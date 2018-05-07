Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 100 bin imza barajını aşmasıyla adaylar neredeyse netleşti. 24 Haziran'da çok adaylı bir seçime hazırlanılırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçlei'nin FETÖ çıkışı gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli'nin İYİ Parti için imza verenleri neredeyse FETÖ'cü ilan ederek "Adaylara imza verenler incelensin, FETÖ'nün seçmen ayağı olmasın bu" ifadelerini kullanması siyasetin nabzını yükseltirken, eleştirileri de beraberinde getirdi.
"Milyonlarca insan heyecan içinde muhalefet adaylarının etrafında toplanırken ortaya bir 'FETÖ öcüsü' çıkararak siyaset yapmayı da açıkçası kabul edemiyorum." diyen gazeteci Can Ataklı, bugünkü yazısında çok konuşulacak bir iddiayı kaleme aldı.
AKŞENER'E TUZAK MI KURULACAK?
Bahçeli'nin öfkeli çıkışlarının ardından iktidara yakın bir kaynağıyle telefonda görüştüğünü belirten Ataklı, kendisini arayan kişinin "Sakın şaşırma, seçime az kala çok büyük bir şey olabilir" dediğini belirterek Meral Akşener'e bir tuzak kurulacağanı söylediğini yazdı.
ADİL ÖKSÜZ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK İDDİASI
Konuştuğu haber kaynağınının; 15 Temmuz'un kilit isimlerinden olan ve her yerde aranan FETÖ'cü Adil Öksüz'ün seçim öncesi yakalanarak Türkiye'ye getirileceğini, dahası Öksüz'ün de bazı siyasetçiler için iftira kampanyasına başlayacağını iddia ettiğini belirtti.
Ataklı yazısının devamında yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını şu ifadelerle anlattı;
Ardından da sesini sanki çok gizli bir şey söyleyecekmiş gibi alçaltarak “Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyor musun?” diye sordu.
Ne bileyim ben Adil Öksüz'ü.
“Seçime az zaman kala Adil Öksüz bir yerlerden paketlenip getirilmiş gibi gösterilse, sonra itiraflarda bulunup bazı CHP'li siyasetçileri ve özellikle Meral Akşener'i suçlasa ne olur?” diye akla ziyan bir soru daha sordu.
Benzer dedikoduları daha önce duymuştum. Ama bunun Akşener'e karşı kullanılacağını duymamıştım. Haberin yeni tarafı bu.Gerçi daha
ilk günden bu yana Adil Öksüz'ün zaten MİT için çalıştığı, darbe için “provokatör ajanlık” yaptığı, görevi bitince de bilinen bir yerde güvenlik altında tutulduğu söylentilerini duyuyordum.
Bu açıdan bakınca bu kişinin sanki yabancı bir ülkede filmlere konu olacak bir operasyonla yakalanıp getirilmesi ile ilgili bir senaryonun kamuoyunda karşılık bulacağı da kesin.
Daha önce Avrupa ve Afrika'da yakalanıp getirilen FETÖ'cüler olduğu için senaryo inandırıcı da gelebilir herkese.
Ankaralı saraya yakın kaynağım “Şimdi Bahçeli'nin hepimize saçma sapan gelen açıklamalarını bu gözle değerlendir. Bugün (ne diyor bu adam) der herkes yarın Adil Öksüz getirilip de bülbül gibi konuşmaya başlarsa (haklıymış meğer) denmeye başlanır” dediğinde ister istemez “Böylesi bir ahlaksızlık yapılabilir mi?” demişim.
Ankaralı kaynağım “seçimde kimin ne kaybedeceğini gözünün önüne getir ondan sonra sor bu soruyu” dedi ve “Haydi bugünlük bu kadar yeter” diyerek telefonu kapattı.
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