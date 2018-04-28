CHP Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? Engin Altay canlı yayında açıkladı

FOX TV'de Çalar Saat programında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ‘Cumhurbaşkanı adayınızı ne zaman açıklayacaksınız?’ sorusuna ‘1 Mayıs ile 5 Mayıs arasında bir tarihte adayımızı açıklayacağız. Salı sallanabilir’ şeklinde cevap verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, Fox TV'de yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programına katıldı. Burada soruları yanıtlayan Altay, ' CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?' sorularına da yanıt verdi.
Altay, "Siyasette imkansız diye bir şey yoktur. Her isim konuşulabilir. Siyasette görüşmem, konuşmam diyorsan siyaset yapma. Ancak çok büyük olasılıkla adayımız CHP üyesi olan bir kişi olacak. Şu anda ben de bilmiyorum. Şunu biliyorum, Türkiye'yi kucaklayıcı, kapsayıcı bir isim olacak. Adayı açıklamak için son güne kadar beklenileceğini tahmin etmiyorum. 1 ile 5 Mayıs arasında açıklanır diye düşünüyorum. Salı önemli bir gün, 1 Mayıs. Salı sallanabilir." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Böyle izlediler
Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
ABD Başkanı Trump'tan 'savaş' mesajı
Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama
Adıyaman'da feci kaza! Devrilen traktörün altında feci şekilde hayatını kaybetti!
Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum