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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den açıklama: Avuçlarını yalar

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

YSK'ya teslim edilen milletvekili aday listelerine partililer tarafından tepki gösterdiği iddialarına yanıt veren Destici, "Bu ittifakın arasına fitne sokmaya çalışanlar sadece avuçlarını yalar" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den açıklama: Avuçlarını yalar

AK Parti Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ziyaretinde bulundu. YSK'ya teslim edilen milletvekili aday listelerine partililer tarafından tepki gösterdiği iddialarına yanıt veren Destici, "Bu ittifakın arasına fitne sokmaya çalışanlar sadece avuçlarını yalar" dedi.

'ÇABALARI BEYHUDEDİR'

“Cumhur ittifakının içinde olmamızın sebebi asla bir milletvekilliği pazarlığı değil. Ülkemizin, devletimizin bekası için burada durduğumuzu ifade ettik ve bu inancımızı muhafaza ediyoruz. 24 Haziran’da da inanıyorum ki cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçilecektir ve cumhur ittifakı meclis çoğunluğunu da elde edecektir. Sahada yaptırdığımız çalışmalarda da bunu açık ve net görüyoruz. Parti olarak 18 arkadaşımız AK Parti listelerinden milletvekili adayı oldular. Bugün de Cumhurbaşkanımıza şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ziyaretinde bulundum. O tür iddialar gerçeği yansıtmıyor. Biz milletvekilliği pazarlığı yaparak bu ittifakın içinde yer almadık. Bu fitne ateşi yakmaya çalışanların çabaları beyhudedir”

TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim eden AK Parti, listede 18 BBP adayına yer vermişti. Listede, Destici Ankara 2. Bölge adayı olarak gösterilirken, 17 isim için çıkan iddialara Destici tepki göstermişti.

İŞTE BBP'NİN ADAYLARI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıra

BBP Genel Başkan Yardımcıları Remzi Çayır Diyarbakır 7. sıra

Ahmet Yelis Bursa 2. bölge 7. sıra

Yaşar Sayan Sivas 5. sıra

Ali Keser 6. sıra

Ahmet Gürhan İzmir 1. bölge 8. sıra

Ahmet Namık Akdoğan Eskişehir 5. sıra

Mustafa Arabul İstanbul 2. bölge 20. sıra

Osman Tüfekçi Kocaeli 10. sıra

Mustafa Semerci Denizli 6. sıra

BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican İstanbul 1. bölge 23. sıra

BBP Gaziantep İl Başkanı İhsan Kaya Gaziantep 11. sıra

BBP Kayseri İl Başkanı Ali Saraçoğlu Kayseri 8. sıra

BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin 14. sıra

BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz İzmir 2. bölge 8. sıra

Eski Alperen Ocakları genel başkanları Tuna Koç Ankara 3. bölge 7. sıra

Ahmet Tarık Sarı Aydın 6. sıra

Oya Eren ise İstanbul 3. bölge 25. sıradan aday oldu.


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BBP ak parti seçim Mustafa Destici YSK

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