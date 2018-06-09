Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Bülent Arınç, Habertürk TV'de Kübra Par ve Eren Eğilmez'in yönettiği programda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Arınç'ın açıklamalarından satır başları;

17-25 ARALIK

17 Aralık'ta 17/25 ile hemen hemen 4 ay sonrada yerel seçimler var. O tarihe kadar, ağzını açmayan belediye başkanları var. O zamanlar 17/25 Aralık - 30 Mart arası konuşmalarım haber oldu. Gittiğim her yerde, konuşmalarımda (bu kesimi) hükümeti devirme girişimi ile suçlamışım, fitnecilikle suçlamışım. Ama bana para verseniz hakareti beceremem. Girerseniz internette benim bu konuşmalarım var. Benim sadece 15 Temmuz'u bilememek gibi bir suçum varsa, herkesin suçu bu, kimse bir darbe girişimi beklemiyordu.

Darbe girişimine katılanlar ayrı. Okullarına çocuk göndermiş, bankacılık işlemi yaparken mevduat göndermiş, bunların masum olduğunun anlaşılması lazım. 15 Temmuz'dan sonra bunların bir örgüt olduğu ortaya çıktı.

''YÜZÜMÜZ KIPKIRMIZI OLDU, UTANDIK''

102 kişi için tutuklama kararı geldiğinde yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık, Başbakan'ın 'ne yapıyor bunlar' dediğini hatırlıyorum. Ancak hepsinin masum olduğunu söyleyemem.