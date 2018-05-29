Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le nerede görüştüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AK Parti aday tanıtım toplantısında konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Eskiler 'zahmetsiz zahmet olmaz' derlerdi. Bizim siyaset tarzımızda terlemeden netice almak diye bir şey söz konusu değildir. Bugün İstanbul'da çalışmalarımızı bu tanıtım toplantısı ile taçlandırmış oluyoruz. Miting maratonumuzu her gün bir veya iki il mitingi şeklinde, iftarlarla da farklı programlarla seçime kadar sürdüreceğiz. İstanbul, milletimizle birlikte 'vakit birlik vakti' demek için gece gündüz çalışıyor muyuz?
'HEDEFE ULAŞMANIN YOLU İSTANBUL'DAN GEÇİYOR'
Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Türkiye genelinde hedefimize ulaşabilmenin yolu önce İstanbul'u veya İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor. AK Parti İstanbul milletvekili adaylarımızın tanıtımını yaptığımız bugün sıradan bir gün değil. Aynı zamanda İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü. İstanbul'a ve tüm milletimize bir söz veriyorum. Fatih'in askerleri ve manevi rehberleri ile fethettiği bu şehre namahrem eli uzanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu mübarek beldenin üzerinde dalga dalga yayılan ezanların dinmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu aziz şehri ve bu güzel ülkeyi örselemek için fırsat kullayanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız. Fetih ışığını söndürmek isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Türkiye 24 Haziran'dan sonra yeni yönetim sistemi ile rabiasına daha sıkı sarılacaktır.
Yeni bir düzen inşa etmek zahmetlidir. Eski düzenden beslenenler değişime düşman olurlar. Büyük dirençlerle karşılaşsak da bir zamanlar hayal edilmesi dahi imkansız olanı başardık. Kapalı kapılar ardından pazarlıklar yapmak yerine herkesin önünde muhasebe yaptık. Bu siyaset tarzımızı sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Milletimizle harbi ve hasbi şekliyle kurduğumuz ilişkiyi 40 yıllık siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi yeni dönemde de sürdüreceğiz. Biz muhalefet gibi iki yüzlü davranmadık. Bugüne kadar ne söz vermişsek yaptık, bundan sonra da yapacağız.
"YA YAPAMAZSIN"
Yeni havalimanı Türkiye'nin sadece pretij projesi değil. Ayn zamanda 2023 hedeflerinin manivelası olacak. Ana muhalefetin adayına kalsa dev bir havalimanını istemez. Kanal İstanbul, hayır. Tutturmuş, '3. köprüyü Erdoğan yaptıysa ben de köprüyü yaparım' ya yapamazsın. Senin havsalan almaz. Biz Osmangazi Köprüsü'nü yaptık haberin var mı? Basmaz bunların kafası, basmaz. Yatırım denince akla AK Parti gelir.
"SAYIN İNCE SANA BİR NASİHATTA BULUNAYIM"
Sayın İnce sana bir nasihatta bulunayım Atatürk Havalimanı boşalınca burayı İstanbul'a yakışır bir millet bahçesi haline getireceğiz. Sen buna da karşı çıkarsın ama milletin sana zaten sandıkta gereğini gösterir. Atatürk Havalimanı'nın alanı 12 bin dönüm. Örneğin; Amerika'da Central Park. Central Park bunun 4'te biri küçüklüğünde olacak. Biz Türk'e yakışanı yapacağız. Türk milletine yakışanı yapacağız.
"EY İNCE"
Yenikapı'ya polislerle beraber geliyoruz. Baktım ki, vatandaş iftar sofralarını kurmuş. Ben şoförüme dedim ki, burada hemen dur. İndim, hemen yanlarına geçtim. Vatandaşlarımızla beraber sohbete başladık. Orada bir ufak, butik de olsa bir miting alanı oluştu. Güzel buluşmalar oldu. Bir taraftan da devam ediyoruz. Bir gerçeği anladık. Bizim millet bahçelerine ne kadar ihtiyacımız var. 24 Haziran'da milletim görevi verdiği andan itibaren 29 Ekim'de dev havalimanının açılışını yapacağız. Sayın İnce onu da öğren, ilk etapta yolcu sayısı 90 milyon yıl kapasiteli bir havalimanı.
2023'te 150 milyon yıl yolcu kapasitesi olacak. Bunun 200 milyona kadar çıkma potansiyeli var. Ey İnce, sen bunlardan anlamazsın. Bu iş yürek, zihniyet işi.
İNCE'NİN GÜLEN İDDİASINA YANIT
Siz o insanları bile önlerini kestiniz, onların attığı admıları, gaz ocağı fabrikalarına dönüştürdünüz. AK Parti zihniyeti bu. Tam aksine devamlı yeni adımlar atmanın gayreti içinde. Muhatap alınacak kariyerde birisi değil, buradan sesleniyorum dedim, Pensilvanya'dan bunun görüşmesini yaparak AK Parti'yi kurma çalışması başlattığımı ispat etmekle mükellefsin. İspat edemezsen namertsin dedim dün Akhisar'da. Belediye Başkanlığım döneminde Altunizade'de bulunurlardı, 2-3 kere görüşmem oldu. Kim ki, partimin kuruluşunda danışacağım. ", biz milletimizden aldığımız talimatlarla bu adımı attık. Ben Pensilvanya'da gitmişsem kimle gitmişim ispat et, yanımda kim varmış. İspat etmezsen namertsin. Sen kimsin de neyi yaptın bugüne kadar?
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