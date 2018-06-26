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CHP'de olağanüstü toplantı! Muharrem İnce taraftarları ve Kılıçdaroğlu muhalifleri disipline mi gönderilecek?

SEÇİM HABERLERİ  | 26.06.2018 22:49 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi'nin (PM), 28 Haziran Perşembe günü iki gündem maddesiyle olağanüstü toplanacağı iddia edildi. Maddelerden birinin "disipline sevk işlemleri" olması, Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası ortaya çıkan muhalif seslerle hesaplaşacağı şeklinde yorumlandı.

CHP'de olağanüstü toplantı! Muharrem İnce taraftarları ve Kılıçdaroğlu muhalifleri disipline mi gönderilecek?

Oda Tv'nin haberine göre CHP Parti Meclisi üyelerine gönderilen yazıda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, 24 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te parti genel merkezinde olağanüstü toplantı gerçekleştirileceği duyuruldu.

DİSİPLİNE SEVK İŞLEMLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Haberde paylaşılan belgeye göre PM’nin gündeminde “Genel başkanın sunuşu” dışında, “Disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi” maddesinin de olması dikkat çekti.

Bu madde ile, seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu’na “istifa” çağrıları yapan isimlerin disipline sevk edileceği iddia edildi.

TOPUN AĞZINDA GÜRSEL EROL MU VAR?

28 Haziran’da toplanacak olan Parti Meclisi’nde 41 yıl sonra Elazığ'dan seçilen ilk CHP'li milletvekili olan ve seçilir seçilmez istifa çağrısı yapan Gürsel Erol’un durumunun da ele alınması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun imzasıyla CHP PM üyelerine gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı:

Parti Meclisimiz 28 Haziran 2018 Perşembe günü saat 14:00’te Ankara’da Parti Genel Merkezi’nde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere CHP Tüzüğü’nün 20. Maddesine göre olağanüstü toplanacaktır.

1- Genel Başkan’ın sunuşu
2- Disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi


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Okuyucu Yorumları 17 yorum
kılıçdaroğlu sen ve ekibinden nefret ediyorum İNCECİYİZ EVET!
BÖYLE. OLURSA..... DİKTATÖR.. KİM MİŞ.. GÖRÜRÜZ.. MİLLET CE...
muharrem sana yedirirlermi başkanlığı Atatürk 'ün düşmanlarının torunları orayı öyle bir ele geçirdilerki bir daha kolay kolay bırakmazlar delegelerin hemen hemen hepsi alevi ya sen muharrem annen başörtülü sünni sin sen sana yar etmezler orayı sende Rahmetli Ecevit gibi bir parti kur en akıllıcası bu...
Koltuk sevdası olanlar, koltuklarına yapışmasın..
AMAÇ; MHP MİSALİ CHP Yİ BÖLMEK..
BIRAK KILIÇDAROĞLU YAPAMIYORSUN ARTIK VALLA SENİN KAYBETMEN İÇİN HER YOL MÜBAH OLUR İNCE BAŞKANIMI BİZİM İNCE NERDE BİZ ORDA MUHARREM İNCE LİDERİMİZ
BÖYLE OLMALI : (1) KILIÇDAROĞLU'NUN İSTİFASI (2) HUZUR İnsanlar neden bu koltuğa yapıştımı bırakamıyor zamkmı var bu koltuklarda ?
Kılıçdaroğlu Ak Partinin memuru ve şimdi daha çok ikna oldum..!!
halk kılıçdaroğlu istifa dedi...Türkçe yazıyoruz
YETER ARTIK SANA KİM GAZ VERİYORSA GAZA GELME GİT ARTIK.. TURKİYE EFENDİ SİYASETCİ İSTEMİYOR..ZORLA PARTİYİ BÖLMEYİN..EFENDİLİGİNİ BURDADA GÖSTER VE ARTIK DİRETME..TURKİYE FELAKETE SURUKLENİYOR..SUCLU SADECE RT DEGİL ..SENDE SUCLUSUN
Artık bırak Kemal bey. Koltuk sevdalısı sensin galiba kalmadığına göre.
açık net kendi iradenlegitmeesen chp ye bir daha oy vermeyeceğim kılıçdaroğlu
Yolu yok aşiretinide alıp gideceksin Chp den İnce Başkan olmadan Chp iktidar olamaz yeter artık defol
öyle bir şey olursa muharrem inceye dsp ye geçmek yakışır.
ne yaparsanız yapın değişim olacak..
10 dan geriye sayıyoruz bay Kemal 3 demeden ince ldiği yerden kopar
Adam yerine koyup milletvekilligi vermişler geldiği gün olay çıkarıyor
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