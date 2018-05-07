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Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2018 07:53 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tuzak kurulacak iddiası gündeme bomba gibi düştü. İktidara yakın bir kaynağıyla yaptığı görüşmeyi köşesine taşıyan gazeteci Can Ataklı, FETÖ'cü Adil Öksüz'ün seçim öncesi yakalanarak Türkiye'ye getirileceğini, dahası Öksüz'ün de bazı siyasetçiler için iftira kampanyasına başlayacağının iddia edildiğini yazdı.

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 100 bin imza barajını aşmasıyla adaylar neredeyse netleşti. 24 Haziran'da çok adaylı bir seçime hazırlanılırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçlei'nin FETÖ çıkışı gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli'nin İYİ Parti için imza verenleri neredeyse FETÖ'cü ilan ederek "Adaylara imza verenler incelensin, FETÖ'nün seçmen ayağı olmasın bu" ifadelerini kullanması siyasetin nabzını yükseltirken, eleştirileri de beraberinde getirdi.

"Milyonlarca insan heyecan içinde muhalefet adaylarının etrafında toplanırken ortaya bir 'FETÖ öcüsü' çıkararak siyaset yapmayı da açıkçası kabul edemiyorum." diyen gazeteci Can Ataklı, bugünkü yazısında çok konuşulacak bir iddiayı kaleme aldı.

AKŞENER'E TUZAK MI KURULACAK?

Bahçeli'nin öfkeli çıkışlarının ardından iktidara yakın bir kaynağıyle telefonda görüştüğünü belirten Ataklı, kendisini arayan kişinin "Sakın şaşırma, seçime az kala çok büyük bir şey olabilir" dediğini belirterek Meral Akşener'e bir tuzak kurulacağanı söylediğini yazdı.

ADİL ÖKSÜZ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK İDDİASI

Konuştuğu haber kaynağınının; 15 Temmuz'un kilit isimlerinden olan ve her yerde aranan FETÖ'cü Adil Öksüz'ün seçim öncesi yakalanarak Türkiye'ye getirileceğini, dahası Öksüz'ün de bazı siyasetçiler için iftira kampanyasına başlayacağını iddia ettiğini belirtti.

Ataklı yazısının devamında yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını şu ifadelerle anlattı;

Ardından da sesini sanki çok gizli bir şey söyleyecekmiş gibi alçaltarak “Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyor musun?” diye sordu.
Ne bileyim ben Adil Öksüz'ü.
“Seçime az zaman kala Adil Öksüz bir yerlerden paketlenip getirilmiş gibi gösterilse, sonra itiraflarda bulunup bazı CHP'li siyasetçileri ve özellikle Meral Akşener'i suçlasa ne olur?” diye akla ziyan bir soru daha sordu.
Benzer dedikoduları daha önce duymuştum. Ama bunun Akşener'e karşı kullanılacağını duymamıştım. Haberin yeni tarafı bu.Gerçi daha
ilk günden bu yana Adil Öksüz'ün zaten MİT için çalıştığı, darbe için “provokatör ajanlık” yaptığı, görevi bitince de bilinen bir yerde güvenlik altında tutulduğu söylentilerini duyuyordum.
Bu açıdan bakınca bu kişinin sanki yabancı bir ülkede filmlere konu olacak bir operasyonla yakalanıp getirilmesi ile ilgili bir senaryonun kamuoyunda karşılık bulacağı da kesin.
Daha önce Avrupa ve Afrika'da yakalanıp getirilen FETÖ'cüler olduğu için senaryo inandırıcı da gelebilir herkese.
Ankaralı saraya yakın kaynağım “Şimdi Bahçeli'nin hepimize saçma sapan gelen açıklamalarını bu gözle değerlendir. Bugün (ne diyor bu adam) der herkes yarın Adil Öksüz getirilip de bülbül gibi konuşmaya başlarsa (haklıymış meğer) denmeye başlanır” dediğinde ister istemez “Böylesi bir ahlaksızlık yapılabilir mi?” demişim.
Ankaralı kaynağım “seçimde kimin ne kaybedeceğini gözünün önüne getir ondan sonra sor bu soruyu” dedi ve “Haydi bugünlük bu kadar yeter” diyerek telefonu kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçim Can Ataklı Adil Öksüz Meral Akşener İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
ne buyuttunuz bu kadini be baraji gecsin essek gibi aniririm ben bee yuzde 10 alamaz sisirip dyruyonuz kadini balon gibi patliyacak haberi yok en buyuk lider erdogan yedirirmi baskanligi bu kadina bee
Ülke gittikçe çöküşe gidiyor. herşeyimizi kaybettikten sonra AKP nin kuyruğunu bırakacağız sanırım.
Ne düşüneceğim, saçma sapan bir yazı, delili olmayan neymiş güvenilir bir kaynakmış. Ha yakalanacağı doğru olabilir. Şimdiden chp ve iyi partililere yer yapıyor. Bence o da ataklının korkusundan
Saray’dan çıkarılıp milletin başına bela edilecek doğru mu anladım?
Son yıllarda Öyle bir duruma geldi ki, Güzel Ülkem İnanın BU Öksüz şerefsizini Hükümet yakalasa sonrada O Şerefsize baskı yapıp Sn. Akşenerle iş tuttuğu intibası oluşturulmaya çalışsa, Malesef diyememki, AKP Hükümeti böyle bir pazarlığın içinde olmaz. Ne demeye çalışıyorum O kadar güvenlerini yitirip bitirdilerki Bizlerin gözünde herşey mümkünmüş gibi gelmeye başladı bizlere
Meral Akşener in fetocu olduğu apaçık zaten belli. adil oksuzun bunu dile getirmesi anca malumun ilanı olur. başka birşey değişmez.
feto çıksa akşener benim dostumdur ve doğru yoldadır dese, yine peşinden gidecek bir sürü var. çünkü onlar tayip düşmanı. tayip gitsinde ne olursa olsun.
Haberi okumadım bile çünkü yalan haber sırf haber olsun diye manşet arıyorsunuz. gerçek payı olmayan iddia olarak yazılmış %90 yalan
Bunlardan her tür şer iftira beklenir ! Ülkeme yazık ediyorlar ! Siyaside argüman olarak toplumun din hassasiyetin çok iyi kullanıyorlar !
Yalan rüzgarı başladı, Can ataklı bu senaryolar elinizde patlayacak.
Bunun yapılması beklenir mi beklenir. Çünkü o mevkiyi kaybetmek akp nin sonu demek onların yapamayacağı şey yok
adil öksüzün yakalanması ve örgütle işbirliği yapan siyasetçileri açıklaması neden kumpas olsun ki, olsa olsa hak olur adalet adalet olur, akp hakkı adaleti yerine getirerek kumpas kuracak öyle mi, tamam yenileceğinizi biliyor ve minareye şimdiden kılıf dikiyorsunuz anladık ta, azıcık usturuplu dikin şu kılıfı be, sizin gazeteciliğinizle, ingiliz anahtarıyla beyin ameliyatı yapmaya çalışan kabzımal arasında hiç fark yok maalesef
Hertürlü oyunu pisliği yapabilirler hertürlü iftirayı atabilirler seçimi kazanmak için dikkatli olmak lazım
Çok aşşağılık, iğrenç senaryolar...
Ben bu kontrollu darbe girişiminde Öksüzün derin devletin adamı olarak görev yaptığını düşünüyorum. Yakalanıp nasıl kurtuldu ve nasıl kaçabildi? Hepsi muamma ve planlı gözüküyor. Şayet öldürüp yok etmedilerse bu zamanlarda kullanılmak üzere saklamışlardır. Şimdi çıkıp ona buna çamur atacak, başımızdaki gerçek Fetöcüler de bakın gördünüz mü diyerek nemalanmaya çalışacak.Ama Sn.Akşener cephesinde bunların hepsi bekleniyor.Korku dağları sarmış.Kadına suikast bile olsa şaşırmam. Önünü kesmek için deliriyorlar ama nafile.O olmasa bile partisine sahip çıkacağız, biline.....
siyaset hep böyle pislik miydi yoksa son 15 yılda bu hale mi geldi, Allah iftirayla yalan dolanla başkasına çamur atarak kötülük yapanları per ü perişan etsin inşallah ellerine ayaklarına dolandırsın amin.
getirmesine gerek yok zaten aytun çıray adil öksüzün mit ajanı olduğunu söylemişti darbeden sonra mail gelmiş yurtdışından herkes kimin ne olduğunu biliyor
Çavik paşa olmadan asla...başkan olamazsın...çavik paşanın gidip elini öp...
o tuzak değil gerçektir gerçek , bu yazıyı yazan kmin maşası şimdiden kaybedişin bahaneleri
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