CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AK Parti’nin yaptırdıkları dahil tüm anketlerin cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını gösterdiğini söyledi. Erkek, "Milletvekili seçimlerinde ise AK Parti Meclis’te çoğunluğu kaybedecek. Muhalefetin parlamentodaki sandalye sayısı 330’un altına düşmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ise Muharrem İnce kazanacaktır" diye konuştu.

AK PARTİ'NİN YAPTIRDIĞI ANKETLERDE DE SONUÇ AYNI

Birgün'de Sebahat Karakoyun'un haberine göre, Erkek, parti olarak yaptırdıkları kamuoyu araştırmalarının dışında bağımsız kuruluşların yaptığı çalışmaların sonuçlarının da kendilerine ulaştığını belirterek, “AKP’nin kendi yaptırdıkları dahil bütün kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak" dedi.

'ERDOĞAN DA BİLİYOR'

Halkın 24 Haziran’da diktatörlükten değil demokrasiden yana tercih koyacağına inandığını ifade eden Erkek, şöyle devam etti:

“Kanun yapma gücü çok önemli. Güçlü Meclis’i yeniden tesis etmek zorundayız. Şu anda Türkiye’de bir Saray rejimi var. Dışişleri’nden Adalet ve Ekonomi ‘ye bütün bakanlıkları başında bulunan isimler değil Saray’daki danışmanlar yönetiyor. Demokrasilerde siyasi güç merkezleri parlamentolardır. 24 Haziran’da bunu gerçekleştireceğiz. Erdoğan da önündeki kamuoyu araştırmalarına bakıp muhalefetin Meclis’te çoğunluğu elde edeceğini görüyor. O nedenle kendisi seçilecekmiş gibi uyumlu çalışacak bir Meclis istediğini söylüyor. Sözünü ettiği ve istediği şey uyumlu çalışmak değil tam bir tek adam rejimi aslında.

'İKİNCİ TURDA KAZANACAĞIZ'

İkinci tura tıpkı 16 Nisan Referandumu’nun öncesinde olduğu gibi Saray rejimine karşı çok geniş bir birliktelikle gidileceğini belirten Muharrem Erkek, “Hayır hareketi demokrasi, özgürlük ve adalet hareketine dönüşecek. Çok daha geniş, coşkulu bir birliktelikle ikinci turda Erdoğan’ın temsil ettiği Saray rejimine son verileceğine inanıyoruz” dedi.



