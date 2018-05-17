CHP'de kritik gün! Kılıçdaroğlu tüm programlarını iptal etti

CHP'de 30 Nisan'da başlayan ve parti genel merkezinde gerçekleşen başvurularda toplam sayı 2 bin 319 olarak açıklandı. Başvurularının tamamlanmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Tekin Bingöl, bölge bölge aday adaylarıyla mülakatlar yaptı.

Bu genel başkan yardımcıları tarafından aday adaylarına ilişkin bilgi notları hazırlanarak Kılıçdaroğlu'na sunuldu.

KILIÇDAROĞLU TÜM PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ



Zaman darlığı nedeniyle önseçim şartının uygulanmamasının "elini rahatlattığı" ifade edilen Kılıçdaroğlu, yoğun bir mesai ile baş başa kaldı.

Çalışmalarını Çevre Sokak'taki parti okulunda sürdüren Kılıçdaroğlu'nun, tüm programlarını iptal ederek sadece liste üzerine yoğunlaştığı belirtiliyor.

Zaman zaman mülakatları gerçekleştiren komisyon üyeleriyle de bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun pazar gününe kadar çalışmalarını tamamlaması bekleniyor.

ÖNCE MYK SONRA DA PM TOPLANACAK



CHP Tüzüğü'ne göre milletvekili adaylarının PM'den onay alması gerekiyor. Bu nedenle CHP PM, 20 Mayıs Pazar günü toplantıya çağrıldı.