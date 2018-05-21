CHP'de liste krizi! İnce'nin kararının ses kısıklığı ile ilgisi yok

Dün gece CHP'de vekil listelerinin belli olmasıyla Muharrem İnce’ye yakın yaklaşık 20 kişiden çoğunluğunun aday listelerine girmediği görülmüştü.
İnce’ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mehmet Göker, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday yapılmadı. Aday olan isimler arasında sadece Tanju Özcan ve Yaşar Tüzün listelerde yer aldı.
Kulislere yansıyanlara göre listeden rahatsız olduğunu dile getiren İnce'nin bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor.
"MİTİNGLERİN İPTALİ LİSTE KRİZİ YÜZÜNDEN, MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR"
RS FM'de yayınlanan Bidebunudinle'nin ekibine konuşan İnce'ye yakın kaynaklar, mitinglerin iptal edilmesinin ses kısıklığından dolayı olmadığını belirtti. Kaynaklar mitinglerin parti yönetimi ve İnce arasındaki liste krizi nedeniyle iptal edildiğini söyledi. Akşam saat 17.00'ye kadar çözüm için müzakerelerin süreceği öğrenildi.
Partiler, bugün saat 17.00'ye kadar milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edecek.
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