Cem Küçük'ten Ali Türkşen ve Eren Erdem için dikkat çeken tweetler

24 Haziran seçim sonuçları belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,55'le kazanırken, AK Parti yüzde 42,49'la birinci parti oldu. Sonuçların netleşmeye başlamasının arından gazeteci Cem Küçük'ten peş peşe dikkat çeken tweetler geldi.
Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Günlerdir burada beni, gazeteci arkadaşlarımı yargılanmakla tehdit edenler, dünyayı dar edeceğini söyleyenler nerdesiniz bakayım?" ifadelerini kullandı.
ALİ TÜRKŞEN'E TEPKİ: BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN
İYİ Partili Ali Türkşen'in daha önce yaptığı açıklamalara tepki göstreren Küçük, "Cumhurbaşkanımızı hapiste görmek istiyordun Ali Türkşen. Bak millet seni seçmedi, sandıkta tokatı yedin dokunulmazlığın yok. Seni bu sefer gerçek Türk mahkemeleri yargılayacak. Hukuken bedelini ödeyeceksin." ifaderini paylaştı.
EREN ERDEM PAYLAŞIMI
CHP'li Eren Erdem'e de göndermede bulunana Küçük, "Eren Erdem artık vekil değil, değil mi?" paylaşımında bulundu.
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