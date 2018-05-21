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CHP’de aday gösterilmeyen isimlerden ilk tepkiler

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 00:22 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran seçimleri için açıkladığı milletvekilliği listesinde kendisine yer bulamayan isimlerden ilk tepkiler geldi.

CHP’de aday gösterilmeyen isimlerden ilk tepkiler

CHP’nin listesinde kendisine yer bulamayan isimlerden ilk tepkiler gelmeye başladı. Barış Yarkadaş ve Eren Erdem sosyal medya üzerinden açıklamalar yaptı.

“PARTİMİZİN İKTİDARI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Barış Yarkadaş listeye girememesiyle ilgili olarak, “Partim 25 ve 26. Dönem MV. olma onurunu verdi. Üç yıl boyunca bu onura layık olmaya gayret ettim. Gnl. Bşk. Sn. Kılıçdaroğlu da demokrasi mücadelemizde tam destek verdi. Demokrasi ve özgürlük mücadelesine parlamento dışında devam edecek, partimizin iktidarı için çalışacağız” açıklamasını yaptı.

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EREN ERDEM’DEN İLK AÇIKLAMA

24 Haziran’da aday olamayacak olan Eren Erdem sosyal medyadan, "Ben CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM. Partim bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olma onuru yaşattı. 27.dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim.Vekillik önemli değil.Önemli olan,Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız! Kazanacağız. İlk durak Maraş!. Eren Erdem twitterda TT olmuş. Sahtekarlara, yalancılara, faşistlere gün doğmuş. Listede yokum evet! Önemli değil. Emek verdim, mücadele ettim. Kavga verdim. Birilerine yaranamadım! Mücadeleye devam. Çakallara gün doğdu. Eğlenin bakalım. Geçicidir bu eğlence. 24 Haziran’a kadar!" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
CHP Barış Yarkadaş Eren Erdem milletvekilleri listesi

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