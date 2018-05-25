Cem Küçük: Muharrem İnce parti mi kuracak?

Muharem İnce parti mi kuracak? Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü yazısında çok konuşulacak bu iddiayı dile getirerek gerekçelerini sıraladı.

Küçük'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP içerisinde çeşitli fraksiyonlar olduğu belli. Kemalist ve Atatürkçülerin olduğu grup biraz dışlanmış gibi. Partide eski ağırlıkları kalmadı. Kılıçdaroğlu onların gazını almak için Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Gerçi Kılıçdaroğlu’un gönlünde Abdullah Gül vardı ama parti içi muhalefete yenildi.

Geçmişte kendisine parti içinde genel başkan adayı olarak çıkan Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı adayı yaparak elemiş oldu Kılıçdaroğlu. CHP içinde herkes Muharrem İnce’nin Erdoğan’a karşı bir şansı olmadığını biliyor. Anketlere ve kamuoyuna bakılırsa büyük ihtimalle ilk turda, olmadı ikinci turda Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilecek.

Zaten CHP’de Muharrem İnce’ye destek veren kişi sayısı az. Bazı vekiller mitinglere gidiyor ama işin gerçeği İnce yalnız. Ama şöyle bir gerçek var ki, İnce, Atatürkçü kitleyi meydanlara topluyor. Bir halk desteği var. Yani kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor.