CHP'de deprem! Listeye itiraz edip istifa ettiler

Mersin CHP örgütlerinin aday listelerinde Seyit Özanar ve Musfata Baysan'ın olmamasına da tepki gösterdikleri bildirildi. Mersin'de mevcut Milletvekilleri Fikri Sağlar ve Serdal Kuyucuoğlu da liste dışı kalmıştı. Sözcü'de yer alan habere göre, CHP örgütünün liste sıralamasında sadece Tarsus'lu adaylara yer verilmesini de eleştirdikleri belirtildi.
CHP'DEN ADAY GÖSTERİLMEYEN İSİMLER
CHP'nin 24 Haziran Milletvekili listesi belli oldu. Fikri Sağlar, Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay, Ali Şeker, Eren Erdem, Gülsün Bilgehan, Şenal Saruhan, Haluk Pekşen, Zeynep Altıok, Musa Çam ve Necati Yılmaz gibi partinin önemli isimleri liste dışı kalmıştı. AK Parti'nin kurucu ismi Abdüllatif Şener ise Konya'dan aday gösterildi.
FİKRİ SAĞLAR: MECLİS DIŞINDA DEVAM EDECEĞİM
Fikri Sağlar'ın aday olarak gösterilmemesi üzerine, sosyal medya hesabı üzerinden "Tek Adam'a ve faşizme karşı mücadeleye Meclis dışında devam edeceğim; "Sol" demekten korkmadan partime destek olacağım! Önceliğimiz, PARTİMİZİN ve CB adayımız @vekilince'nin seçimi kazanması ve demokrasiye yeniden dönmektir! Barış ve özgürlüğe 24 Haziran'da yeniden kavuşacağız!.." açıklamasını yapmıştı.
FİKRİ SAĞLAR KİMDİR?
Durmuş Fikri Sağlar, 1 Ocak 1953'de Mersin'in Mut ilçesinde doğdu. Galatasaray Lisesi'nde öğrenim gördü. Hacettepe Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Sosyaldemokrat Halkçı Parti ile siyasete atıldı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Bunun yanında 17, 18, 19 ve 20. Dönemler de İçel milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Ayrıca 49. 50 ile 52. Hükümetlerde de Kültür Bakanlığı yaptı. Fakat 50. Hükümet revizyon sonucu bu makamdan alınarak Devlet Bakanlığı'na getirildi. 18 Nisan 1999 tarihindeki Türkiye genel seçimlerinde CHP'den baraj altında kalınca milletvekilliği sona erdi. 2014'de Cumhuriyet Halk Partisi Partisi'nin meclis üyeliğine seçildi. 25. ve 26. dönemde de yeniden Mersin milletvekili oldu. Sağlar, evli ve iki çocuk babasıdır.
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