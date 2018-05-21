CHP 24 Haziran erken seçimi için milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti

CHP dün MYK'da 24 Haziran'da yapılacak seçimlere girecek Milletvekili listesini belirlemişti. Listede sürpriz değişiklikler yaşanmış, Barış Yarkadaş, Erdal Aksünger gibi isimlerin listede olmadığı görülmüştü. Bu da partide krize yol açmıştı. Gelen tepkilerin ardından Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'ın tekrar listeye alınacağı konuşuluyordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki heyet listeyi YSK'ya teslim etti.

Listede yer alan isimler yavaş yavaş belirleniyor. İşte belli olan isimler...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 2. bölge 1. sıradan aday oldu. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Antalya 1. sıradan, Bülent Tezcan Aydın 1. sıradan, Abdullatif Şener Konya 1. sıradan aday oldu.

Tam liste birazdan...

