CHP'de olağanüstü toplantı! Muharrem İnce taraftarları ve Kılıçdaroğlu muhalifleri disipline mi gönderilecek?

Oda Tv'nin haberine göre CHP Parti Meclisi üyelerine gönderilen yazıda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, 24 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te parti genel merkezinde olağanüstü toplantı gerçekleştirileceği duyuruldu.

DİSİPLİNE SEVK İŞLEMLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Haberde paylaşılan belgeye göre PM’nin gündeminde “Genel başkanın sunuşu” dışında, “Disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi” maddesinin de olması dikkat çekti.

Bu madde ile, seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu’na “istifa” çağrıları yapan isimlerin disipline sevk edileceği iddia edildi.

TOPUN AĞZINDA GÜRSEL EROL MU VAR?

28 Haziran’da toplanacak olan Parti Meclisi’nde 41 yıl sonra Elazığ'dan seçilen ilk CHP'li milletvekili olan ve seçilir seçilmez istifa çağrısı yapan Gürsel Erol’un durumunun da ele alınması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun imzasıyla CHP PM üyelerine gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı:

Parti Meclisimiz 28 Haziran 2018 Perşembe günü saat 14:00’te Ankara’da Parti Genel Merkezi’nde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere CHP Tüzüğü’nün 20. Maddesine göre olağanüstü toplanacaktır.

1- Genel Başkan’ın sunuşu

2- Disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi



