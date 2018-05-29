Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le nerede görüştüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AK Parti aday tanıtım toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamaları: Eskiler 'zahmetsiz zahmet olmaz' derlerdi. Bizim siyaset tarzımızda terlemeden netice almak diye bir şey söz konusu değildir. Bugün İstanbul'da çalışmalarımızı bu tanıtım toplantısı ile taçlandırmış oluyoruz. Miting maratonumuzu her gün bir veya iki il mitingi şeklinde, iftarlarla da farklı programlarla seçime kadar sürdüreceğiz. İstanbul, milletimizle birlikte 'vakit birlik vakti' demek için gece gündüz çalışıyor muyuz? 'HEDEFE ULAŞMANIN YOLU İSTANBUL'DAN GEÇİYOR'



Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Türkiye genelinde hedefimize ulaşabilmenin yolu önce İstanbul'u veya İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor. AK Parti İstanbul milletvekili adaylarımızın tanıtımını yaptığımız bugün sıradan bir gün değil. Aynı zamanda İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü. İstanbul'a ve tüm milletimize bir söz veriyorum. Fatih'in askerleri ve manevi rehberleri ile fethettiği bu şehre namahrem eli uzanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu mübarek beldenin üzerinde dalga dalga yayılan ezanların dinmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu aziz şehri ve bu güzel ülkeyi örselemek için fırsat kullayanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız. Fetih ışığını söndürmek isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Türkiye 24 Haziran'dan sonra yeni yönetim sistemi ile rabiasına daha sıkı sarılacaktır.

Yeni bir düzen inşa etmek zahmetlidir. Eski düzenden beslenenler değişime düşman olurlar. Büyük dirençlerle karşılaşsak da bir zamanlar hayal edilmesi dahi imkansız olanı başardık. Kapalı kapılar ardından pazarlıklar yapmak yerine herkesin önünde muhasebe yaptık. Bu siyaset tarzımızı sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Milletimizle harbi ve hasbi şekliyle kurduğumuz ilişkiyi 40 yıllık siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi yeni dönemde de sürdüreceğiz. Biz muhalefet gibi iki yüzlü davranmadık. Bugüne kadar ne söz vermişsek yaptık, bundan sonra da yapacağız. "YA YAPAMAZSIN"



Yeni havalimanı Türkiye'nin sadece pretij projesi değil. Ayn zamanda 2023 hedeflerinin manivelası olacak. Ana muhalefetin adayına kalsa dev bir havalimanını istemez. Kanal İstanbul, hayır. Tutturmuş, '3. köprüyü Erdoğan yaptıysa ben de köprüyü yaparım' ya yapamazsın. Senin havsalan almaz. Biz Osmangazi Köprüsü'nü yaptık haberin var mı? Basmaz bunların kafası, basmaz. Yatırım denince akla AK Parti gelir. "SAYIN İNCE SANA BİR NASİHATTA BULUNAYIM"



Sayın İnce sana bir nasihatta bulunayım Atatürk Havalimanı boşalınca burayı İstanbul'a yakışır bir millet bahçesi haline getireceğiz. Sen buna da karşı çıkarsın ama milletin sana zaten sandıkta gereğini gösterir. Atatürk Havalimanı'nın alanı 12 bin dönüm. Örneğin; Amerika'da Central Park. Central Park bunun 4'te biri küçüklüğünde olacak. Biz Türk'e yakışanı yapacağız. Türk milletine yakışanı yapacağız.