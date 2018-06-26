CHP'de büyük isyan! CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol oturma eylemi başlatıyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrası CHP'nin 40 yıl sonar vekil çıkardığı Elazğı Milletvekili Gürsel Erol isyan etti. Parti yöneticilerini isitifaya davet eden Erol yarın oturma eylemi başlatacağını duyurdu.
Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Gelecek hedefi olmayan yalnızca iktidara karşı mücadele ve direniş hikâyesi anlatan bir yönetim anlayışını tanımıyorum. CHP’nin söylemi yalnızca mücadele ve direniş üzerine olmamalı; iktidar ve ülkeyi yönetme iddiası ve iradesi üzerine olmalıdır.Yarın saat 11:00’de Genel Merkez önünde oturma eylemi başlatacağım.Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP’sine sahip çıkmalyız. Eyleme tüm CHP örgütlerini, üyelerini ve gönül verenleri davet ediyorum."
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