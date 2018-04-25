CHP'de 24 Haziran erken seçimleri için Cumhurbaşkanlığı adaylığında önce çıkan 2 isim!

CHP'de cumhurbaşkanlığı için henüz aday netleşmedi. İttifak için bir dizi görüşmeler yürütülmesinin ardından CHP'nin kapalı grup toplantısında milletvekillerinin aday ve ittifaka ilişkin görüşleri alınıyor.

Çatı aday olarak Abdullah Gül'ün ismi zikrediliyordu. Ancak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Özel, "CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak" dedi.

NTV'nin haberine göre CHP'nin artık kendi adayını çıkarması üzerinde duruluyor. Bu aşamada Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ismi öne çıkıyor.

Bugünkü toplantı sonunda isim çıkmasa bile milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'na adayı belirleme ve ittifak çalışmaları konusunda tam yetki vermesi bekleniyor.

Toplantıda sonrasında bir açıklama yapılması bekleniyor.

