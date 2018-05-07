HABER

CHP'de asansör krizi: Bu kafayla iktidar olunmaz

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2018 15:22 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce parti genel merkezine geldi. Muharrem İnce’ye asansörde yer verilmeyince, "Bu kafayla iktidar olunmaz. Böyle bir şey olur mu ya" diye tepki gösterdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere parti genel merkezine geldi.

İnce asansörle Genel başkanın makamına çıkmak için asansöre bindi. Ancak kalabalık nedeniyle asansörde yer bulamayan Muharrem İnce, "Ben ineyim" diyerek asansörden indi.

'BÖYLE BİR ŞEY OLUR MU YA'

Daha sonra bir partilinin yer vermesi üzerine asansöre binen İnce, "Bu kafayla iktidar olunmaz. Böyle bir şey olur mu ya" diye tepki gösterdi. (İHA)

'Millet İttifakı' ne durumda? İşte son seçim anketi'Millet İttifakı' ne durumda? İşte son seçim anketi
Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısıEski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı
'Şansı çok büyük' dedi, alacağı oy oranını açıkladı'Şansı çok büyük' dedi, alacağı oy oranını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince asnasör Kriz cumhurbaşkanı

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Okuyucu Yorumları 21 yorum
kılıctaroglu senı yem etti ekmelettin gibi
KENDİ PARTİSİ ADAM YERİNE KOYMUYOR , MİLLET NEREYE KOYACAĞINI İYİ BİLİR.
:))))))))) hahahahahaahahah
saygısızlık...
iyide olmak isteyen kim chp de
KENDİ AĞZINDAN, MALUMUN İLANI................................................................................
Gel de Oy ver.. Asansörü yönetemeyen adamlara Ülkeyi verince, 1000 yıl geriye gideriz.. Ama halkımız hamdolsun uyandı böyle iş bilmezlere oy çıkmaz maksimum %25..
chp iktidar olsun hayat cehenneme döner
bunlar daha iyi gunlerin muharrem rahat ol :))
adami daha partisi iplemiyor düsünsenize bide ülkeyi yönetecek...
asansöre bile bindirmemişler....saraya nasıl çıkacaksın.
bu sana yapilmis bir hareket-hakaret degildir İnce Bey; bu chp secmenine ve bu ulke de seni secmesi beklenen her ferde saygisizliktir. ancak biz vatandas olarak zaten bunun boyle oldugunu biliyoruz. kendi partisine lider olamayan biri ulkenin lideri olabilir mi?
tev lolo si bukafada oldukça kendi içinizde saygıyı birbirinize canı gönülden yapmadıkça inanınki güzel ülkemizin insanlar sizi çoban bile yapmaz
M. İNCE , ARADA BİR DOĞRU SÖYLÜYOR.
İnce'deki Bu Egoist Tavırlar Çok Abest, Hani Bilmem Nerenin Başbakanı Bisikletle Gidiyor Otobüsle Gidiyor Diye Örnek Verdiğiniz Adamlar Vardı, Ne Oldu Sayın İnce Asansörde yer Verilmeyince Hemen Kibirlenmişsiniz, Size Partiyi Emanet Etmeyen Partilileriniz Neden Ülkeyi Emanet Etmek İstediler Bir Düşününüz? Bak Ben Aklımdakini Yazayım, Kılıçtaroğlu Seni Aday Göstererek Partideki Liderliğini Sağlama Aldı, Sen Başkan Olamayacaksın Zaten Öyle Bir Şansı Olsa CHP'nin Kemal Sana Yedirmezdi, Seni Aday Yapmasının Tek Sebebi, Partideki Muhalif Kanadı Aforoz Etmekti. Yinede Başarılar Dilerim..
kendiiçlerinse saygı sevgi kalmamış güven yok demek parti içinde bile bu adamın sevlirliği yok Demekki KK nın M İNceyi bitirmek için aday yaptığını partililer de biliyrki saygı bile göstermyorlar vay be
doğru söze ne gerek
İnce'deki Bu Egoist Tavırlar Çok Abest, Hani Bilmem Nerenin Başbakanı Bisikletle Gidiyor Otobüsle Gidiyor Diye Örnek Verdiğiniz Adamlar Vardı, Ne Oldu Sayın İnce Asansörde yer Verilmeyince Hemen Kibirlenmişsiniz, Size Partiyi Emanet Etmeyen Partilileriniz Neden Ülkeyi Emanet Etmek İstediler Bir Düşününüz? Bak Ben Aklımdakini Yazayım, Kılıçtaroğlu Seni Aday Göstererek Partideki Liderliğini Sağlama Aldı, Sen Başkan Olamayacaksın Zaten Öyle Bir Şansı Olsa CHP'nin Kemal Sana Yedirmezdi, Seni Aday Yapmasının Tek Sebebi, Partideki Muhalif Kanadı Aforoz Etmekti. Yinede Başarılar Dilerim...
Tabakhaneye malzeme yetiştirecekler zaar. Seçilin o zaman görün nasıl hepsi ardınızda 1.sınıf dalkavuk, şakşakşakçı kesilecekler. Şimdilik kesin kıskanıyorlar Sn. İnce. Hiç üzülmeyin ve lütfen sakin, dengeli ve dikkatli olun. Aslında beyler siz durun ben adayınız bineceğim diyecek, görgülü saygılı olmayı hatırlatacak, ağırlığınızı koymaya başlıyacaktınız. Başka dilden anlıyorlar demekki. Bugüne kadar CHP'ye en büyük zararı bu bencil, çıkarcı ideali olmayan misyonsuz sözde CHPliler vermiştir. İnşallah seçilir, CHP'yi de layık olduğu seviye getirirsiniz.
keMAList kafası ne olacak asansör yürüyen merdive makarnacı bile olmak bir ayrıcalıktır kehkeh
ALLAH SÖYLETİYOR BU KAFAYLA İKTİDAR O-LUN-MAZ :)))
Diğer Haberler
Fatih Portakal sordu, Selahattin Demirtaş seçim vaatlerini açıkladı

Fatih Portakal sordu, Selahattin Demirtaş seçim vaatlerini açıkladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu hakkında çok sert sözler!

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu hakkında çok sert sözler!

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

CHP'li Adıgüzel: HDP ile seçim güvenliği ittifakı yapılabilir

CHP'li Adıgüzel: HDP ile seçim güvenliği ittifakı yapılabilir

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.