CHP'de asansör krizi: Bu kafayla iktidar olunmaz

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere parti genel merkezine geldi.

İnce asansörle Genel başkanın makamına çıkmak için asansöre bindi. Ancak kalabalık nedeniyle asansörde yer bulamayan Muharrem İnce, "Ben ineyim" diyerek asansörden indi.

'BÖYLE BİR ŞEY OLUR MU YA'



Daha sonra bir partilinin yer vermesi üzerine asansöre binen İnce, "Bu kafayla iktidar olunmaz. Böyle bir şey olur mu ya" diye tepki gösterdi. (İHA)



