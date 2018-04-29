HABER

CHP'de gizli 'Cumhurbaşkanı' oylaması!

SEÇİM HABERLERİ  | 29.04.2018 11:11 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Kayseri'de bir araya geldiği 81 il başkanına, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri adayının sorulduğu, onların da isim yazdıkları kağıdı, konulan sandığa attıkları ortaya çıktı.

CHP'de gizli 'Cumhurbaşkanı' oylaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kayseri Erciyes'teki otelde, 81 il başkanı bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun, basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, partisinin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili süreci konuştuğu öğrenildi. Toplantının sonunda ise bir tahta sandık getirilerek 81 il başkanına Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri aday soruldu.

İl başkanları, 24 Haziran seçimlerinde görmek istedikleri Cumhurbaşkanı adayını gizli olarak oyladı. Sandıktan çıkan kağıtlar, parti yöneticileri tarafından, sonuç açıklanmadan bir poşete konularak Kılıçdaroğlu'na verilmek üzere teslim alındı.

DHA

CHP'nin basın toplantısında gergin anlarCHP'nin basın toplantısında gergin anlar
İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!
'Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!''Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Koyunlara işte bunu seçin diyecekler meeleye meeleye seçicek chp seçmeni
kutuda babanin oglu kemal abinin ismi vardir..
Ben dedim oldu değil çogunlugun kazandıgı bir aday. Aday çıkaramıyorlar diye alay edenler aglanacak hallerine gülüyorlar.
Arakadaş adayın varsa açıkla millet ona göre sorgulasın oyunu belırlesın ne demek adayımız kutunun içinde lafmı bu yani siyasıde bilmeceye çevidiniz adam gibi adayım bu de bune yaa oy verecek ınsanıda soğutuosunuz
ordan muharrem ince çıkmıştır. o parti yöneticileri dedikleri ajanlarda değiştirmişlerdir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

CHP neden Cumhurbaşkanı adayını açıklamadı? İşte cevabı

CHP neden Cumhurbaşkanı adayını açıklamadı? İşte cevabı

İYİ Partili Aytun Çıray'dan ilginç bedelli askerlik önerisi

İYİ Partili Aytun Çıray'dan ilginç bedelli askerlik önerisi

YSK, partilerin seçim reklamlarının nasıl yayınlanacağını açıkladı

YSK, partilerin seçim reklamlarının nasıl yayınlanacağını açıkladı

Mardin'de 18 yaşındaki Asuman Sülkü AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Mardin'de 18 yaşındaki Asuman Sülkü AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Abdullah Gül'ün açıklamasına Kılıçdaroğlu'dan ilk yorum

Abdullah Gül'ün açıklamasına Kılıçdaroğlu'dan ilk yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.