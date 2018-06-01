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CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 01.06.2018 09:20 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili son anket verilerini CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek paylaştı. Erkek, AK Parti’nin yaptırdıkları dahil tüm anketlerin cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını gösterdiğini söyledi. Erkek, "Erdoğan da önündeki kamuoyu araştırmalarına bakıp muhalefetin Meclis’te çoğunluğu elde edeceğini görüyor. O nedenle kendisi seçilecekmiş gibi uyumlu çalışacak bir Meclis istediğini söylüyor." dedi

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AK Parti’nin yaptırdıkları dahil tüm anketlerin cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını gösterdiğini söyledi. Erkek, "Milletvekili seçimlerinde ise AK Parti Meclis’te çoğunluğu kaybedecek. Muhalefetin parlamentodaki sandalye sayısı 330’un altına düşmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ise Muharrem İnce kazanacaktır" diye konuştu.

AK PARTİ'NİN YAPTIRDIĞI ANKETLERDE DE SONUÇ AYNI

Birgün'de Sebahat Karakoyun'un haberine göre, Erkek, parti olarak yaptırdıkları kamuoyu araştırmalarının dışında bağımsız kuruluşların yaptığı çalışmaların sonuçlarının da kendilerine ulaştığını belirterek, “AKP’nin kendi yaptırdıkları dahil bütün kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak" dedi.

'ERDOĞAN DA BİLİYOR'

Halkın 24 Haziran’da diktatörlükten değil demokrasiden yana tercih koyacağına inandığını ifade eden Erkek, şöyle devam etti:

“Kanun yapma gücü çok önemli. Güçlü Meclis’i yeniden tesis etmek zorundayız. Şu anda Türkiye’de bir Saray rejimi var. Dışişleri’nden Adalet ve Ekonomi ‘ye bütün bakanlıkları başında bulunan isimler değil Saray’daki danışmanlar yönetiyor. Demokrasilerde siyasi güç merkezleri parlamentolardır. 24 Haziran’da bunu gerçekleştireceğiz. Erdoğan da önündeki kamuoyu araştırmalarına bakıp muhalefetin Meclis’te çoğunluğu elde edeceğini görüyor. O nedenle kendisi seçilecekmiş gibi uyumlu çalışacak bir Meclis istediğini söylüyor. Sözünü ettiği ve istediği şey uyumlu çalışmak değil tam bir tek adam rejimi aslında.

'İKİNCİ TURDA KAZANACAĞIZ'

İkinci tura tıpkı 16 Nisan Referandumu’nun öncesinde olduğu gibi Saray rejimine karşı çok geniş bir birliktelikle gidileceğini belirten Muharrem Erkek, “Hayır hareketi demokrasi, özgürlük ve adalet hareketine dönüşecek. Çok daha geniş, coşkulu bir birliktelikle ikinci turda Erdoğan’ın temsil ettiği Saray rejimine son verileceğine inanıyoruz” dedi.


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Okuyucu Yorumları 27 yorum
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP görevi verilmiş orta doğuyu kan akıtmak için programlanmış YAHUDİ tasmasi asılmış TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜK düşmanı hırsızlığı belgeli ayetle alay eden makara yapan PAPA dostu bir projedir işte bu yüzden TAMAM deyip AKŞENER i desteklemek vatan borcudur diyoruz!......
@mah6bsddn4 Yalancının Anasınımı
akşener i desteklemek benim vatan borcum degil fetoculerin borcu olabilir ancak
Zaman gazetesinde soysuz ekrem dumanli'nın önünde hazırolda bekleyen bir zat olan akşener Türk Milliyetçisi yada ülkücü olamaz olsa olsa bir proje olur oda bu topraklarda tutunamaz.
Hangi vatan evladı vardır ki pkk'nın uşağı abisi kandilde terörist olan selahattin demirtaş için hapisten çıksında bizle birlikte siyaset yapsın der,bunu söyleyen akşener küresel güçlerin taşeronudur.
Bana bir tane ülkücü gösterinki selahattin demirbaşı hapisten çıkarmak istesin neymiş eşit şartlarda siyaset yapacakmış akşener hanım yazıklar olsun sizin siyasetinize küresel güçlerin içerdeki adamları.
@mah6bsddn4 Bu memlekette Akp den başka herkes hesap verdi....... sorunlar çözülmediği gibi dahada arttı....!
@nates2 süper cevap
@amfibi372 fetosun sümüklü mendilini yiyen fetos için Ataturksuz 1 lira bastırsınlar fetosu öve öve bitiremeyen PAPA çocuğu olarak bumu senmi diyon değişik
@amfibi372 fetöcü diyorsan yine senin borcun oluyor çünkü fetöcü sizsiniz akp rte ve seçmenin den ala fetöcü bu memlekette ne duyuldu ne görüldü unutma unutturma' fetöye "ne istediniz de vermedik" diyen bir reisiniz var sizin
@yurtsever06 devlet bahçeli kaç gündür dümenden Çakıcıyı ziyaret edip dolaylı yoldan af istemiyor mu ? imralıdaki herifi asamayıp ona buna halat atan kendisi değil mi? idamı kaldıran bahçeli değil mi? hangi ülkede yaşıyorsun
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP görevi verilmiş orta doğuyu kan akıtmak için programlanmış YAHUDİ tasmasi asılmış TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜK düşmanı hırsızlığı belgeli ayetle alay eden makara yapan PAPA dostu bir projedir işte bu yüzden TAMAM deyip... AKŞENER i desteklemek vatan borcudur diyoruz!....
@mah6bsddn4 MAH MALI DEDİĞİN HEPSİ SENİN AKŞENERİN VE CHP DE VAR FETOYU DESTEKLEYENİN ANASINI CÜMLE ALEM YAPSIN MI TÜRKLÜĞÜ AYAKLAR ALTINDAN ALIP YÜKSELTTİ BU ADAM
MAVİ MARMARANIN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ NEDEN DEVLET HİÇ BİR ŞEY DEMİYOR.ANLAMIYORUM HEM İSRAİLİ ELEŞTİRİYOR HEM DE SUSUYOR.AAA TABİ SUS PARASI ALDILAR.
@izzet40 bu soruyu da sorsun Nagehan Alçı malum şahsa yiyorsa tabi 3 sene öncesini resetlemeyi iyi biliyorlarda 20 sene öncesinin mevzularını nasılda ortalık yere döküyorlar
@izzet40 mavi Marmara mı kaldı herşey unutuldu gitti
işlem bittii
ALLAH KORUSUN ince yada akşenerden birisi cumhurbaşkanı olsun o zaman görürüz diktatörü. tabii önce dandik kemalin defterini dürerler. ÇİNGENEYİ KRAL YAPMIŞLAR ÖNCE BABASINI KESMİŞ
bende anket yaptım çevremde. Ak parti % 56 Chp % 20 Mhp %10 İp %7 Hdp %6 Sp %1 Bu sonuçlara göre DEVAMMMMMM
@wambet İNŞALLAH
@wambet sen gece arkan açık yatmışın saçmalıyon 100/30 olursa bayram edin
@wambet evet anketi kendi beynin içinde yapmıssın keşke biraz daha büyük olsaymıs cevren belki bir ısık yanardı be kardes yazık acıdım
Yarış birincilik için olur, ikincilik yarışanlar hükmen mağlubiyeti kabul ediyorlar. Biliyorum bunada itiraz edecekler. RTE karşıdı adaylar ben birincilik yarışıyom diyemiyor.
MUALEFETİN MEJLİS ÇOGUNLUGUNU BEN TAHMİN EDİYİM SİZLERDE İNANIK OLOUKİ BÖYLE OLACAKTIR 390 VEYA 410 ARASI OLACAKTIR İKİNCİ TURADA MERAL AKŞENER KALACAK AÇIK ARA TC. YENİ CUMHUR BAŞKANI OLACAKTIR .İŞLLH UNUTMAYIN AKLINIZDA DURSUN.
Troller görevde kuduz köpekleri başladı havlamaya son TAMAM
EĞER BUADAMIN DEDİĞİOLURSATÜRKİYE B..KU YEDİ DEMEKTİR KOCA ÜLKE3SENEDE BÖLÜNÜR TÜRKİYE 3 SENEYEKALMAZ AMERİKAN MANDASI OLUR.....REİS VE AKP KAZANAMZSSA VAY HALİNE
meclis çoğunluğu önemli mecliste çoğunluğu kim alırsa oyumu ona veririm aksi düşünülemez.
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