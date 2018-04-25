CHP’de flaş gelişme! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir sürpriz isim daha

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim için parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi. Fatih Portakal’ın sunduğu FOX TV Ana Haber’de CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylar için önemli bir iddia ortaya atıldı.
BİR SÜRPRİZ İSİM DAHA
Toplantıda milletvekillerinin Cumhurbaşkanı aday profilini tarif ettiği ve isim telaffuz ettikleri belirtildi. Toplantıda Muharrem İnce, İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen’in ismi geçerken sürpriz bir isim daha söylendi. “Günün sürprizi” olarak değerlendirilen ismin CHP’li Özgür Özel olduğu belirtildi.
YETKİ KILIÇDAROĞLU'NDA
Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirlemek için Kılıçdaroğlu'na yetki verildi.
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