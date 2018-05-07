Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 100 bin imza barajını aşmasıyla adaylar neredeyse netleşti. 24 Haziran'da çok adaylı bir seçime hazırlanılırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçlei'nin FETÖ çıkışı gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli'nin İYİ Parti için imza verenleri neredeyse FETÖ'cü ilan ederek "Adaylara imza verenler incelensin, FETÖ'nün seçmen ayağı olmasın bu" ifadelerini kullanması siyasetin nabzını yükseltirken, eleştirileri de beraberinde getirdi.

"Milyonlarca insan heyecan içinde muhalefet adaylarının etrafında toplanırken ortaya bir 'FETÖ öcüsü' çıkararak siyaset yapmayı da açıkçası kabul edemiyorum." diyen gazeteci Can Ataklı, bugünkü yazısında çok konuşulacak bir iddiayı kaleme aldı.

AKŞENER'E TUZAK MI KURULACAK?



Bahçeli'nin öfkeli çıkışlarının ardından iktidara yakın bir kaynağıyle telefonda görüştüğünü belirten Ataklı, kendisini arayan kişinin "Sakın şaşırma, seçime az kala çok büyük bir şey olabilir" dediğini belirterek Meral Akşener'e bir tuzak kurulacağanı söylediğini yazdı.