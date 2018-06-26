CHP'de olağanüstü toplantı! Muharrem İnce taraftarları ve Kılıçdaroğlu muhalifleri disipline mi gönderilecek?

Oda Tv'nin haberine göre CHP Parti Meclisi üyelerine gönderilen yazıda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, 24 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te parti genel merkezinde olağanüstü toplantı gerçekleştirileceği duyuruldu.
Haberde paylaşılan belgeye göre PM’nin gündeminde “Genel başkanın sunuşu” dışında, “Disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi” maddesinin de olması dikkat çekti.
Bu madde ile, seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu’na “istifa” çağrıları yapan isimlerin disipline sevk edileceği iddia edildi.
28 Haziran’da toplanacak olan Parti Meclisi’nde 41 yıl sonra Elazığ'dan seçilen ilk CHP'li milletvekili olan ve seçilir seçilmez istifa çağrısı yapan Gürsel Erol’un durumunun da ele alınması bekleniyor.
Kılıçdaroğlu’nun imzasıyla CHP PM üyelerine gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı:
Parti Meclisimiz 28 Haziran 2018 Perşembe günü saat 14:00’te Ankara’da Parti Genel Merkezi’nde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere CHP Tüzüğü’nün 20. Maddesine göre olağanüstü toplanacaktır.
1- Genel Başkan’ın sunuşu
2- Disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi
Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama
Şanlıurfa'da korkunç olay! Serumu çıkarmaya çalına hemşir, makasla bebeğin parmağını kesti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!
TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler
Haziran ayında şaşırtan görüntü! Balkanlar'a kar yağdı!
İstanbul için beklenen dolu yağışı Tekirdağ'da etkili olmaya başladı
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...
Gören şaşıp kaldı! Çantasına elini attı ve...
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Okuyucu Yorumları 17 yorum