Canlı yayında açıkladı: Cem Toker, CHP'den Meclis'e mi giriyor?

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Cem Toker, LDP heyetinin CHP ile bir görüşme yaptığını, haksız bir şekilde seçime sokulmayan partilerinden bazı isimlerin CHP listesinden aday gösterilmesini teklif ettiklerini söyledi. Cem Toker, partisinin de uygun görmesi durumunda CHP listesinden Meclis'e girebileceğine işaret etti. Toker, CHP'den böyle bir teklif gelir ve partisi de kendisini uygun görürse yeni dönemde liberallerin Meclis'teki temsilcisi olabileceğini belirtti.
Toker, "CHP, 90'lı yıllarda bir zamanlar HDP'yi Meclis'e taşımış bir parti. Burada bir liberal parti var, hür dünya, Avrupa Birliği değerleri, uygar değerler, hukuk devletini savunan, özgürlükleri savunan bir parti var, bunu yapacak olursanız faydamız olur. Haddimizi bilerek bir kontenjan istedik. Benim liberalleri Meclis'te temsil etmem partimin vereceği karardır. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir liberal demokratın TBMM'de temsil edilmesini çok isterim. Türkiye siyasetinde bir ilk olur. Parti yönetimi uygun görürse reddetmem" dedi.
CEM TOKER KİMDİR?
Cem Toker, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Arizona Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Bunun yanında ABD'de çeşitli finans sektörlerinde çalıştı. 1996'da Liberal Demokrat Parti'ye katıldı. Parti'nin İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği, İstanbul İl Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. 20 Nisan 2005 tarihinde de LDP'nin genel başkanı oldu. Öte yandan Toker, Arizona Türk-Amerikan Derneği ile Liberal Demokrasi Enstitüsü'nün kurucu üyeleri arasındadır.
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