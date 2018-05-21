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CHP'de liste krizi! İnce'nin kararının ses kısıklığı ile ilgisi yok

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

CHP'de milletvekili listesinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan sesinin kısıldığı gerekçesiyle Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal edebileceğini duyuran İnce'nin bugünkü mitingleri iptal oldu. CHP'nin basın biriminden yapılan iptal açıklamasında herhangi bir gerekçe gösterilmedi. İptal kararının ses kısıklığı ile ilgisi olmadığına dair kulislerden gelen haberler var

CHP'de liste krizi! İnce'nin kararının ses kısıklığı ile ilgisi yok

Dün gece CHP'de vekil listelerinin belli olmasıyla Muharrem İnce’ye yakın yaklaşık 20 kişiden çoğunluğunun aday listelerine girmediği görülmüştü.

İnce’ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mehmet Göker, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday yapılmadı. Aday olan isimler arasında sadece Tanju Özcan ve Yaşar Tüzün listelerde yer aldı.

Kulislere yansıyanlara göre listeden rahatsız olduğunu dile getiren İnce'nin bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor.

"MİTİNGLERİN İPTALİ LİSTE KRİZİ YÜZÜNDEN, MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR"

RS FM'de yayınlanan Bidebunudinle'nin ekibine konuşan İnce'ye yakın kaynaklar, mitinglerin iptal edilmesinin ses kısıklığından dolayı olmadığını belirtti. Kaynaklar mitinglerin parti yönetimi ve İnce arasındaki liste krizi nedeniyle iptal edildiğini söyledi. Akşam saat 17.00'ye kadar çözüm için müzakerelerin süreceği öğrenildi.

​Partiler, bugün saat 17.00'ye kadar milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edecek.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
chp şunni vekil iştemiyor işte açık ve net ortada Atatürkün partişini ne hale getirdi birtane kk görüyonuz yazıklar olşun
YA KIRK SEFER SÖYLEDİK BU KE MAL EFENDİ MUHARREMİ DUMAN ETMEK İÇİN ADAY YAPTI GEL BAKİİM MUHARREM DİYEREK ZATEN BİTİRDİ ADAMI MUHARREMİ RESMEN DUMAN ETTİ BU GARİBANDA HEMEN ATLADI BU CEHALET HALK PARTİSİ FETÖNÜN GÜDÜMÜNDE BİR PARTİDİR NEDE OLSA FETÖCÜLERE KASET BORÇLARI VAR DENİZ BAYKALI BİR KASETLE İNDİRDİ KEMAL AĞA, GENEL BAŞKAN DEĞİLİM DEDİ SABAHINA GENEL BAŞKANLIĞINI AÇIKLADI O GÜN BU GÜNDÜR ÇARKÇIBAŞI DERLER KENDİSİNE
Aday listeleri üzerinde Muharrem INCE' ninde düzeltme talepleri olacaktır elbette..
Alelacele hazırlanan listeler nedeniyle, bütün partilerde benzer rahatsızlıklar olacaktır..
kemal bey kendini sağlama aldı
YA BU ADAMLAR KENDİLERİNİ YÖNETEMİYORKİ.DEVLETİ YÖNETSİNLER.MUHTAR BİLE OLAMAZ DEMİŞLERDİ.BAK ŞİMDİ HEPİNİZİ HİZAYA DİZEREK KOSKOCA BİR DEVLETİ YÖNETİYOR.KENDİ ARANIZDA BOĞUŞUN DURUN ANCAK BUNU YAPAR BİRDE BOL BOL İŞKEMBEDEN ATARSINIZ
''kulislerden gelen haberler var'' mış. gidin be!! sizin işiniz gücünüz 16 yıldır olan yalana talana alet olup bu yolsuzlukların sıkıntıların devamını istercesine haber şarlatanlığı yapmak bu iğrençliklere ortak olmaktır. onurlu olun dürüst olun yaptığınız haberin hiç bir asıl dayanağı yok. tek dayanak gıçınızdan uydurduğunuz boş kaynaklar.
daha önceden de söylemiş olduğum gibi CHP Muharrem İnce'yi aday göstererek Parti için içerisindeki muhalefeti bir güzel temizleme operasyonu başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor una kızan Muharrem İnce tepki olarak da mitinglere çıkmama kararı alıyor daha neler göreceğiz neler
ee artık atatürkün partisi bitmiş olacak dedi kk ince ince hesaplar ilk iş inceden kurtulma hesabı ver c.başkanlık coskusunu zaten kazanamayacak 70 yıldır bu ülkenin insanları bunları tek başlarına iktidar etmiyo bri atatürkçülerden kurtulayım demenin kozlarını oynuyor kk chp artık açıktan açığa terörist fetöcüler partisi oldu ve en fazla 2 seçim sonra onlarda dsp gibi tarih olacak
yiyin birbirinizi
CHP, C.Başkanı olarak aday gösterdiği İnce ile bir uyumsuzluk var. İnce ses kısklığı nedeniyle bazı mitingleri iptal ediyor, ederken CHP'ye bildirmiyor, CHP'de iptalden haberini olmadığını bildiriyor. Bir sorun var galiba.
baykalın ne işi var o listede, bunlardan bi cacık olmaz, erdoğan ve meral hanım nasıl kendi partilerinden ayrılıp kendi kaderlerini çizdiler, incenin de kendi kaderini çizmesi lazım, chp demokrasi diyor ama daha kendi içlerinde demokrasi yok, chp seçmenine sesleniyorum, diğer partilileri eleştiriyorsunuz ama siz de futbol takımı tutar gibi parti destekliyorsunuz, türkiyenin her anlamda yenilenmeye ihtiyacı var.
eyyyyy kılıçtaroğlu şunu anla artık chp seçmeni seni istemiyor, vizyon sahibi değilsin senden lider falan olmaz 7 seçimdir kaybediyorsun ama ısrarla koltuğa yapıştın bırak çek git artık yaaa
Evet ince ses kırıklığından dolayo iptal etmiş. hakli ama adamın sesini partide kesmişler mitinglerde nasıl konussun
demiştik ses kısıklığından değil miting iptalleri diye. ama anlamak istemeyen zır cahil bir CHP kesimi var malesef.
işte buraya kadar pisikletli ince seni ve senin yandaşlarını bu partiden ancak bu kadar güzel kazınırdı KK eline sağlık öpücem seni ::))))))
kılıçdaroğlunun askerleriyiz.
hepsi sonsuza dek milletvekili olma peşinde.....bu adam mitingi liste yüzünden iptal ettiyse inşallah seçilmez...listeye giremiyen arkadaşlarıyla kahvede okey oynar.
hızlı giden atın sesi kısılırmış
Nasıl ? Eğer doğru haber ise kutlarım ama yalan haber ise ne diyeceğimi bilemedim.Bu memlekette tekelleşme var demek.
kilictaroglunuda sen cizersin tertip
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