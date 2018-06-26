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CHP'de büyük isyan! CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol oturma eylemi başlatıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 26.06.2018 17:38 | Son Güncelleme

Seçim başarısızlığının sorumlusu olarak CHP yönetimini gören ve istifaya davet eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol oturma eylemi başlatacağını duyurdu.

CHP'de büyük isyan! CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol oturma eylemi başlatıyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrası CHP'nin 40 yıl sonar vekil çıkardığı Elazğı Milletvekili Gürsel Erol isyan etti. Parti yöneticilerini isitifaya davet eden Erol yarın oturma eylemi başlatacağını duyurdu.

YARIN SAAT 11'DE BAŞLAYACAK

Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Gelecek hedefi olmayan yalnızca iktidara karşı mücadele ve direniş hikâyesi anlatan bir yönetim anlayışını tanımıyorum. CHP’nin söylemi yalnızca mücadele ve direniş üzerine olmamalı; iktidar ve ülkeyi yönetme iddiası ve iradesi üzerine olmalıdır.Yarın saat 11:00’de Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacağım.Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP’sine sahip çıkmalyız. Eyleme tüm CHP örgütlerini, üyelerini ve gönül verenleri davet ediyorum."

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
AHAAA BUNLAR KEMALİ İŞTEN GOVACAKLAR ELLAHAM :) :) :) :)
yiyorsa git Saray önüne otur .
basına kapalı yapılan toplantılarda defalarca yönetimin başarısız oldugu ve istifa edilmesi gerektiği söylendi zaten son 1 senedir de ciddi anlamda sorunlar var kemal bey mütavazi bir insan olarak geldi ama sonuç olarak digerleri gibi koltuğa yapştı...
Kesinlikle haklı.Destekliyorum
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