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Cem Küçük: Muharrem İnce parti mi kuracak?

SEÇİM HABERLERİ  | 25.05.2018 08:43 | Son Güncelleme

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

Cem Küçük: Muharrem İnce parti mi kuracak?

Muharem İnce parti mi kuracak? Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü yazısında çok konuşulacak bu iddiayı dile getirerek gerekçelerini sıraladı.

Küçük'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP içerisinde çeşitli fraksiyonlar olduğu belli. Kemalist ve Atatürkçülerin olduğu grup biraz dışlanmış gibi. Partide eski ağırlıkları kalmadı. Kılıçdaroğlu onların gazını almak için Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Gerçi Kılıçdaroğlu’un gönlünde Abdullah Gül vardı ama parti içi muhalefete yenildi.

Geçmişte kendisine parti içinde genel başkan adayı olarak çıkan Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı adayı yaparak elemiş oldu Kılıçdaroğlu. CHP içinde herkes Muharrem İnce’nin Erdoğan’a karşı bir şansı olmadığını biliyor. Anketlere ve kamuoyuna bakılırsa büyük ihtimalle ilk turda, olmadı ikinci turda Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilecek.

Zaten CHP’de Muharrem İnce’ye destek veren kişi sayısı az. Bazı vekiller mitinglere gidiyor ama işin gerçeği İnce yalnız. Ama şöyle bir gerçek var ki, İnce, Atatürkçü kitleyi meydanlara topluyor. Bir halk desteği var. Yani kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor.

Öte yandan İnce, para desteği bile pek alamıyor. Kılıçdaroğlu da İnce’nin kazanamayacağını biliyor. Bütün ağırlığını milletvekili seçimine vermiş durumda. Kılıçdaroğu HDP’nin barajı geçmesi için de çabalıyor. Canan Kaftancıoğlu’nun bir görevi de HDP’yle arayı iyi tutmak.

Bütün bunları gören CHP içindeki Kemalist-Atatürkçü cenah harekete geçmiş durumda. Seçimlerden sonra Muharrem İnce’nin partide bir görevi kalmayacak. CHP yönetiminde malum Atatürkçüler çok yer bulamıyor. Bu yüzden parti içinde yeni bir parti kursak nasıl olur görüşünü dillendirenler var. Bu fikre bazı vekillerin de sıcak baktığı söyleniyor. Ayrıca İnce’ye yakın vekillerin bazıları seçilecek yere konmadılar.
Bütün bunlardan hareketle Atatürkçü, Kemalist, laik bir eksen üzerinde yeni bir oluşum için seçimlerden sonra çalışmalara başlayacakmış İnce ve arkadaşları. Tabii önce 24 Haziran seçim sonuçları görülecek. Bekleyip görelim.

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