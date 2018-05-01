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Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitem: Üzüldüm! Olmadı...

SEÇİM HABERLERİ  | 01.05.2018 10:10 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül'ün olası cumhurbaşkanı adayı olması konusunu görüştüğünü söyledi. Arınç, açıklamasında Abdullah Gül'e sitem ederek "Abdullah Bey ile hiç görüşmemiz olmadı. Ben buna üzüldüm. Yıllarca her konuda istişare ettiğiniz bir insan... Aramızda bu kadar hukuk varken, böyle önemli bir konuda “Ağabey ne diyorsun” demesini şahsen beklerdim. Olmadı..." ifadesini kullandı.

Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitem: Üzüldüm! Olmadı...

Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik'e önemli açıklamalarda bulunan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Abdullah Gül ile görüştüğü iddialarına yanıt verdi. Arınç, "Beklentinin aksine hiçbir görüşme olmadı. Ben buna da ayrıca üzüldüm. Beni davet edip, “Konuyu istişare edelim” dese yine bunları söyleyecektim belki ama istişare etmiş olacaktık" diye konuştu.

Arınç, "Yıllarca her konuda istişare ettiğiniz bir insan... Ben şöyle tahmin ettim; dedim ki herhalde (adaylığa) “Hayır” diyecek, beni yormak istemiyor. Ama sonra iş ilerledi, başkalarıyla da görüştüğünü bir şekilde duydum. Bu sefer de herhalde “Evet” diyecek de (aday olacak) ondan sonra bana bir nevi sürpriz yapacak diye düşündüm.

"İHTİMALLERİN İKİSİ DE DOĞRU DEĞİL"

Bu ihtimallerin ikisi de doğru değil, ikisi de hoş değil. Aramızda bu kadar hukuk varken, böyle önemli bir konuda “Ağabey ne diyorsun” demesini şahsen beklerdim. Olmadı... Takdir onun tabii ama ben bu kanaatimi (aday olmaması yönündeki görüşünü) çok eskiden beri taşıyorum. O yüzden, Cumhurbaşkanımız davet edince, rahatlıkla kendi kanaatlerimi ifade ettim. Kucaklaştık, çıktım. Beklentinin aksine hiçbir görüşme olmadı. Ben buna da ayrıca üzüldüm. Beni davet edip, “Konuyu istişare edelim” dese yine bunları söyleyecektim belki ama istişare etmiş olacaktık.

"TAYYİP BEY İLK TURDA ALACAK"

Murat Çelik, Arınç'ın "Tayyip Bey bu işi birinci turda alacak, öyle görüyorum. Şimdi daha rahat oldu ama Abdullah Bey de olsa yine Tayyip Bey kazanırdı. Belki farklı güçler devreye girerdi ama yine kazanırdı. Yani yazı da gelse, tura da gelse Tayyip Bey kazanır" dediğini aktardı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
çantada keklik görüyorlar Türk halkını ‘ işte ben de buna tutuluyorum . Yok oy moy size
bahçeliden sonra 2. şakşakci oskarina adaysin
hıhı evet hıhı
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