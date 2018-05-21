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Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç AK Parti'den milletvekili adayı oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 19:59 | Son Güncelleme

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti'nin İstanbul 3. bölge 11.sıra adayı oldu.

Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç AK Parti'den milletvekili adayı oldu

AK Parti’nin 24 Haziran milletvekili adaylık listesi de belli oldu. 600 kişilik liste, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi.

İSTANBUL'DAN ADAY OLDU

Listede dikkat çeken detaylardan birisi de AK Parti’nin kurucularından eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’la ilgili oldu. Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti’nin İstanbul 3. bölge 11.sıra adayı oldu.

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