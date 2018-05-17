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CHP'de kritik gün! Kılıçdaroğlu tüm programlarını iptal etti

SEÇİM HABERLERİ  | 17.05.2018 11:29 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde aday olarak göstereceği milletvekili listesi 20 Mayıs Pazar günü toplanacak Parti Meclisi'nde (PM) oylanarak netleşecek. Mevcut milletvekillerinden 50'ye yakınının aday gösterilmeyeceği belirtilirken, listelere yoğunlaşan Kılıçdaroğlu'nun tüm programlarını iptal ettiği bildirildi. Saadet Partisi'nden 5-6 ismin de CHP'nin listelerinden aday olması beklenirken, ayrıca Abdüllatif Şener, Kani Beko, İbrahim Kaboğlu gibi isimlerin listeye gireceği ifade ediliyor.

CHP'de kritik gün! Kılıçdaroğlu tüm programlarını iptal etti

CHP'de 30 Nisan'da başlayan ve parti genel merkezinde gerçekleşen başvurularda toplam sayı 2 bin 319 olarak açıklandı. Başvurularının tamamlanmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Tekin Bingöl, bölge bölge aday adaylarıyla mülakatlar yaptı.

Bu genel başkan yardımcıları tarafından aday adaylarına ilişkin bilgi notları hazırlanarak Kılıçdaroğlu'na sunuldu.

KILIÇDAROĞLU TÜM PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

Zaman darlığı nedeniyle önseçim şartının uygulanmamasının "elini rahatlattığı" ifade edilen Kılıçdaroğlu, yoğun bir mesai ile baş başa kaldı.

Çalışmalarını Çevre Sokak'taki parti okulunda sürdüren Kılıçdaroğlu'nun, tüm programlarını iptal ederek sadece liste üzerine yoğunlaştığı belirtiliyor.

Zaman zaman mülakatları gerçekleştiren komisyon üyeleriyle de bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun pazar gününe kadar çalışmalarını tamamlaması bekleniyor.

ÖNCE MYK SONRA DA PM TOPLANACAK

CHP Tüzüğü'ne göre milletvekili adaylarının PM'den onay alması gerekiyor. Bu nedenle CHP PM, 20 Mayıs Pazar günü toplantıya çağrıldı.

Kılıçdaroğlu, ilk olarak partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle saat 13.00'te bir araya gelerek listelere son şeklini verecek. MYK'de netleşen listeler 19.00'da toplanacak PM'ye sunulacak. CHP PM, il il oylama yaparak partinin 600 kişilik milletvekili listesini belirleyecek.

SAADET'E KONTENJAN

Listeleri hazırlarken CHP TBMM Grubu'nun çalışmalarını da gözeten Kılıçdaroğlu'nun, mevcut milletvekillerinden 50'ye yakınını aday göstermeyeceği ifade edildi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun listeleri hazırlarken 4 partinin oluşturduğu "Millet İttifakı"nın oy oranlarını gözettiği belirtilirken, listenin Saadet Partisi'nin grup kurabilmesi üzerine hesaplandığı dile getiriliyor.

Bu kapsamda 15 civarında milletvekili çıkaracağı tahmin edilen Saadet Partisi'nden 5-6 ismin CHP listelerinden aday gösterilmesi bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU İZMİR, BAYKAL İSE ANTALYA'DAN ADAY

Kılıçdaroğlu'nun yine İzmir'den, halen tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ise Antalya birinci sıradan milletvekili adayı olması öngörülüyor.

İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Aşkın Türeli ile DİSK Genel Başkanlığından istifa eden Kani Beko İzmir'den aday adaylığı için başvuru yaptı.

Mevcut milletvekilleri Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, Özcan Purçu ile Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlarından Turgay Bozoğlu da İzmir'den başvuru yapanlar arasında.

İSTANBUL'A TALEP YÜKSEK

CHP'de aday adaylığı için en yüksek başvuru ise İstanbul'dan yapıldı. Burada başvuru sayısının 400'e yaklaştığı ifade edilirken, İstanbul'dan başvuranlar arasında Gamze Akkuş İlgezdi, Onursal Adıgüzel, Mahmut Tanal, Gürsel Tekin, PM üyesi Doç. Dr. Yunus Emre, eski MYK üyesi Umut Oran ile OHAL kapsamında yayımlanan 686 Sayılı KHK ile ihraç edilen Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu gibi isimler bulunuyor.

İstanbul Milletvekilleri Dursun Çiçek ve Bihlun Tamaylıgil adaylık başvurusunda bulunmadı. Çiçek'in avukat kızı İrem Çiçek ise İstanbul 2. bölgeden CHP’den adaylık başvuru yaptı.

ABDÜLLATİF ŞENER'E ADAYLIK

CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in de aday gösterilmesi bekleniyor. Şener'in memleketi Sivas'tan aday olması öngörülüyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İYİ Parti'ye katılan, daha sonra yeniden partilerine dönen 15 milletvekilinin de yeniden aday gösterilmelerine kesin gözüyle bakılıyor.

Mevcut milletvekillerinden Tekin Bingöl, Haluk Koç, Levent Gök, Gülsün Bilgehan, Şenal Sarıhan, Bülent Kuşoğlu, Necati Yılmaz, Ali Haydar Hakverdi yeniden Ankara'dan aday adaylığı için başvurdu.

CHP'de, aralarında Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve Adana İl Başkanı Adnan Barut'un da bulunduğu 24 il başkanı görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu. Aday adaylığı için istifa edenler arasında Çorum, Yalova, Batman, Denizli, Eskişehir ve Hatay il başkanlarının da bulunduğu belirtildi.

ADAY TANITIMI 24 MAYIS'TA

Seçim bildirgesiyle ilgili çalışmalarında son aşamaya gelen CHP, belirlediği milletvekili adaylarının tanıtımını gelecek hafta yapacak.

Seçim bildirgesini 24 Mayıs Perşembe günü ATO Congresium'da yapacak ana muhalefet partisi, milletvekili adaylarını da kamuoyuna tanıtacak.

Tanıtım sonrası Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun milletvekili adaylarıyla basına kapalı bir toplantı yapması bekleniyor.

Açıklanan seçim takvimine göre siyasi partiler, milletvekili aday listelerini 21 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna iletmesi gerekiyor.

AA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
SENİ KIL KUYRUK SENI
baykal ı aday göstermek ne kardeşim.adam 80 ine merdiven dayamış.hastanede ailesinden başkası göremiyor.yeter artık deyin....
Sezgin Tanrıkulu kesinlikle aday gösterilmemelidir. Bunun yüzünden çok kişi CHP oy vermiyor. İlla aday gösterilecekse memleketi Diyarbakır'dan aday gösterilsin. Kazanırsa helal olsun. Güzel yerden vekil ol seçil ama memleketinden bir tane oy dahi alma. CHP bunları partiden göndermelidir.
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