ile aday olma başvurularını kabul etti.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, bu adayların, 100 bin imza toplama süreci başladı. Seçmenler, aday göstermek istedikleri isim için bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarına dün sabah erken saatlerden itibaren giderek imza vermeye başladı. Seçmenler, 9 Mayıs’a kadar imza verebilecek.

İmza ile aday gösterme süreci şöyle:

Seçmenler, 9 Mayıs’a kadar bir aday için teklifte bulunabilecek.

Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna başvuracak.

Başvuranın seçmen niteliğine sahip olduğu ve başka aday için imza vermediği tespit edildikten sonra form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek.

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, adaylık teklifi için yurtdışındaki seçim kurullarına bizzat başvuracak.

Seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilecek.

Aday gösterme formları, elektronik ortamda YSK’ya iletilecek.

100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesine girecek.

