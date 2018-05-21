CHP'de deprem! Listeye itiraz edip istifa ettiler

Mersin CHP örgütlerinin aday listelerinde Seyit Özanar ve Musfata Baysan'ın olmamasına da tepki gösterdikleri bildirildi. Mersin'de mevcut Milletvekilleri Fikri Sağlar ve Serdal Kuyucuoğlu da liste dışı kalmıştı. Sözcü'de yer alan habere göre, CHP örgütünün liste sıralamasında sadece Tarsus'lu adaylara yer verilmesini de eleştirdikleri belirtildi.

CHP'DEN ADAY GÖSTERİLMEYEN İSİMLER



CHP'nin 24 Haziran Milletvekili listesi belli oldu. Fikri Sağlar, Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay, Ali Şeker, Eren Erdem, Gülsün Bilgehan, Şenal Saruhan, Haluk Pekşen, Zeynep Altıok, Musa Çam ve Necati Yılmaz gibi partinin önemli isimleri liste dışı kalmıştı. AK Parti'nin kurucu ismi Abdüllatif Şener ise Konya'dan aday gösterildi.

FİKRİ SAĞLAR: MECLİS DIŞINDA DEVAM EDECEĞİM



Fikri Sağlar'ın aday olarak gösterilmemesi üzerine, sosyal medya hesabı üzerinden "Tek Adam'a ve faşizme karşı mücadeleye Meclis dışında devam edeceğim; "Sol" demekten korkmadan partime destek olacağım! Önceliğimiz, PARTİMİZİN ve CB adayımız @vekilince'nin seçimi kazanması ve demokrasiye yeniden dönmektir! Barış ve özgürlüğe 24 Haziran'da yeniden kavuşacağız!.." açıklamasını yapmıştı.