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CHP’de flaş gelişme! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir sürpriz isim daha

SEÇİM HABERLERİ  | 25.04.2018 19:46 | Son Güncelleme

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Son dakika haberine göre Özgür Özel'in isminin de adaylar arasında geçtiğini ileri sürdü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim için parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi. Fatih Portakal’ın sunduğu FOX TV Ana Haber’de CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylar için önemli bir iddia ortaya atıldı.

özgür özel

BİR SÜRPRİZ İSİM DAHA

Toplantıda milletvekillerinin Cumhurbaşkanı aday profilini tarif ettiği ve isim telaffuz ettikleri belirtildi. Toplantıda Muharrem İnce, İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen’in ismi geçerken sürpriz bir isim daha söylendi. “Günün sürprizi” olarak değerlendirilen ismin CHP’li Özgür Özel olduğu belirtildi.

YETKİ KILIÇDAROĞLU'NDA

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirlemek için Kılıçdaroğlu'na yetki verildi.


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Okuyucu Yorumları 26 yorum
yerlerde yuvarlana yuvarlana gülesim geldi. akp yi desteklemiyorum ancak şu haliyle ilk kurda rte açık ara ile başkan.
Bizim mahalle de yaşlı bir teyze var kapı kapı dolaşıp çene yapıyor. chp için aday adayı olabilir.
Kilicdaroglu sevmedigi..kendine ter dusen birini aday gosterecek..neden derseniz aday olan ..milletvekili olamayacak ve kaybolacak.. gidecek...zateen kilicdarogluda bu korkudan kendisi aday olmadi. harcayacak birisini ariyor. ..bence..
Cılkı çıktı... Biraz ciddiyet lütfen.
doğrusu chp nin RTE karşısına aday koyacak birini bulamıyor POLİS e zam yok mu
alacağı oy %16 çok hızlı ve geveze birisi onun için %14 e düşürüyorum
demokratik olacaz diye saçma sapan işler yapan partiye ne denir ? cevap: chp :)
Chp li değilim ve Sayın Özgür Özel'in adaylığını, tereddütsüz bir şekilde desteklerim. Son yıllarda oldukça dikkat çeken kaliteli bir isim
kemal abi kürsüye vurup karşıma çık dedin ama sen hala sahada yoksun yakışmadı yalana dolana gerek yok çık rte nin karşısına
CEHAPE BU NE BEKLERSİNİZ BUNLARDAN KOYUN PARTİSİ SATILIK KOYUNLAR KOYUN GİTSİNNNN
Tam bir komedi. CHP şaşırtmıyor
muhalefet yapıyorlar ama vatandaşın önüne aday çıkarmaya korkuyorlar niye çünkü yaptıkları siyasete kendileri bile inanmıyor , vatandaş eski vatandaş değil , siyaset dün dündür buğün buğündür şekliyle artık yürümüyor, siyaset artık yan gelip yatılacak yerler olamaktan çıktı, siyaset artık belli bir ırk, düşünce , topluluğa hizmet anlayışından çıktı, artık fikir üretemeyene, oy için terör ve terörist sevicilerine, oğluna kızına ailesine imtiyaz sağlayana oy yok.. eskisi gibi seçim kaybedip koltukta oturmakta yok.
Muharrem İnce olmalı
@durmus.topal Bence Ozgur Ozel !!
Hani salı gün aday çıkacaktı..bari seçimden bir gün önce açıklayın..millet dalga geçmeye başladı artık..bu iş sulandımı feriştahını getir hiç birşey yapamaz..
chp bi meşe odunu alsın aday göstersiner, yine aynı oyu alır. oranları ne azalır ne artar. 8 secimden sonra hala kılıcdarı başta tutan chp secmenin kalitesi ancak bukadar. bildigin koyun sürüsü.
@sprglvs koyun size diyorlar
levent gültekin i catı aday yapın yuzde 60 alırsınız ilk turda
alayına rte yeter....
Chp de fazla konuşan Reis e çatan aday oluyor
ne guzel bir iki hopla zipla yuksek sesle konus zirvedesin zubuk filmini hatirladim.
Millet ne ile uğraşıyor siz ne ile uğraşıyorsunuz... Bu memleketi el birliğiyle uçuruma götürün bakalım... Tek temennim, bu vatanı uçuruma götürenlerin vesile olanların yüce divanda yargılanması...
Bunların hepsi aldatmaca. İsmi geçenlerin hiçbiri gerçek adayları değil. Yıpranmasın diye son anda açıklayacaklar. Bunlar oyalama adayları.
AKP, MHP,BBP karşı oluşturulan Tayip bey'in karşı adayınız kim? Ben bunu bekliyorum CHP, İYİ,SP'den ortak adayı inşallah çabuk bir şekilde bulup, milletin önüne koyarsınız..
şaka gibi yani chp diyorki biz yönetmeye ülkeyi talip değiliz siz koyunlara bi aday söyliyeceğiz siz ona oy vereceksiniz bu ne salaklıktır ya
hiçbiri adaylık için yeterli değil.acaba zayıf aday ile akşenerin yolomu açılıyor
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