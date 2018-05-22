Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den açıklama: Avuçlarını yalar

AK Parti Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ziyaretinde bulundu. YSK'ya teslim edilen milletvekili aday listelerine partililer tarafından tepki gösterdiği iddialarına yanıt veren Destici, "Bu ittifakın arasına fitne sokmaya çalışanlar sadece avuçlarını yalar" dedi.

'ÇABALARI BEYHUDEDİR'



“Cumhur ittifakının içinde olmamızın sebebi asla bir milletvekilliği pazarlığı değil. Ülkemizin, devletimizin bekası için burada durduğumuzu ifade ettik ve bu inancımızı muhafaza ediyoruz. 24 Haziran’da da inanıyorum ki cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçilecektir ve cumhur ittifakı meclis çoğunluğunu da elde edecektir. Sahada yaptırdığımız çalışmalarda da bunu açık ve net görüyoruz. Parti olarak 18 arkadaşımız AK Parti listelerinden milletvekili adayı oldular. Bugün de Cumhurbaşkanımıza şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ziyaretinde bulundum. O tür iddialar gerçeği yansıtmıyor. Biz milletvekilliği pazarlığı yaparak bu ittifakın içinde yer almadık. Bu fitne ateşi yakmaya çalışanların çabaları beyhudedir”