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CHP Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? Engin Altay canlı yayında açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 28.04.2018 10:31 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bir televizyon programında katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı adaylarını ne zaman açıklayacakları tarihle ilgili konuştu.

CHP Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? Engin Altay canlı yayında açıkladı

FOX TV'de Çalar Saat programında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ‘Cumhurbaşkanı adayınızı ne zaman açıklayacaksınız?’ sorusuna ‘1 Mayıs ile 5 Mayıs arasında bir tarihte adayımızı açıklayacağız. Salı sallanabilir’ şeklinde cevap verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, Fox TV'de yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programına katıldı. Burada soruları yanıtlayan Altay, ' CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?' sorularına da yanıt verdi.

Altay, "Siyasette imkansız diye bir şey yoktur. Her isim konuşulabilir. Siyasette görüşmem, konuşmam diyorsan siyaset yapma. Ancak çok büyük olasılıkla adayımız CHP üyesi olan bir kişi olacak. Şu anda ben de bilmiyorum. Şunu biliyorum, Türkiye'yi kucaklayıcı, kapsayıcı bir isim olacak. Adayı açıklamak için son güne kadar beklenileceğini tahmin etmiyorum. 1 ile 5 Mayıs arasında açıklanır diye düşünüyorum. Salı önemli bir gün, 1 Mayıs. Salı sallanabilir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Engin Altay Cumhurbaşkanı adayı

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