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Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

SEÇİM HABERLERİ  | 03.06.2018 03:10 | Son Güncelleme

Bursa'da, Emirsultan meydanında seçim standı kuran İYİ Partililer ile MHP'liler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aynı meydanda seçim standı kuran İYİ Partililer ile MHP'liler arasında yan bakma meselesi yüzünden kavga çıktı. Taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA POLİS BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Çevik Kuvvet ekipleri bölgede guvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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