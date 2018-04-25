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CHP'de 24 Haziran erken seçimleri için Cumhurbaşkanlığı adaylığında önce çıkan 2 isim!

SEÇİM HABERLERİ  | 25.04.2018 17:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı için aday konusunda çalışmalarını sürdüren CHP'de Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ismi öne çıkıyor.

CHP'de 24 Haziran erken seçimleri için Cumhurbaşkanlığı adaylığında önce çıkan 2 isim!

CHP'de cumhurbaşkanlığı için henüz aday netleşmedi. İttifak için bir dizi görüşmeler yürütülmesinin ardından CHP'nin kapalı grup toplantısında milletvekillerinin aday ve ittifaka ilişkin görüşleri alınıyor.

Çatı aday olarak Abdullah Gül'ün ismi zikrediliyordu. Ancak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Özel, "CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak" dedi.

NTV'nin haberine göre CHP'nin artık kendi adayını çıkarması üzerinde duruluyor. Bu aşamada Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ismi öne çıkıyor.

Bugünkü toplantı sonunda isim çıkmasa bile milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'na adayı belirleme ve ittifak çalışmaları konusunda tam yetki vermesi bekleniyor.

Toplantıda sonrasında bir açıklama yapılması bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bir sosyal demokrat olarak muharrem inceden irite oluyorum.baska adammı kalmadı
chp cumhur seçimi kaybetmek için ne gerekiyorsa onu yapıyor kendi içinden kimse 2 turda olsa yüzde 30 zu bulamaz ak parti seçimi kazanmak için her yolu mubah görüyor kim derdi MHP le anlaşıp ittifak kuracağını MHP geçmişe bir bakalım hafızalarda neler var
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