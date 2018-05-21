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CHP'de deprem! Listeye itiraz edip istifa ettiler

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 15:38 | Son Güncelleme

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın yeniden milletvekili adayı gösterilmemesine tepki olarak Mersin'de il ve 13 ilçe örgütünün istifa ettiği öğrenildi.

CHP'de deprem! Listeye itiraz edip istifa ettiler

Mersin CHP örgütlerinin aday listelerinde Seyit Özanar ve Musfata Baysan'ın olmamasına da tepki gösterdikleri bildirildi. Mersin'de mevcut Milletvekilleri Fikri Sağlar ve Serdal Kuyucuoğlu da liste dışı kalmıştı. Sözcü'de yer alan habere göre, CHP örgütünün liste sıralamasında sadece Tarsus'lu adaylara yer verilmesini de eleştirdikleri belirtildi.

CHP'DEN ADAY GÖSTERİLMEYEN İSİMLER

CHP'nin 24 Haziran Milletvekili listesi belli oldu. Fikri Sağlar, Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay, Ali Şeker, Eren Erdem, Gülsün Bilgehan, Şenal Saruhan, Haluk Pekşen, Zeynep Altıok, Musa Çam ve Necati Yılmaz gibi partinin önemli isimleri liste dışı kalmıştı. AK Parti'nin kurucu ismi Abdüllatif Şener ise Konya'dan aday gösterildi.

FİKRİ SAĞLAR: MECLİS DIŞINDA DEVAM EDECEĞİM

Fikri Sağlar'ın aday olarak gösterilmemesi üzerine, sosyal medya hesabı üzerinden "Tek Adam'a ve faşizme karşı mücadeleye Meclis dışında devam edeceğim; "Sol" demekten korkmadan partime destek olacağım! Önceliğimiz, PARTİMİZİN ve CB adayımız @vekilince'nin seçimi kazanması ve demokrasiye yeniden dönmektir! Barış ve özgürlüğe 24 Haziran'da yeniden kavuşacağız!.." açıklamasını yapmıştı.

chpde-deprem

FİKRİ SAĞLAR KİMDİR?

Durmuş Fikri Sağlar, 1 Ocak 1953'de Mersin'in Mut ilçesinde doğdu. Galatasaray Lisesi'nde öğrenim gördü. Hacettepe Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Sosyaldemokrat Halkçı Parti ile siyasete atıldı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Bunun yanında 17, 18, 19 ve 20. Dönemler de İçel milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Ayrıca 49. 50 ile 52. Hükümetlerde de Kültür Bakanlığı yaptı. Fakat 50. Hükümet revizyon sonucu bu makamdan alınarak Devlet Bakanlığı'na getirildi. 18 Nisan 1999 tarihindeki Türkiye genel seçimlerinde CHP'den baraj altında kalınca milletvekilliği sona erdi. 2014'de Cumhuriyet Halk Partisi Partisi'nin meclis üyeliğine seçildi. 25. ve 26. dönemde de yeniden Mersin milletvekili oldu. Sağlar, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
şunlara bak bunlar ülkeye hizmet edecek öylemi tek dertleri kendi vekillikleri ALLAH C.C bu cehape ve zihniyetine iktidar fırsatı vermesin.AMİİİİİİİİİİİİİİİİN
Kaç dönemdir Milletvekilisin.. otur yerine , be kardeşim..
eee bir yerde din, iman olmayınca makam mevki koltuk sevdası ağır basıyor.
@osman_fb_1907 iman din kimin tekelinde...bilet mi alıyoruz sol görüşlü insan namaz kılamaz oruç tutamaz öyle ya nasıl bi kafatasıdır bu
@osman_fb_1907 Bravo bunu kendi liderin için söyledin değilmi.
@osman_fb_1907 sizinki,ler gibi demi allah imanda sizde koltuk sevdası ve hatta öyle anlıyorsunuz ki dini birine allahu tealanın bütün sıfatlarını yakıştırıveriyonuz oda kibirinden ses çıkaramıyor işte sizde din iman anlayışı bu çamur atmayın da kendiizi hesaba tutun hani derler ölmeden önce kendini hesaba çek işte öyle
defolsunlar. bunlar 21. yy’ın şeyh saitleri, isyancıları. Her seçim öncesinde CHP’nin içinde böyle hainler çıkmasından bıktım artık
menfaatlar ulke menfeatlarının onune gecmemeli
chpde talimat nereden geliyor halkı bilinçlendirin parti kimin eline geçti
İyi oluyor.. Böyle böyle temizlenecek koltukçular.. Milletin gerçek vekillere başa gelecek artık..
chp tumu ıstıfa etse ne fark ederkı zaten bı işe yaramıyorkı chp bola devletten mılayarı alıyorlar
Ülkesini düşünen partisini düşünen yarınlarını düşünen çalışmaya devam etmeli küsmekde neymiş.çocukmusunuz siz.Eğer aday olmadınız diye ayrılacaksanız sizlere güle güle
fıkrı sağlar ne verdı chp ye varlığı ıle yokluıgu aynı hıc bır cabası olmadı
parti kendini yenilemeye çalışıyor hep eski siyasetçilerle nereye kadar akp nin 3 dönem kurali güzeldi ama onlarda yapamadı herkes chp nin değişmesini istiyor değişim oluncada kaos varmış gibi flaş haber yapiliyor bu haberleri yapanlar siz ne olmasini istiyorsunuz
İşte insan kendi ayağına mermiyi böyle sıkar,sonra suçlu arar.....
Giden gider... Milletvekili listesine giremeyen Sn. SAĞLAR bile bir şey demezken 13 ilçe örgütü üyelerine diyeceğim iki cümlelik lafım şudur: Gettiğiniz olsun da geldiğiniz olmasın emi. Hadi naş...
sözüm meclisten dışarı halk olarak hepsini biz seçiyoruz bizim paralarımızı yiyorlar delircem ya hepsi için geçerli
İşte; kendi içlerinde birlik ve beraberliği sağlayamayanlardan, ülkeye bir hayır gelir mi?
kırklılık mı vekıl olacaktın bu gunekadar ne yaptın bırak da gençler gelsın
Kılıçdaroğlu 9 senedir o koltukta oturuyor 70 yaşına girdi 9yılda Chp oyunu 1 puan bile yükseltemedi ve rakibin her seçimde senin iki katın oy alıyor eleştirmiyelimmi yanı susalimmi Chp'nin eriyip gitmesine bakalimmi bu parti Atatürk'ün yadigarı bir kemal gider bin kemal gelir.
HERKES GİRECEK DİYE BİR KURAL MI VAR. RTE 200 KİŞİYİ SİLMİŞ, AKP DE 9 ŞİDDETİNDE DEPREM VAR...
Yılların chp si cizgisinde cıkarak tam bir molla partisi oldu sadet partisinin %000003 lük oyu için bakın kac tane millet vekili verecek eger sen ona vekilli bahışlıyorsan bend eoyumu sizn mantığınızdan bakınca sağ bir partiye vermem gerekiyor
Bunlar kesin akp ye gelir artık chp den kusenler gelse yeter
BIKMADINIZMI O İŞKAL ETTİĞİNİZ KOLTUKLARDAN NE BAŞARI SAĞLADINIZ BUNCA YIL SAYENİZDE 16 SENEDİR İKTİDARA YAPIŞMIŞ BİR PARTİ OLUŞTURDUNUZ ADAY EDİLİRKEN İYİYDİ CHP LİYDİNİZ ŞİMDİ NE OLDUNUZ HEMEN ÇIKARA GÖRE HAVANIZ DEĞİŞTİ ELEŞTİRDİĞİNİZ AKP DEN FARKINIZ VARMI
MUHARREM İNCE'YE ZARAR VERİYORSUNUZ PARTİNİZE ZARAR VERİYORSUNUZ
bunlar memleke hizmette değil koltuğa tapuda var. adam 2 dönem milletvekiliymiş görevi çok çalışarak yapmış listede yokmuş. dinlen işte birazda başkaları çalışsın.
eter artık birileri gitsin artık yerine vizyon sahibi bilişimci ve bilime inanan kendini her yönüyle geliştirmiş dinamik genç birileri gelsin. Yetmiyor mu Fikri Sağlara yetmiyor mu Deniz Baykala. 7 haziran seçimlerinde koşup ilk Tayyip beyin kucağına oturan Deniz Baykal değil miydi.
bırakın bu işleri dolar uçtu akaryakıt patladı enflasyon çıldırdı faizler kudurdu derdimiz mv ler kim olacak
Fikri efendi o kadar kendine güveniyorsa gitsin başka parti kursun. Kendini bu kadar Demokrat göstermesine gerek yok. Şu verdiği demeçler ne bok olduğunu gösteriyor. Yeter artık , başka kapıya!!!!!
ne menfaatçi insanlar var, iktidarda olsa hepsini fetöcü diye iceri alirlardi hiiicc chpye camur atmaya kalkmayin, demokrasi var ki çok ses var
Fikri Sağlar gerekereni söylemiş..... Saflar netleşsin. Sayın Sağlar Muharrem İnce nin Halk arkasında, Kılıçdaroğlu Chp liler için artık önemsiz birisidir..! Akp yerine, Muharrem ince ve değerli M.V lerimiz ile mücadele ediyor..
BİR BOKA YARAMAYAN ASALAKLARDAN KURTULMA ZAMANI
bu kafa mı ülke idare edecek.
fikri sağlar'ın ne işi var misyonunu tamamlayanlar gidecek bu kadar basit
şu kritik dönemde partisine ihanet eden ego sahipleri.. uzasın aynı hızla...
chp komedisi bunlarmı ülkeyi yönetecek rezaletin daniskası.
kimsiniz ya siz
Kılıçdaroğlu 9 senedir o koltukta oturuyor 70 yaşına girdi 9yılda Chp oyunu 1 puan bile yükseltemedi ve rakibin her seçimde senin iki katın oy alıyor eleştirmiyelimmi yanı susalimmi Chp'nin eriyip gitmesine bakalimmi bu parti Atatürk'ün yadigarı bir kemal gider bin kemal gelir.
YETER ARTIK....BİRAZ DİNLENSİN..MERSİNDE ADAM YOKMU BAŞKA..
Konya Mersin Muğla Manisa da teşkilatlar karıştı..
PARA VE MAKAM KORKUSU!
zihniyetleri değizmez. koltuk ve makam hırsı. millete hizmet inancı hiç yok
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