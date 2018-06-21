Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

Ülkücü Hareketin kanaat önderlerinden Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetine kadar yanında olan Hakkı Öznur, 24 Haziran seçimleri öncesi tarihi bir çağrıda bulundu. Öznur çağrısında "Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizgisine bağlı, dik duruşunu sürdüren, adalet ve demokrasiden yana olan Alperenler AKP ve Erdoğan’a oy vermez, vermeyecek de” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Öznur, “Aziz dava arkadaşlarım” diyerek başladığı çağrısında, Başkanlık seçimlerinde neden Erdoğan’a oy vermeyeceklerini tek tek açıkladı. Öznur, “Saray rejimine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. İşte Öznur’un çağrısından öne çıkanlar: “AZİZ DAVA ARKADAŞLARIM, YİĞİT ALPERENLER Türkiye bir yol ayrımında! Zor zamanlardan geçiyoruz. Tek-tip toplum peşinde koşan, ülkeyi cepheleştiren, kutuplaştıran, kamplaştıran Saray/AKP rejimi, Türkiye’yi hızla dikta rejimine sürüklüyor. 24 Haziran'da dikta ile demokrasi, parti devleti ile demokratik hukuk devleti arasında bir tercih yapacağız. 24 Haziran seçimleri vicdan ile cüzdanın, adalet ile zulmün, şefkat ile nefretin, demokrasi ile otoriterizmin seçimidir.

Bu seçim; demokrasiyi, hukuku, yargı bağımsızlığını, demokratik siyaseti savunanlarla; parti devletini, tek adam rejimini savunan, otokratik zihniyetlerin seçimidir. Bu seçim, cumhuriyet ve demokrasi diyenlerle; tek adam ve totaliter rejim isteyen - paralel devlet alışkanlığı devam etsin- diyenler arasındadır. Bu seçim, kamplaşma, gerilim, düşmanlaştırma politikası izleyenlerle; uzlaşma, kucaklaşma, kardeşlik ve hoşgörü diyenler arasında geçecektir EY, AKP/SARAY REJİMİ! MUHSİN YAZICIOĞLU VE ARKADAŞLARI HASTANE KÖŞESİNDE ÖLMEDİ! Bu seçim, 9 yıldan fazladır Türkiye’nin, Türk Milletinin vicdanı olan şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının kapatılması, örtbas edilmesi, için her türlü kirli yola ve yönteme başvuran, takipsizlik kararı verdiren, soruşturmayı sabote eden AKP/Saray rejimi ile Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması için mücadele eden Şehit Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşları, Ülküdaşları, Alperen evlatları arasında geçecektir. Bu seçim, Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarının şehadetine “kaza” “kazadan, kaza çıkarmayın” , “bu davanın peşini bırakın ne uğraşıyorsunuz”, “helikopter dağa çarptı öldüler, ne peşine düşüyorsunuz?“, “Ne karıştırıyorsunuz?”, “Gitti dağa çarptı. Bırakın bu olayla ilgilenmeyin” diyen AKP hükümeti ile “Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları hastane köşesinde ölmedi”, “Bu suikasttır” ” diyen milyonların arasında olacaktır.

Bu seçim, “Muhsin Yazıcıoğlu olayının aydınlatılması namus borcumuz.”, deyip sonra dosyayı sümen altı eden, olayın üzerine gitmeyen, çözmek istemeyen AKP hükümeti ve işbirlikçileri ile, Muhsin Yazıcıoğlu’nu seven milyonlar arasında olacaktır. Bu seçim AKP/Saray rejimi ile “Muhsin Yazıcıoğlu Bizim Kırmızı Çizgimizdir” diyen ALPERENLER ARASINDA OLACAKTIR. Bu seçim, “Saray, Balgat, Yenimahalle” üçlüsünün hareketimiz üzerinde oynadığı kirli ve karanlık oyunlara, kumpaslara, entrikalara destek veren, alet olanlarla; bu oyunu bozan, bozmaya devam eden yiğit ve fedakâr Alperen/Ülkücü kadrolar arasında olacaktır. Bu seçim, liderimiz Muhsin Başkan ve dava arkadaşlarımızın şehit düştüğü olaya “kaza” diyen AKP zihniyeti ile, bu zihniyete karşı dik duran, doğru söyleyen, düz yürüyen Alperen kadrolar arasında olacaktır. Bu seçim, Muhsin Yazıcıoğlu ismini seçim meydanlarında hayasızca istismar etmeye devam eden AKP/Saray rejimi ile buna karşı çıkan; Yazıcıoğlu çizgisine ilkelerine bağlı olan kadrolar arasında geçecektir.

Bu seçim, “BOP eş Başkanı” olmakla övünen Erdoğan ve yandaşları ile küresel projelere karşı çıkan, boyun eğmeyen, tavır koyan, milli duruşu ve tavrıyla Türkiye’nin milli direnç merkezi ve sigortası olan, Keş Dağlarında şehit düşen Muhsin Yazıcıoğlu’nun izinde yürüyen Alperenler arasında olacaktır! YAZICIOĞLU ÇİZGİSİ ADALET VE DEMOKRASİ ÇİZGİSİDİR Adalet ve demokrasi düşmanı AKP/Saray rejimini savunan ve AKP/Saray rejiminin sözcüsü gibi açıklama yapan zihniyetin; hayatı boyunca demokrasiyi, adaleti, özgürlükleri savunmuş; askeri vesayete, vesayetçilere, militarizme, militer siyasete karşı çıkmış; darbelerle, diktalarla cuntalarla, diktatörlerle mücadele etmiş şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun siyaset çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi olamaz! Yazıcıoğlu çizgisi; hak, hukuk, adalet çizgisidir. ERDOĞAN’A OY VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ! 10 Ağustos 2014’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP Genel Başkanı Erdoğan’a Alperenler, oy vermedi. 24 Haziran seçimlerinde de yine oy vermeyeceğiz. Toplumu kutuplaştıran Erdoğan’a ve AKP’ye oy vermemek için yüzlerce haklı nedenimiz var. Alperenler vicdanlarının sesini dinleyecek ve parti devletine karşı oyunu adalet ve demokrasiden yana kullanacaktır. Alperenler zulmedenlere, zulüm düzenini savunanlara oy vermez, destek vermez.

OTORİTERLEŞMEYE, TEK ADAM ŞEMASINA KARŞI ÇIKTIK AKP/ SARAY REJİMİ CAMİAMIZIN İÇİNİ KARIŞTIRDI Sisteme muhalif olan sistemi değiştirmek isteyen Alperen hareketine, 25 yılda, altı büyük operasyon yapıldı. Son iki kumpası AKP/ Saray rejimi yaptı. 10 Ağustos 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde beşinci operasyon, 16 Nisan 2017 referandumun sürecinde ise altıncı operasyon yapıldı. Her iki operasyonun nedeni, Alperen kadroların demokrasi ve adaleti savunması; otoriter zihniyetli Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına karşı çıkması, tek adam şemasını, parti devletine giden süreci eleştirmesiydi.AKP/Saray rejimi, tek adam, tek parti rejimine “hayır” diyen hareketimizi, çizgisinden çıkarmak ve kendi kontrolü altına almak, itibarsızlaştırmak için her türlü kirli ve karanlık oyunu oynamıştır. Saray – Balgat – Yenimahalle üçlüsünün Alperen hareketi üzerindeki kirli ve karanlık oyunlarını, kumpaslarını bozacağız. “MEBUS” PAZARLIKLARINI TARİH YAZACAKTIR AKP/Saray rejimi Büyük Birlik camiasının muhalif çizgisini, duruşunu, net tavrını çok iyi bilmesine rağmen; Alperen Hareketi üzerinde oyun oynamaya devam ediyor. Özellikle fitne ve fesat merkezlerinden biri olan Balgat’taki üstlerinde bir takım hesap adamları, çukurlar, ahlaksızlar üzerinden davamız ve hareketimiz üstünde yeni oyunlar hazırlamıştır.Balgat/Çukurambar’daki özel ofislerde, lüks pastanelerin gizemli odalarında kirli ve karanlık görüşmeler, mebus pazarlıkları yapılmış listeler belirlenmiştir. Bunların ne yaptıklarını, ne dümenler çevirdiklerini, ne alçaklıklara imza attıklarını Ülkücü camia, çok iyi bilmektedir.