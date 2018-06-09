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Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

SEÇİM HABERLERİ  | 09.06.2018 02:09 | Son Güncelleme

Bülent Arınç, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Arınç ''102 kişi için tutuklama kararı geldiğinde yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık, Başbakan'ın 'ne yapıyor bunlar' dediğini hatırlıyorum. Ancak hepsinin masum olduğunu söyleyemem'' dedi.

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Bülent Arınç, Habertürk TV'de Kübra Par ve Eren Eğilmez'in yönettiği programda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Arınç'ın açıklamalarından satır başları;

17-25 ARALIK

17 Aralık'ta 17/25 ile hemen hemen 4 ay sonrada yerel seçimler var. O tarihe kadar, ağzını açmayan belediye başkanları var. O zamanlar 17/25 Aralık - 30 Mart arası konuşmalarım haber oldu. Gittiğim her yerde, konuşmalarımda (bu kesimi) hükümeti devirme girişimi ile suçlamışım, fitnecilikle suçlamışım. Ama bana para verseniz hakareti beceremem. Girerseniz internette benim bu konuşmalarım var. Benim sadece 15 Temmuz'u bilememek gibi bir suçum varsa, herkesin suçu bu, kimse bir darbe girişimi beklemiyordu.

Darbe girişimine katılanlar ayrı. Okullarına çocuk göndermiş, bankacılık işlemi yaparken mevduat göndermiş, bunların masum olduğunun anlaşılması lazım. 15 Temmuz'dan sonra bunların bir örgüt olduğu ortaya çıktı.

''YÜZÜMÜZ KIPKIRMIZI OLDU, UTANDIK''

102 kişi için tutuklama kararı geldiğinde yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık, Başbakan'ın 'ne yapıyor bunlar' dediğini hatırlıyorum. Ancak hepsinin masum olduğunu söyleyemem.

arınç

TRT YAPILANMASI

6.5 senede iki gensoru yedim TRT'de. Oktay Vural imzalamıştı. Ben ilk geldiğimde elektrikten %3.5 kesiliyordu 2'ye indirdik. Kamu yayıncısı demek rating kaygısı olmayan eğitici haber verici bir yayın. Ben iyi bir genel müdür ile çalıştım. Hantal yapı hafifledi. TRT partizanlık yapıyor diyebilirsiniz ama kamu yayıncısına ihtiyacınız var. Aksi takdirde TRT5 olmaz, TRT World olmaz. Toplumun her kesimine hitap eden kanalları olması lazım. Benim zamanımda biz kanuna koydurttuk RTÜK denetliyordu. Doğrudan bağlı kuruluşlar vardır, ilgili kuruluşlar vardır, RTÜK ilgili kuruluştur. TRT'de partizan bir kadrolaşmanın benim zamanımda olmadığına inanmıyorum.

Gezi olaylarının başında CNN INT, Russia Today, BBC Türkiye'ye gelmişler, savaş muhabirlerini getirmişlerdi. Türkiye'den yer gök ayağa kalkıyor diye bir ayaklanma oldu görüntüsü veriliyor. İran'ın bile İngilizce kanalı vardı. Ben Gezi olaylarında TRT'yi topladım, 'ne oldu TRT İngilizce' dedim. Kem küm ettiler. İlgili arkadaşı görevden aldık. TRT World öyle açılabilidi.

ARINÇ'IN DAMADININ DAVASI

Damadımın mahkemesi devam ediyor, sayın Gökçek herkesin bilmesini istediği için herkes biliyor, yargı süreci devam ediyor. Kızım kendisinden memnun, aile olarak da memnunuz. Doçentti. Bir ayı kalmıştı, açığa alındı, savunmalar yapıldı ve ihraç edildi. Sonra hakkında dava açıldı. Ağlamadık, sızlamadık. Kimseye gitmedik. Hukuki süreç olarak bakıyoruz. Tutuklandı, beş gün sonra tahliye edildi. Bu şekilde 30 bin kişi var (şartlı tahliye). Benim bir gücüm ile olmuş olsaydı (tahliyesi) damadımın hiç bu safhalardan geçmemesi lazımdı. Tutuklama istisnai olmalı serbest yargılama kural olmalı. HDP'liler için de bunu söylemişimdir. Maktul oradadır, elinde silah ile yakalanır, bunda geçerli olmaz. FETÖ ile iltisaklıların hakim savcı olduğunu dikkate alırsak, ben tahliye esastır diyorum. Dosyadaki delillerin zayıflığı nedeni ile serbest kalmıştır. (Damadı) Daha fazla delillere dair de söylerim de dava devam ediyor.


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