HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le nerede görüştüğünü açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 29.05.2018 13:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti aday tanıtım toplantısında partililere sesleniyor. İnce'nin iddialarına yanıt veren Erdoğan, Gülen ile görüşmesiyle ilgili olarak 'Belediye Başkanlığım döneminde Altunizade'de bulunurlardı, 2-3 kere görüşmem oldu' ifadelerini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le nerede görüştüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AK Parti aday tanıtım toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Eskiler 'zahmetsiz zahmet olmaz' derlerdi. Bizim siyaset tarzımızda terlemeden netice almak diye bir şey söz konusu değildir. Bugün İstanbul'da çalışmalarımızı bu tanıtım toplantısı ile taçlandırmış oluyoruz. Miting maratonumuzu her gün bir veya iki il mitingi şeklinde, iftarlarla da farklı programlarla seçime kadar sürdüreceğiz. İstanbul, milletimizle birlikte 'vakit birlik vakti' demek için gece gündüz çalışıyor muyuz?

'HEDEFE ULAŞMANIN YOLU İSTANBUL'DAN GEÇİYOR'

Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Türkiye genelinde hedefimize ulaşabilmenin yolu önce İstanbul'u veya İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor. AK Parti İstanbul milletvekili adaylarımızın tanıtımını yaptığımız bugün sıradan bir gün değil. Aynı zamanda İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü. İstanbul'a ve tüm milletimize bir söz veriyorum. Fatih'in askerleri ve manevi rehberleri ile fethettiği bu şehre namahrem eli uzanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu mübarek beldenin üzerinde dalga dalga yayılan ezanların dinmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu aziz şehri ve bu güzel ülkeyi örselemek için fırsat kullayanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız. Fetih ışığını söndürmek isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Türkiye 24 Haziran'dan sonra yeni yönetim sistemi ile rabiasına daha sıkı sarılacaktır.

Yeni bir düzen inşa etmek zahmetlidir. Eski düzenden beslenenler değişime düşman olurlar. Büyük dirençlerle karşılaşsak da bir zamanlar hayal edilmesi dahi imkansız olanı başardık. Kapalı kapılar ardından pazarlıklar yapmak yerine herkesin önünde muhasebe yaptık. Bu siyaset tarzımızı sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Milletimizle harbi ve hasbi şekliyle kurduğumuz ilişkiyi 40 yıllık siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi yeni dönemde de sürdüreceğiz. Biz muhalefet gibi iki yüzlü davranmadık. Bugüne kadar ne söz vermişsek yaptık, bundan sonra da yapacağız.

"YA YAPAMAZSIN"

Yeni havalimanı Türkiye'nin sadece pretij projesi değil. Ayn zamanda 2023 hedeflerinin manivelası olacak. Ana muhalefetin adayına kalsa dev bir havalimanını istemez. Kanal İstanbul, hayır. Tutturmuş, '3. köprüyü Erdoğan yaptıysa ben de köprüyü yaparım' ya yapamazsın. Senin havsalan almaz. Biz Osmangazi Köprüsü'nü yaptık haberin var mı? Basmaz bunların kafası, basmaz. Yatırım denince akla AK Parti gelir.

"SAYIN İNCE SANA BİR NASİHATTA BULUNAYIM"

Sayın İnce sana bir nasihatta bulunayım Atatürk Havalimanı boşalınca burayı İstanbul'a yakışır bir millet bahçesi haline getireceğiz. Sen buna da karşı çıkarsın ama milletin sana zaten sandıkta gereğini gösterir. Atatürk Havalimanı'nın alanı 12 bin dönüm. Örneğin; Amerika'da Central Park. Central Park bunun 4'te biri küçüklüğünde olacak. Biz Türk'e yakışanı yapacağız. Türk milletine yakışanı yapacağız.

"EY İNCE"

Yenikapı'ya polislerle beraber geliyoruz. Baktım ki, vatandaş iftar sofralarını kurmuş. Ben şoförüme dedim ki, burada hemen dur. İndim, hemen yanlarına geçtim. Vatandaşlarımızla beraber sohbete başladık. Orada bir ufak, butik de olsa bir miting alanı oluştu. Güzel buluşmalar oldu. Bir taraftan da devam ediyoruz. Bir gerçeği anladık. Bizim millet bahçelerine ne kadar ihtiyacımız var. 24 Haziran'da milletim görevi verdiği andan itibaren 29 Ekim'de dev havalimanının açılışını yapacağız. Sayın İnce onu da öğren, ilk etapta yolcu sayısı 90 milyon yıl kapasiteli bir havalimanı.
2023'te 150 milyon yıl yolcu kapasitesi olacak. Bunun 200 milyona kadar çıkma potansiyeli var. Ey İnce, sen bunlardan anlamazsın. Bu iş yürek, zihniyet işi.

İNCE'NİN GÜLEN İDDİASINA YANIT

Siz o insanları bile önlerini kestiniz, onların attığı admıları, gaz ocağı fabrikalarına dönüştürdünüz. AK Parti zihniyeti bu. Tam aksine devamlı yeni adımlar atmanın gayreti içinde. Muhatap alınacak kariyerde birisi değil, buradan sesleniyorum dedim, Pensilvanya'dan bunun görüşmesini yaparak AK Parti'yi kurma çalışması başlattığımı ispat etmekle mükellefsin. İspat edemezsen namertsin dedim dün Akhisar'da. Belediye Başkanlığım döneminde Altunizade'de bulunurlardı, 2-3 kere görüşmem oldu. Kim ki, partimin kuruluşunda danışacağım. ", biz milletimizden aldığımız talimatlarla bu adımı attık. Ben Pensilvanya'da gitmişsem kimle gitmişim ispat et, yanımda kim varmış. İspat etmezsen namertsin. Sen kimsin de neyi yaptın bugüne kadar?

PARTNERSaray bu görüntülerden korktuSaray bu görüntülerden korktu
CHP'li Özgür Özel'den seçmenlere 8 Temmuz uyarısı: Herkes planını buna göre yapsınCHP'li Özgür Özel'den seçmenlere 8 Temmuz uyarısı: Herkes planını buna göre yapsın
Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladıNur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

AK Parti milletvekili adayından ortalığı karıştıracak sözler!

AK Parti milletvekili adayından ortalığı karıştıracak sözler!

CHP'li Özgür Özel'den seçmenlere 8 Temmuz uyarısı: Herkes planını buna göre yapsın

CHP'li Özgür Özel'den seçmenlere 8 Temmuz uyarısı: Herkes planını buna göre yapsın

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

AK Parti milletvekili adayı Alpay Özalan: Bıyık yakışmış mı?

AK Parti milletvekili adayı Alpay Özalan: Bıyık yakışmış mı?

Doğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri öncesinde dikkat çeken 'genel af' çıkışı: PKK'yı da FETÖ'yü de affettirecek bir öneri

Doğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri öncesinde dikkat çeken 'genel af' çıkışı: PKK'yı da FETÖ'yü de affettirecek bir öneri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.